13 Temmuz Perşembe günü Yargıç Analisa Torress, ABD SEC’in dahil olduğu uzun süredir devam eden Ripple davasının önemli bir dönüş yapmasını sağladı. Yargıç, kararında, projenin yerel token’ı olan XRP‘nin “menkul kıymet olmadığını” kaydetti.

SEC Davası!

Bu gelişme, kripto para topluluğunda coşkuya yol açtı. Hatta haftalarca kayıtsız bir konsolidasyon içinde yaşayan XRP, dakikalar sonra da kesintisiz bir ralliye başladı. Konuyla ilgili kaydedilen ilerlemeye rağmen Ripple’ın yine de düzenleyici kurumun sonraki adımlarına dikkat etmesi gerekebilir. Ancak bundan önce, en başta Ripple davasına neyin yol açtığına dair hızlı bir genel bakışa sahip olalım.

Ripple’ın sıkıntıları 2020’de başladı. O sırada SEC, Blockchain firmasının XRP’yi kayıt dışı menkul kıymet olarak 1,4 milyar dolara sattığını iddia etti. Ripple iddiaları gidermek için mücadele ederken, SEC şirketin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Son karara göre, Yargıç Torress kurumlara satışın bir yatırım sözleşmesi olduğunu kabul ettiği için SEC de kısmen başarılı çıktı. SEC’in Ripple ve XRP’nin peşine düşmesinin başlıca nedenlerinden biri, token’ın Howey Testini geçmesiydi.

1933 ABD Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası uyarınca, bir varlığın bir yatırım sözleşmesi olup olmadığını belirlemek için Howey Testi kullanılır. Söz konusu varlığın tek sayılabilmesi için kar beklentisi ile ortak bir işletmede olması gerekir.

Ripple Başarısı!

Ancak Ripple’ın, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığına dair tekrarlanan argümanı, SEC’in yasal işlemleriyle devam etti. Ancak, yakın zamanda halka açılan William Hinman mailleri, Ripple’ın iddiasını destekliyor gibi görünüyordu.

Mail’de, Corporation Financial’ın eski SEC Direktörü, Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) menkul kıymetler olmadığını tartıştığını belirtti. İlginç bir şekilde, yaptığı yorumların bir kısmı Ripple’ın savunmasına faydalı oldu. Ve beklendiği gibi, firma bunu kanıt olarak kullanma fırsatından vazgeçmedi.

Ripple artık bir avantaj elde ettiğine göre, CEO’su Brad Garlinghouse, ihtiyaç duyduğu tek şeyin XRP’nin menkul kıymet olmadığına dair beyanının olduğunu söyledi. Bu nedenle Garlnghouse, davanın yargılanmayabileceğini de kaydetti. Ancak SEC’in karara itiraz edeceği yönünde spekülasyonlar var. SEC bölge direktörü Marc Fegel’e göre, Ripple’ın kutlaması kısa ömürlü olabilir açıklamalarında bulundu.