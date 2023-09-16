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  •   Hafta İçinde İstifa Eden Eski CEO’nun Ardından Binance US’de İki Yönetici Daha Görevinden Ayrılıyor

Hafta İçinde İstifa Eden Eski CEO’nun Ardından Binance US’de İki Yönetici Daha Görevinden Ayrılıyor

Özet

  • Son dönemlerde ABD başta olmak üzere birçok ülkede mali düzenleyici kurumlar ile karşı karşıya kalan Binance, önemli ölçüde kan kaybetmeye başladı.
  • Hafta içerisinde Binance US'in eski CEO'sunun ardından iki üst yöneticinin daha görevi bırakacağı ifade edildi.
  • Wall Street Journal'ın haberine göre Binance US'in Hukuk Başkanı ve Baş risk sorumlusu görevlerinden ayrılıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:30
16 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Haziran ayının başlarında Binance borsasına dava açması ile birlikte regülatörlerin radarına giren kripto para borsası Binance, son dönemlerde önemli ölçüde kan kaybetti. Wall Street Journal’ın haberine göre hafta içerisinde istifa eden Binance US’in eski CEO’su Brian Shroder’ın ardından iki yönetici daha görevinden ayrıldı. Haberde, görevinden istifa eden iki ismin Binance US’in Hukuk Başkanı ve Baş Risk Sorumlusu olduğu ifade edildi.

Binance’de İşten Çıkmalar Hız Kazanıyor

SEC‘nin Haziran ayının başlarında açtığı dava ile birlikte işlem hacimleri bakımından şu anda küresel ölçekteki en büyük kripto para borsası olan Binance, önemli ölçüde kan kaybetmeye başladı. Ayrıca son aylarda Binance’in birçok Avrupa ülkesinde yaptığı çeşitli lisans başvuruları da reddedildi.

Regülatörlerin radarına giren ve son aylarda mali düzenleyiciler ile karşı karşıya gelen Binance borsasının pazar payında da son dönemlerde düşüşler görüldü. Bu süreçte Binance borsası kan kaybetmeye devam ederken borsada geniş çapta işten çıkarmalar başladı.

Hafta içerisinde Binance US‘in eski CEO’su olan Biran Shroder, görevinden istifa etti. Brian Shroder’ın da yanı sıra 100’den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi. Bu sayının mevcut toplam çalışan sayısının 3’de biri olduğu öne sürüldü.

İki Yönetici Daha Görevinden İstifa Etti

Hafta içerisinde Binance US eski CEO’sunun görevinden  ayrılmasının duyurulmasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Wall Street Journal’ın haberine göre Binance US’de iki üst düzey yönetici daha görevinden istifa etti.

Haberde, Binance US’in Hukuk Başkanı Krishna Juvvadi ve Baş Risk Sorumlusu Sidney Majalya görevlerini bıraktığı iddia edildi. Böylelikle hafta içerisinde istifa eden eski CEO’nun ardından iki yönetici daha görevinden istifa etmiş oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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