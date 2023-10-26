Kıdemli Kripto Yorumcusu: Yaklaşan Boğada Bunlara Dikkat Edin

Bitcoin fiyatı 17 ayın zirvesini gördüğü için yatırımcılarda artık düşüş trendinin sona erdiğine dair bir beklenti oluştu. Kral kripto para biriminin 30.000 doları geçen yıl kaybetmesi ne kadar üzücü ve endişe vericiyse şimdi tam tersi olurken yatırımcılar o kadar heyecanlı. Dipten döndüğümüze dair sinyallerin ortasında kıdemli kripto yorumcusu boğa bekleyenleri uyarıyor.

Kripto Para Boğasında Dikkat

Kripto topluluğu tarafından yakından takip edilen popüler analist Miles Deutscher, yatırımcılara boğa piyasası yaklaşırken Telegram ve Discord’un öneminden bahsediyor. Bu önemli çünkü boğa sezonunda haber akışı çarpan etkisi görevi görür. Örneğin X altcoin için aynı haber geçen hafta yerine (müjde niteliğinde bir haber) bu hafta gelse fiyat daha da artar. Örneğin bugün gelen Binance Vadeli İşlemler POWR listelemesi veya FLOKI’nin kardeş token duyurusu diyebiliriz.

“Artık piyasa koşulları daha elverişli hale geldiğine göre iyi haberlerle gelen rallileri izleyin.”

Deutscher ayrıca piyasa koşulları değişirken altcoinlerin kar potansiyeli de artacak.

“Bunun birçok altcoin üzerinde olumlu bir etkisi olacak ve yeni yatırım fırsatları yaratacak.”

Yatırımcılara Tavsiyeler

Tüm tavsiyeleri maddeler halinde sıralarsak yatırımcılara için faydalı olabilir. Yaklaşan şeyin boğa piyasası olduğu kesin değil ancak eğer son boğa geride kalmadıysa gelecekte bu tavsiyelere ihtiyacınız olacaktır.

Yeni fırsatlar için tetikte olun.

Duyuru takvimlerini yakından takip edin.

Hacim göstergeleri boğa piyasalarında büyük hareketler için önemli sinyaller verir. X altcoinde hacimle birlikte fiyat artmaya başladıysa daha yüksek zirveler görülebilir.

Yatırımcıların boğa piyasalarında kar seviyelerini iyi ayarlaması önemli. Fiyat eğer tatmin edici seviyelere ulaştıysa düştüğünde pişman olmamak için kademeli satış deneyebilirsiniz.

Boğa sezonunun pump/dump döngüleri daha büyük ve hızlıdır. X altcoinde başlayan pump’a yetiştim derken fiyatın aniden daha fazla yükselip sürpriz biçimde çakıldığını görebilirsiniz.

Eğer kısa vadeli trade yapıyorsanız bunun birkaç saati geçmemesi çoğu zaman boğada avantajlıdır.

Boğada uzun vadeli hedefler için alımlar pek kar getirmez.

BTCD düşmeye başladığında altcoinlerdeki yükselişin genel olarak hızlanması beklenir.

düşmeye başladığında altcoinlerdeki yükselişin genel olarak hızlanması beklenir. Zarardaki altcoinleri sürekli olarak diğerlerine tercih ederseniz göreceğiniz şey sattığınız yükselirken genelde aldığınızın düşmesi olacaktır.

sürekli olarak diğerlerine tercih ederseniz göreceğiniz şey sattığınız yükselirken genelde aldığınızın düşmesi olacaktır. Hiç olmadığı kadar haberleri takip etmeli ve gündemdeki mevcut duruma, beklentilere ve takvimlere aşina olmalısınız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.