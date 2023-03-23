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0,8 Doların Altına Bile Düşebilir! Bu Popüler Altcoin Adeta Pişman Etti!

Popüler altcoin hiç beklenen performansı göstermedi. 27 Mart lansmanı da fiyat üzerinde bir coşku oluşturmuyor.
15:10
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Mart ayında popüler layer2 çözümü için ciddi yükseliş senaryoları yazılıyordu. Ancak tam tersi oldu. Aşırı iyimserlik yatırımcıların para kaybetmesine neden oldu. Peki kısa ve orta vadede yatırımcıları neler bekliyor? Kritik seviyeler hangileri? Güncel görünüm ve daha fazlasını ele alıyoruz. İşte detaylar.

Polygon (MATIC)

MATIC Coin kritik bir alanda ve 1,25 ile 1,32 dolar direnç alanına vereceği tepki gelecekteki trendi belirleyebilir. Polygon ağı, Ethereum için bir ölçeklendirme çözümü olarak doğdu. Ana ağa bağlı çalışan ancak işlemleri ikinci bir ağda derleyip ana ağa doğrulatan ölçeklendirme çözümleri layer2 ismini alıyor. Yerel tokenı MATIC‘tir. Üstelik sıfır bilgi ispatı konusunda dev bir adım atıp ZK ağlarını 27 Mart tarihinde yayına alıyorlar. Bu ağ performansı ve özellikle güvenlik açısında dönüm noktası olacak.

Merkezi olmayan finans platformu olan UniLend, Polygon ZK rollup (Zero-Knowlege) üzerinde lansmanını duyurdu. Önceki test ağının 10.000’den fazla kullanıcısı vardır. Fakat tüm bu güzel haberlere rağmen MATIC Coin geçtiğimiz ayki güçlü performansını devam ettiremiyor. Beklentiyi satın alan yatırımcılar fiyatı ciddi anlamda yukarı çekmişti.

MATIC Coin Yorum

MATIC fiyatı Ağustos 2022’den bu yana 0,80 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor. Birkaç kez üzerine çıkmasına rağmen, fiyat 1,40 dolarlık zirveyi aşamadı. MATIC tokenı 6-13 Mart haftasında uzun bir alt fitil oluşturdu ve muhtemelen 1,40 aralığına doğru yukarı doğru bir hareket başlattı. Bu durum, 50’nin üzerinde işlem gören haftalık RSI tarafından da destekleniyor. Ancak, ralli ivme kaybederse, Polygon fiyatı 0,80 dolar seviyesine kadar düşebilir.

Günlük grafikte A-B-C düzeltici yapısının B dalgasında olan MATIC bu hareketi tamamladıktan sonra düşebilir. Bunun nedeni, fiyatın yükselen destek hattından ayrılmadan önce beş dalgalı bir yukarı doğru hareketi (siyah) tamamlamasıdır. Sonuç olarak, artış büyük olasılıkla tamamlanmıştır. Sayım doğruysa, MATIC fiyatı  önce 1,25 dolar ile 1,32 dolar aralığında bir zirve yapacak. Daha sonra, başka bir düşüş izleyecektir. Günlük RSI’ın nötr bölge tarafından reddi 0,80 dolar seviyesine doğru düşüşü tetikleyecek C dalgasını başlatmış da olabilir.

Öte yandan, 1,32 doların üzerinde kararlı bir kapanış bu düşüş tahminini geçersiz kılacaktır. Bu durumda, MATIC fiyatı 1,40 ve 1,92 dolar dirençlerini hedefleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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