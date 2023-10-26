f 5.90 Dolardan Yüzde 94 Düşen Metaverse Altcoin'i Hayata Döndü! Ağustostan Bu Yana İlk Kez! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   5.90 Dolardan Yüzde 94 Düşen Metaverse Altcoin’i Hayata Döndü! Ağustostan Bu Yana İlk Kez!

5.90 Dolardan Yüzde 94 Düşen Metaverse Altcoin’i Hayata Döndü! Ağustostan Bu Yana İlk Kez!

Özet

  • MANA'da artan talep ve yeni adres sayısı yükselişi getirdi.
  • MANA fiyatı son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı.
  • Fiyat dalgalanmaları ve düzeltme olasılıkları artış gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:30
26 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Santiment’ten alınan verilerine göre, genel piyasa yükseliş yapısının ortasında, metaverse tabanlı token Decentraland (MANA) tarafında talep artışı yaşandı ve bu talep ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

On-chain veri sağlayıcısına göre, 24 Ekim’de MANA işlemleri için oluşturulan yeni adreslerin günlük sayısı 414’e yükseldi. Bu sayının, bir önceki gün kaydedilen 235’lik yeni adres sayısına kıyasla %76’lık bir artışı temsil ettiğini unutmamak gerekiyor.

MANA Coin Yorum

Bir kripto varlığın alım satımı için günlük olarak oluşturulan yeni adreslere ait yaşanan artış, ağ faaliyetlerinde bir büyüme yaşandığını ortaya koyar ve bu durum daha sonrasında olumlu bir fiyat hareketini beraberinde getirir.

MANA’nın günlük yeni adres sayısındaki artışın yanı sıra, günlük olarak MANA coin’de işlem yapmaya başlayan aktif adres sayısı da son ayların en yüksek seviyesine yükseldi. Santiment’ten alınan verilere göre, 24 Ekim itibariyle MANA işlemlerine dahil olan toplam adres sayısı 1269 ile Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yazım saati itibariyle MANA coin 0,35 dolardan işlem görüyordu. Token‘ın fiyatı en son 14 Ağustos’ta bu seviyelerde alıcı buluyordu. 21milyon.com verilerine göre, geçtiğimiz ay değeri %15’in üzerinde artış yaşadı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde gerçekleşen fiyat artışı ve artan alım satım faaliyeti MANA’yı aşırı alım seviyelerine taşıdı.

Yazım saati itibariyle MANA’nın Göreceli Güç Endeksi 74,16 seviyesinde bulunuyordu. Aynı şekilde, Para Akışı Endeksi (MFI) 93,32 seviyesindeydi. Bu göstergelerin yansıttığı değerler, MANA’nın birikim için sınıra dayanmış olabileceğini ve buna bağlı olarak satıcıların bu seviyelerde işleme başlayabileceğini yansıtıyor olabilir. Genel olarak bu gibi durumlarda aşağı yönlü bir fiyat düzeltmesi yaşanabilir.

Mana Coin’in Geleceği

Ayrıca, birkaç gösterge de piyasanın şiddetli fiyat dalgalanmalarıyla sarsıldığını ve aşağı yönlü bir fiyat hareketi olasılığının da mümkün olduğunu yatırımcılara gösteriyor.

Örneğin, MANA’nın Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değeri 22 Ekim’den bu yana yükseliş yönlü olarak hareket ediyor. Bu gösterge, belirli sayıda dönemi kapsayan yüksek ve düşük fiyatlar arasında gerçekleşen aralığı hesaplar ve piyasanın hangi fiyat aralığında hareket ettiğini ölçer.

Yazım saati itibariyle ATR değeri 0,014’te bulunuyordu. Bu gösterge, MANA fiyatında önümüzdeki günlerde fiyat dalgalanmaları yaşanılabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, Bollinger Bant Genişliği (BBW) giderek büyüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Kullanıcılardan Ödeme Alacağız Demişlerdi! Yatırımcısı Vazgeçmedi ve 500.000 Dolar Kazandırdı! İşte Son Durum!
Kullanıcılardan Ödeme Alacağız Demişlerdi! Yatırımcısı Vazgeçmedi ve 500.000 Dolar Kazandırdı! İşte Son Durum!
Yapay Zeka Projelerine İlgi Artıyor: RDNT, FET ve AGIX Detaylı Grafik Analizleri
Yapay Zeka Projelerine İlgi Artıyor: RDNT, FET ve AGIX Detaylı Grafik Analizleri
2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi!
2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi!
4 Altcoin Sıralayan Piyasa Uzmanı: Haftalarca Sürecek Bir Altcoin Rallisi Kapıda!
4 Altcoin Sıralayan Piyasa Uzmanı: Haftalarca Sürecek Bir Altcoin Rallisi Kapıda!
2023’te Yüzde 930 Arttı ve Ralli Sürebilir! Binance’daki En İyi Kripto Paraya Dikkat
2023’te Yüzde 930 Arttı ve Ralli Sürebilir! Binance’daki En İyi Kripto Paraya Dikkat
3,2 Doları Hedefleyen Kripto Para Doğru Zamanda Dipten Dönüyor
3,2 Doları Hedefleyen Kripto Para Doğru Zamanda Dipten Dönüyor
Son 24 Saatte FLOKI Yüzde 140 Yükseldi: Memecoin Piyasasında Neler Oluyor?
Son 24 Saatte FLOKI Yüzde 140 Yükseldi: Memecoin Piyasasında Neler Oluyor?
Çarpıcı Araştırma! Yatırımcıların Bitcoin, Ethereum, Polygon Gibi Kripto Paralarda Ezber Bozan Eğilimi!
Çarpıcı Araştırma! Yatırımcıların Bitcoin, Ethereum, Polygon Gibi Kripto Paralarda Ezber Bozan Eğilimi!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023