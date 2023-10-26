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Kripto Paralara Vergi İçin Yol Haritası Netleşiyor: 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Özet

  • 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kripto sektörü ile ilgili düzenlemelere yer verildi.
  • Yapılacak olan düzenlemelere göre kripto varlıklar için vergilendirme getirilecek.
  • Ayrıca kripto varlıklara Türk hukuk sisteminde yer verilecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:50
26 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

26 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna sunulan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kripto sektörü ile ilgili birçok düzenlemeye yer verildi. Dijital varlıklar olarak nitelendirilen kripto para birimleri için raporda dikkat çeken konular kripto para piyasası ile ilgili mevduat düzenlemeleri ve Türk hukuk sisteminde kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapılması oldu.

Raporda Hangi Detaylara Yer Verildi?

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan yasal düzenleme çalışmaları ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde bu alana yönelik çalışmalara geniş yankı buldu. Avrupa Birliği tarafından da titizlikle yürütülen çalışmalarda yetkililer bu konu ile alakalı adımlar atmaya devam ederken son gelişme ise ülkemizde yaşandı.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar ile birlikte gündeme gelen konuda 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verilen 400.5 kodlu tedbir kararına göre dijital olarak alınıp satılabilen ve dijital bir değeri temsil eden kripto varlıkların kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları hız kazanacak.

Bu konu ise iki farklı şekilde ele alınıyor; kripto para birimlerinin vergilendirilmesi ve kripto para birimlerinin Türk hukuk sisteminde tanınmasına yönelik çalışmalar. Kripto para birimlerinin nasıl vergilendirileceği ve bu varlıkların Türk hukuk sisteminde nasıl yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Raporda yer verilen 383.1 kodlu tedbir kararına göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme çalışmaları ayrı bir başlıkta yer aldı. Bu gelişmeye göre yetkililerin hem kripto paralar hem de kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik farklı adımlar atacağı düşünülüyor.

TCMB’nin Kripto Varlık Tanımı

30 Nisan 2021’de yürürlüğe giren ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a dayanak gösterilerek hazırlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’te ilk kez kripto varlık ifadesine yer verilmişti. Kripto varlık ise şu şekilde tanımlanmıştı:

“Dağıtık defter teknolojisi ve benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık.”

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