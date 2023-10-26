  5.90 Dolardan Yüzde 94 Düşen Metaverse Altcoin’i Hayata Döndü! Ağustostan Bu Yana İlk Kez!

Santiment’ten alınan verilerine göre, genel piyasa yükseliş yapısının ortasında, metaverse tabanlı token Decentraland (MANA) tarafında talep artışı yaşandı ve bu talep ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

On-chain veri sağlayıcısına göre, 24 Ekim’de MANA işlemleri için oluşturulan yeni adreslerin günlük sayısı 414’e yükseldi. Bu sayının, bir önceki gün kaydedilen 235’lik yeni adres sayısına kıyasla %76’lık bir artışı temsil ettiğini unutmamak gerekiyor.

MANA Coin Yorum

Bir kripto varlığın alım satımı için günlük olarak oluşturulan yeni adreslere ait yaşanan artış, ağ faaliyetlerinde bir büyüme yaşandığını ortaya koyar ve bu durum daha sonrasında olumlu bir fiyat hareketini beraberinde getirir.

MANA’nın günlük yeni adres sayısındaki artışın yanı sıra, günlük olarak MANA coin’de işlem yapmaya başlayan aktif adres sayısı da son ayların en yüksek seviyesine yükseldi. Santiment’ten alınan verilere göre, 24 Ekim itibariyle MANA işlemlerine dahil olan toplam adres sayısı 1269 ile Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yazım saati itibariyle MANA coin 0,35 dolardan işlem görüyordu. Token‘ın fiyatı en son 14 Ağustos’ta bu seviyelerde alıcı buluyordu. 21milyon.com verilerine göre, geçtiğimiz ay değeri %15’in üzerinde artış yaşadı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde gerçekleşen fiyat artışı ve artan alım satım faaliyeti MANA’yı aşırı alım seviyelerine taşıdı.

Yazım saati itibariyle MANA’nın Göreceli Güç Endeksi 74,16 seviyesinde bulunuyordu. Aynı şekilde, Para Akışı Endeksi (MFI) 93,32 seviyesindeydi. Bu göstergelerin yansıttığı değerler, MANA’nın birikim için sınıra dayanmış olabileceğini ve buna bağlı olarak satıcıların bu seviyelerde işleme başlayabileceğini yansıtıyor olabilir. Genel olarak bu gibi durumlarda aşağı yönlü bir fiyat düzeltmesi yaşanabilir.

Mana Coin’in Geleceği

Ayrıca, birkaç gösterge de piyasanın şiddetli fiyat dalgalanmalarıyla sarsıldığını ve aşağı yönlü bir fiyat hareketi olasılığının da mümkün olduğunu yatırımcılara gösteriyor.

Örneğin, MANA’nın Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değeri 22 Ekim’den bu yana yükseliş yönlü olarak hareket ediyor. Bu gösterge, belirli sayıda dönemi kapsayan yüksek ve düşük fiyatlar arasında gerçekleşen aralığı hesaplar ve piyasanın hangi fiyat aralığında hareket ettiğini ölçer.

Yazım saati itibariyle ATR değeri 0,014’te bulunuyordu. Bu gösterge, MANA fiyatında önümüzdeki günlerde fiyat dalgalanmaları yaşanılabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, Bollinger Bant Genişliği (BBW) giderek büyüyordu.