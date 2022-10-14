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Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?

Dünyanın en büyük şirketleri geleceklerinin Web3'e bağlı olacağını anladıkça birer birer kripto para sektörüne giriş yapıyorlar.
23:15
14 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Japon oyun devi Konami, kripto alanında sahip oldukları yetenek havuzunu genişletmek için çaba sarf ederken aynı zamanda Web3 ve metaverse deneyimleri sunmaya odaklanıyor. Yeni bir Non-fungible Token (NFT) pazarını da aynı zamanda kucaklamaya çalışıyor.

Şirketin Yol Haritası

Video oyun endüstrisinin devi, 13 Ekim’de yaptığı bir basın açıklamasında, blockchain geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu yeni yetenekleri işe almak istediklerini belirterek NFT, Web3 ve metaverse alanında çalışan ekiplerini genişletmeye ilgi duyduğunu dile getiren tanınmış şirketler arasında en güncel olanı olarak dikkatleri üzerinde topaldı.

Şirket 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, yaklaşmakta olan metaverse ve Web3 platformlarıyla ilgili olacak sistem inşası ve hizmet geliştirme ile bağlantılı olarak bir çok çeşitli yetenekler aradıklarını duyurdu.

Konami NFT Ticaret Platformunu Tanıtmayı Planlıyor

Konami, oyunlarına ve diğer içerik tekliflerine en son teknolojiyi dahil etmek için araştırma ve geliştirme yapmaya kararlı olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, kullanıcıların oyun oynarken elde ettikleri dijital ürünleri takas edebilecekleri bir NFT ticaret platformu sunmayı planladığını konusunda bir açıklamada bulundu.

Kuruluş, metaverse evrenine girmeye hazırlanırken, sistem mühendisi, programcı, proje yöneticisi, tasarımcı ve yönetmen gibi Web3 için önemli olan çeşitli meslekleri doldurmak için bireyleri işe alma sürecinde görünüyor.

Başarılı adaylar, Japonya’da blockchain oyunları için oluşturulan yasalara uygun benzersiz bir dijital öğe dağıtım platformu geliştirmekle görevlendirilecek. Bundan önce Konami, Castlevania serisinin 25. yıldönümünü kutlamak için Ocak ayında bir dizi NFT yayınlayarak NFT pazarında zaten bir varlık göstermişti.

Konami’ye ek olarak, bir dizi başka geleneksel oyun şirketi de NFT’lerde büyük ilerlemeler kaydetti. Blockchain ve metaverse projeleri 3. çeyrek boyunca 1,3 milyar dolar yatırım aldı ki bu rakam 2022’nin 2. çeyreğine kıyasla %48’lik bir düşüşe işaret ediyor.

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