Walmart dünyanın en büyük şirketlerinden birisi konumunda ve kriptoya verebilecekleri bir destek fiyatta hareketlenmeye sebep olabilir.

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Kriptodan blok zincirine ve hatta NFT’lere kadar, dünya tüketicilerinin işletmelerdeki ödeme şekilleri son birkaç yıldır bir dönüşüm geçiriyor. Perakende devi Walmart’ın küresel baş teknoloji sorumlusu Suresh Kumar, kripto para birimlerinin sektörde meydana gelen ödemelerin bir parçası olarak müşterilerin işlem yapma şeklinin önemli bir bileşeni haline geleceğini öngördü.

Baş Teknoloji Sorumlusu Açıklama Yaptı

Yahoo Finance All Markets Summit’e verdiği bir röportajda perakende devinin agresif genişleme stratejisini özetleyen Kumar, kripto varlıkların çevrimiçi mağazalarında ve metaverse’de kullanılacağı bir gelecek beklediğini söyledi.

Kumar ayrıca, önemli sayıda tüketicinin sanal alem ve sosyal medya uygulamalarının canlı yayınları aracılığıyla tanıtılan kripto varlıkların kullanımına ilişkin daha fazla bilgi bulacağını ve Bitcoin gibi varlık türlerinin bu ortamlarda önemli bir ödeme şekli olabileceğini belirtti.

Kumar’ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle oldu:

Müşterinin bize en çok ihtiyaç duyduğu yerde bulunmak istiyoruz. Bence birçok farklı ödeme yöntemleri ve farklı ödeme seçenekleri kullanılmaya başlayacak başlayacak.

Walmart yavaş yavaş kripto para dünyasına giriyor. Mağaza bu yılın Ağustos ayında bir kripto şefi ataması için çalışma yaptı. Ocak ayında ise kendi kripto para birimleri ve NFT’leri için yedi ticari marka başvurusunda bulundu.

Financial Express’in haberinde Kumar’ın şu sözlerine yer verildi:

Özellikle kripto hakkında konuştuğunuzda, ister fiziksel ister sanal olsun, ister metaverse ister başka bir şey olsun, konu, ürünleri keşfetmek ve ardından insanların işlemleri nasıl yaptığı ile ilgili olacak.

ABD’de Büyük Benimseme

Londra merkezli uluslararası profesyonel hizmetler danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, önemli sayıda Amerikalı perakendeci kripto ödemelerini uygulamaya başladı bile.

Ankette, gıda, elektronik, ulaşım, elektronik aletler, giysi ve kozmetik dahil olmak üzere çeşitli perakende işletmelerinden 2.000 üst düzey yöneticiye kripto ve dijital varlıklar hakkında sorular soruldu.

Ankete katılanların yüzde 85’inden fazlası kripto ödemelerini desteklemenin şirketleri için en önemli öncelik olduğunu belirtti. Bu arada, Fortune 500’ün 67. sayısına göre, Walmart gelir bazında dünyanın en büyük şirketi. Sam Walton tarafından 1962 yılında Rogers, Arkansas’ta kurulan perakende holdingi, 24 ülkede 10.500’den fazla indirimli mağaza ve marketin sahibi ve işletmecisi konumunda.

Amerikan perakende devi aynı zamanda, yaklaşık 1,6 milyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere dünya çapında 2,3 milyondan fazla çalışanıyla dünyanın en büyük özel işvereni konumunda.