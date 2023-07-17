QCP analistleri bugün merakla beklenen son piyasa analizini yayınladı. Burada önemli detaylar yer alıyordu. Kurumsal yapılardan çıkan bu tarz analizler yatırımcılar tarafından daha büyük ilgiyle karşılanıyor. Üstelik bireysel yorumculardan farklı olarak QCP analistleri piyasaya dair daha net bir çerçeve sunuyor. Bugün gündemlerinde XRP Coin vardı.

QCP XRP Coin Yorumu

Geçtiğimiz Perşembe günü New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Analisa Torres’in beklenmedik XRP kararı, kripto endüstrisinde bir şimşek çakmasına neden oldu. SEC’in 2020 yılında Ripple‘a lisanssız menkul kıymetler sunduğu için dava açmasından bu yana davayla ilgili ilk duyduğumuz şey buydu. İlk karar herkesin radarındayken, zamanlama ve karar herkesi şaşırttı.

Kararla ilgili kafamızı karıştıran şey, XRP‘nin kurumsal yatırımcılara (durum tespiti ve yatırım anlaşmaları ile) OTC satışının bir ‘yatırım sözleşmesi’ ve dolayısıyla bir menkul kıymet teklifi olması. XRP’nin bir borsada bireysel olarak (anonim olarak ve açıklamalar olmadan) satılmasının ise bir “yatırım sözleşmesi” ve dolayısıyla bir menkul kıymet teklifi olmamasıydı.

Elbette, topluluktaki pek çok kişi SEC‘in kaybını, menkul kıymet yasalarından özgürlüğü ve paralarını nereye koyacaklarını seçme hakkını kutluyor.

“Belki de bu, iyi projelerdeki yatırımcılar için oyun alanını düzleştirecektir. Herkesi kripto paralarını daha sonra ICO’da üstel karlar için perakendeye çevrilen ucuz ilk tur kurumsal OTC teklifleri olmadan doğrudan aldığı projeler rahat nefes alabilir.”

XRP Kararı Sonrası Olacaklar

Dava, SEC’in talebinin kabul edildiği kurumsal kısım için devam edecek olsa da, SEC şüphesiz reddedildiği perakende kısmına itiraz edecektir. Ancak, itirazın ardından mahkemenin bir karara varması birkaç yıl daha sürecek ve bu arada bu mevcut karar geçerli olacaktır.

Bu arada, karar ETH ve diğer birçok altcoin için menkul kıymet damgasını siliyor. QCP analistleri ETH için daha fazla yükseliş beklediklerini yazıyor.

“ETH için mevcut durum 2140-2300 ana direnç bölgesine doğru parabolik trend çizgisini yukarı doğru kucaklamak anlamına gelecek.”

Bu kararın en büyük üçüncü faydası ise şöyle açıklanıyor.

“Bu kararın en büyük faydalanıcıları kripto borsaları, en çok da Coinbase. SEC’in fiziksel bir ETF’ye ilişkin kararı ve SEC’e karşı kendi kayıtsız menkul kıymetler borsası davasındaki kararına kadar, her ikisi de en az birkaç ay uzakta, 116 direncinin yakında kırılmasını ve %40’a yakın yükseliş görmeyi bekliyoruz.”

Son olarak şunları söylediler;