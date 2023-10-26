  Yield Guild Games İçin Yarın Büyük Gün: YGG Token Kilit Açılışı İçin Son Saatler

Kripto para piyasasında önemli bir etken olan verilerden bir tanesi de hiç şüphesiz token kilit açılış etkinlikleri oluyor. Özellikle yükseliş dönemlerinde gerçekleşen etkinlikler bazen istenilen sonucu veremeyebiliyor. Ancak bu etkinlikler hem uzun vade yatırımcıları hem de günlük işlem yapan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Bu içeriğimizde ise Web3 oyun projesi Yield Guild Games’in yerel token’ı olan YGG token kilit açılışını inceleyeceğiz.

YGG Kilit Açılımı İçin Son Saatler

Token kilit açılış verilerini paylaşan Token Unlocks verilerine göre bu hafta kripto para piyasasında 47.54 milyon dolar değere sahip token kilit açılışı olacak. Web3 oyun projesi olan Yield Guild Games’in yerel token’ı olan YGG ise yarın gerçekleşecek olan token kilit açılışıyla 3.38 milyon dolarlık token’ı piyasaya sürecek.

Yarın (27 Ekim) saat 17.00’de gerçekleşecek olan etkinlikte açılıcak olan token miktarı YGG token’ın toplam arzının %6.8’ine denk geliyor. Saatler kalan etkinliki için yatırımcılar merakla beklerken YGG token yazının yazıldığı sırada 0,272 dolardan işlem görüyor. Son dönemde YGG tarafında yaşanan yükseliş ise yatırımcıları mutlu etmeye devam ediyor.

YGG Grafik Analizi

YGG, haziran ayından itibaren devam eden bir destek çizgisinde yoluna devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan yükselişlerle EMA 200 seviyesinden destek alan YGG, bu seviyeye temastan sonra ciddi bir yükseliş yaşadı. Ancak 26 Ekim’de satış gelmesi hem Bitcoin tarafının zayıflaması hem de 27 Ekim’de gerçekleşecek olan token kilit açılış etkinliğinden kaynaklanabilir.

YGG için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,2551 / 0,2412 ve 0,2327 dolar seviyeleri. Bu seviyelerin altında herhangi bir kırılım gerçekleşmesi kısa vadede token için ciddi bir kayıp yaratmayacaktır. Ancak EMA 200 seviyesi olan 0,2106 dolar seviyesi altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi YGG için düşüş ihtimalini güçlendirecektir.

YGG için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,2853 / 0,3179 ve 0,3443 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,2853 dolar seviyesinin yakın zamanda üç kere çalışması bu direncin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Direnç üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi YGG token’ın ivme kazanmasını sağlayacaktır.