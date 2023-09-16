ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Haziran ayının başlarında Binance borsasına dava açması ile birlikte regülatörlerin radarına giren kripto para borsası Binance, son dönemlerde önemli ölçüde kan kaybetti. Wall Street Journal’ın haberine göre hafta içerisinde istifa eden Binance US’in eski CEO’su Brian Shroder’ın ardından iki yönetici daha görevinden ayrıldı. Haberde, görevinden istifa eden iki ismin Binance US’in Hukuk Başkanı ve Baş Risk Sorumlusu olduğu ifade edildi.

Binance’de İşten Çıkmalar Hız Kazanıyor

SEC‘nin Haziran ayının başlarında açtığı dava ile birlikte işlem hacimleri bakımından şu anda küresel ölçekteki en büyük kripto para borsası olan Binance, önemli ölçüde kan kaybetmeye başladı. Ayrıca son aylarda Binance’in birçok Avrupa ülkesinde yaptığı çeşitli lisans başvuruları da reddedildi.

Regülatörlerin radarına giren ve son aylarda mali düzenleyiciler ile karşı karşıya gelen Binance borsasının pazar payında da son dönemlerde düşüşler görüldü. Bu süreçte Binance borsası kan kaybetmeye devam ederken borsada geniş çapta işten çıkarmalar başladı.

Hafta içerisinde Binance US‘in eski CEO’su olan Biran Shroder, görevinden istifa etti. Brian Shroder’ın da yanı sıra 100’den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi. Bu sayının mevcut toplam çalışan sayısının 3’de biri olduğu öne sürüldü.

İki Yönetici Daha Görevinden İstifa Etti

Hafta içerisinde Binance US eski CEO’sunun görevinden ayrılmasının duyurulmasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Wall Street Journal’ın haberine göre Binance US’de iki üst düzey yönetici daha görevinden istifa etti.

Haberde, Binance US’in Hukuk Başkanı Krishna Juvvadi ve Baş Risk Sorumlusu Sidney Majalya görevlerini bıraktığı iddia edildi. Böylelikle hafta içerisinde istifa eden eski CEO’nun ardından iki yönetici daha görevinden istifa etmiş oldu.

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