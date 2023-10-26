Solana (SOL) Şimdi En Mantıklı Adımı Attı, Fiyat Yükselir Mi?

En popüler akıllı sözleşme platformlarından olan Solana geçtiğimiz yılki FTX çöküşünden fazlasıyla etkilendi. TVL zirvesi olan 10 milyardan bugün 2023 tepesi olan 350 milyon dolar seviyelerine düştü. Diğer taraftan en büyük mali destekçisi FTX’i kaybettiği için ağdaki birçok popüler uygulamayı rakiplere kaptırdı.

Solana Haberleri

Solana’nın başına gelen en kötü şey ağ aktifliğini besleyen çok sayıda protokolün rakiplere geçmesi oldu. NFT koleksiyonları, akıllı sözleşmeler bunlar ağ faydasını pozitif etkileyen yapı taşlarıydı. Fiyat 32 doları aştıktan sonra Solana ekibi doğru zamanda doğru bir hamle yapıyor. Solana yeni girişimcileri/geliştiricileri Solana’ya çekmek için startup kuluçka merkezi başlatıyor.

Solana Labs Ürün Müdürü Emon Motamedi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Bunun gibi kuluçka programları Web3‘teki start-up’ların başarısı için kritik önem taşıyor. Blockchain startup’ları geleneksel teknoloji startup’larına kıyasla çok daha zorlu bir yolculukla karşı karşıya çünkü bu alan birçok açıdan hala genç ve gelişmeye devam ediyor”.

Ayrıca Solana Vakfının hackathon ve bir yapay zeka hızlandırıcısı planı da var. Vakıf inkübatör (kuluçka) programına ne kadar yatırım yaptığını açıklamadı. Öte yandan Aptos gibi rakiplerin aynı adımları daha önce atması da Solana’nın bu konuda harekete geçmesini teşvik etti.

Solana (SOL) Geleceği

Bu gelecek eğer önümüzdeki potansiyel boğa sezonu içinde Solana ekibinin daha fazla şey yapması gerekiyor. Ağ FTX çöküşünün ardından toplam kilitli değer anlamında neredeyse sıfırlandı. 2023 zirvesi bile TVL ATH’ı olan 10 milyar doların yaklaşık %3’ü seviyesinde. Ağ değerinin toparlanabilmesi için daha fazla uygulamanın faaliyete geçmesi ve ilgiyi Solana’ya toplaması gerekiyor.

Bir uygulamanın bile ağ faaliyetlerinde ciddi sonuçları olabiliyor. Yakın zamanda Stars Arena ile Avalanche ağ faaliyetleri ve fiyatının nasıl toparlandığını gördük. Motamedi bugün açık biçimde rakip ağlardan geliştiricileri çekmeyi umduklarını söyledi;

“Diğer ağlarda büyük uzmanlık kazanmış ve dikkate değer şeyler yaratmış bazı istisnai teknik ekipler var ve sektör geliştikçe Solana’nın benzersiz teknik avantajlarını öğrendiler. Ancak bazıları, bunu yapmanın içerdiği teknik zorluklar nedeniyle blockchain değiştirmekte tereddüt etti. Solana İnkübatörü bu yetenekli ekipleri çekmeyi amaçlıyor.”

Solana kuluçka merkezi, yeni kurulan şirketlere mühendislik, pazara açılma stratejileri ve risk sermayesi şirketleriyle görüşmeyi de içerecek şekilde fon yaratma konularında tavsiyelerde bulunarak yardımcı olmayı planlıyor. Solana Vakfı eğer başarılı olursa önümüzdeki boğa sezonunda SOL Coin fiyatı rakiplerinin gerisinde kalmayabilir.

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