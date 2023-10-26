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  •   Son Dakika: Fed Toplantısı Öncesi Kritik ABD Verileri Geldi, Kripto Paralar Ne Olacak?

Son Dakika: Fed Toplantısı Öncesi Kritik ABD Verileri Geldi, Kripto Paralar Ne Olacak?

Özet

  • ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Açıklanan: %4,3 (Beklenti: %4,1 Önceki: %2,1)
  • İşsizlik Haklarından Yararlanma Açıklanan: 210K (Beklenti: 209K Önceki: 198K)
  • 1 Kasım Fed toplantısı beklentisi yüzde 99,8 oranla faizlerin sabit kalacağı yönünde.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:00
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bugün makro cephede Ekim ayının en önemli günlerinden biriydi. BTC fiyatı veriler açıklanmandan 34.000 dolara indi. GSYİH ve İşsizlik gibi verilerin yanında çeyreklik PCE verisi de açıklandı. Peki tüm bunlar kripto para yatırımcıları için ne anlama geliyor? Bitcoin fiyatındaki yükselişin önünü kesebilir mi?

İçerik Rehberi

ABD Verileri ve Kripto Paralar

ABD ekonomisi, yüksek faiz oranları, devam eden enflasyon baskısı, küresel sorunlar ve birçok probleme rağmen beklenti üstü büyüdü. Powell daha önce trend altı büyümenin mücadeleleri için ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. ABD’de üretilen tüm mal ve hizmetlerin bir ölçüsü olan gayrisafi yurtiçi hasıla, Temmuz-Eylül döneminde yıllık bazda %4,9 oranında artarak ikinci çeyrekte görülen %2,1’lik artış hızına ulaştı.

Bu artış Fed’in ekonomiyi soğutmak için verdiği mücadelenin beklendiği kadar iyi sonuç vermediğini de gösteriyor. Artışın temelini tüketici harcamaları, artan stoklar, ihracat, konut yatırımları ve hükümet harcamaları oluşturuyor.

Diğer taraftan İşsizlik başvuruları beklenti dahilinde geldiği için istihdam cephesinde beklenen oldu. Federal Rezerv’in yakın vadeli enflasyon riskleri için bir ölçüt olarak kullandığı PCE ise %2,5’lik tahminin oldukça üzerinde %3,5 olarak açıklandı. Ancak gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek PCE verisi %2,4’e gerileyerek 2019’un dördüncü çeyreğinden bu yana oldukça iyi bir seviyeye indi. Bu durum faiz artışının olmayabileceği ihtimalini destekler ve kripto paralar için olumludur.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirileri 5bp düşüşle %4,936 oldu. ABD dolar endeksi kırmızı mumunu büyütüyor bu da PCE verisiyle bağlantılı.

İşte bir iyi haber daha. Faiz beklentisi %99,8 ihtimalle sabit kalacağı yönünde. 13 Aralık toplantısı için de faizlerin sabit kalma ihtimali %71,4’tür. Bu da bize eğer büyük bir sürpriz olmazsa Fed’in son artışla faiz tavanını ilan ettiğini gösteriyor.

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