f Yield Guild Games İçin Yarın Büyük Gün: YGG Token Kilit Açılışı İçin Son Saatler › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Yield Guild Games İçin Yarın Büyük Gün: YGG Token Kilit Açılışı İçin Son Saatler

Yield Guild Games İçin Yarın Büyük Gün: YGG Token Kilit Açılışı İçin Son Saatler

Özet

  • Web3 oyun projesi Yield Guild Games’in yerel token’ı olan YGG token kilit açılışı yarın gerçekleşecek.
  • Toplam arzın %6,8'ine denk gelen 3,38 milyon dolar değerinde token piyasaya sürülecek.
  • YGG token, yaşanan son yükseliş hareketi ile yatırımcısını mutlu ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:30
26 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında önemli bir etken olan verilerden bir tanesi de hiç şüphesiz token kilit açılış etkinlikleri oluyor. Özellikle yükseliş dönemlerinde gerçekleşen etkinlikler bazen istenilen sonucu veremeyebiliyor. Ancak bu etkinlikler hem uzun vade yatırımcıları hem de günlük işlem yapan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Bu içeriğimizde ise Web3 oyun projesi Yield Guild Games’in yerel token’ı olan YGG token kilit açılışını inceleyeceğiz.

YGG Kilit Açılımı İçin Son Saatler

Token kilit açılış verilerini paylaşan Token Unlocks verilerine göre bu hafta kripto para piyasasında 47.54 milyon dolar değere sahip token kilit açılışı olacak. Web3 oyun projesi olan Yield Guild Games’in yerel token’ı olan YGG ise yarın gerçekleşecek olan token kilit açılışıyla 3.38 milyon dolarlık token’ı piyasaya sürecek.

Yarın (27 Ekim) saat 17.00’de gerçekleşecek olan etkinlikte açılıcak olan token miktarı YGG token’ın toplam arzının %6.8’ine denk geliyor. Saatler kalan etkinliki için yatırımcılar merakla beklerken YGG token yazının yazıldığı sırada 0,272 dolardan işlem görüyor. Son dönemde YGG tarafında yaşanan yükseliş ise yatırımcıları mutlu etmeye devam ediyor.

YGG Grafik Analizi

YGG, haziran ayından itibaren devam eden bir destek çizgisinde yoluna devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan yükselişlerle EMA 200 seviyesinden destek alan YGG, bu seviyeye temastan sonra ciddi bir yükseliş yaşadı. Ancak 26 Ekim’de satış gelmesi hem Bitcoin tarafının zayıflaması hem de 27 Ekim’de gerçekleşecek olan token kilit açılış etkinliğinden kaynaklanabilir.

YGG için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,2551 / 0,2412 ve 0,2327 dolar seviyeleri. Bu seviyelerin altında herhangi bir kırılım gerçekleşmesi kısa vadede token için ciddi bir kayıp yaratmayacaktır. Ancak EMA 200 seviyesi olan 0,2106 dolar seviyesi altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi YGG için düşüş ihtimalini güçlendirecektir.

YGG için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,2853 / 0,3179 ve 0,3443 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,2853 dolar seviyesinin yakın zamanda üç kere çalışması bu direncin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Direnç üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi YGG token’ın ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Kullanıcılardan Ödeme Alacağız Demişlerdi! Yatırımcısı Vazgeçmedi ve 500.000 Dolar Kazandırdı! İşte Son Durum!
Kullanıcılardan Ödeme Alacağız Demişlerdi! Yatırımcısı Vazgeçmedi ve 500.000 Dolar Kazandırdı! İşte Son Durum!
Yapay Zeka Projelerine İlgi Artıyor: RDNT, FET ve AGIX Detaylı Grafik Analizleri
Yapay Zeka Projelerine İlgi Artıyor: RDNT, FET ve AGIX Detaylı Grafik Analizleri
2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi!
2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi!
4 Altcoin Sıralayan Piyasa Uzmanı: Haftalarca Sürecek Bir Altcoin Rallisi Kapıda!
4 Altcoin Sıralayan Piyasa Uzmanı: Haftalarca Sürecek Bir Altcoin Rallisi Kapıda!
2023’te Yüzde 930 Arttı ve Ralli Sürebilir! Binance’daki En İyi Kripto Paraya Dikkat
2023’te Yüzde 930 Arttı ve Ralli Sürebilir! Binance’daki En İyi Kripto Paraya Dikkat
3,2 Doları Hedefleyen Kripto Para Doğru Zamanda Dipten Dönüyor
3,2 Doları Hedefleyen Kripto Para Doğru Zamanda Dipten Dönüyor
Son 24 Saatte FLOKI Yüzde 140 Yükseldi: Memecoin Piyasasında Neler Oluyor?
Son 24 Saatte FLOKI Yüzde 140 Yükseldi: Memecoin Piyasasında Neler Oluyor?
Çarpıcı Araştırma! Yatırımcıların Bitcoin, Ethereum, Polygon Gibi Kripto Paralarda Ezber Bozan Eğilimi!
Çarpıcı Araştırma! Yatırımcıların Bitcoin, Ethereum, Polygon Gibi Kripto Paralarda Ezber Bozan Eğilimi!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023