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  •   Son Dakika: Floki Coin Gizemli Müjdesini Açıkladı, Meme Coin Roketleri Ateşledi

Son Dakika: Floki Coin Gizemli Müjdesini Açıkladı, Meme Coin Roketleri Ateşledi

Özet

  • Floki, trilyon dolarlık tokenizasyon endüstrisinden yararlanmak için TokenFi adlı bir kripto para ve varlık tokenizasyon platformu başlattı.
  • 15 dakikalık mumda fiyat yüzde 10'a yakın arttı.
  • Floki hali hazırda hype olan RWA alanında varlık gösterip faydalanmaya çalışıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:33
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Turnuva reklam anlaşması haberini yayınladığımızda yeni çıkaracakları tokenle ilgili bazı detayları açıklamıştık. Geçtiğimiz hafta büyük müjdenin yaklaştığını açıklayan Floki ekibi bu hafta için beklentiyi artırmıştı. BTC fiyatındaki toparlanmayla birlikte FLOKI Coin fiyatının müjdeyle daha da artabileceği beklentisi oluştu. Nitekim duyurudan önce gelen çift haneli artışın nedeni buydu.

İçerik Rehberi

Floki Coin Neden Artıyor

En büyük meme coinler arasında olan Floki Inu (FLOKI) biraz önce verdiği müjdenin ardından yüzde 10’a yakın artış yaşadı. Ekip yeni token ve platformunu duyurdu. Bu kardeş token gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanına odaklanacak. RWA alanındaki artan ilgi TRB ve LINK Coin fiyatının %100’ün üzerinde artırmıştı.

Meme coinler güncel hype alanlarda ürünler çıkararak kendi tokenlerini daha değerli hale getirmeye çalışır. Bunun en iyi örneğin Shiba Coin çünkü bugüne kadar DeFi, NFT, Metaverse, layer2 çözümü dahil neredeyse her alanda bir şeyler yapıp fiyatı yukarı çekmeye çalıştı. Floki ise RWA konusunda Shiba Coin ekibinden erkenci davrandı.

Ekip duyurusunda şunlar yazıyor;

“Floki, trilyon dolarlık tokenizasyon endüstrisinden yararlanmak için TokenFi adlı bir kripto para ve varlık tokenizasyon platformu başlattı. Tokenleştirme endüstrisinin 2030 yılına kadar 16 trilyon dolarlık bir endüstri olacağı tahmin ediliyor. Yönetimindeki 10 trilyon dolarlık varlıkla dünyanın en büyük kurumsal yatırımcısı olan BlackRock, “piyasalardaki bir sonraki evrim” olarak adlandırdıkları sektörün potansiyeline güçlü bir şekilde inanıyor.

TokenFi, TOKEN kısaltmasıyla, kripto ve varlık tokenleştirme sürecini basitleştirmeyi ve sonunda dünyanın en önde gelen tokenleştirme platformu olmayı hedefliyor.”

Floki Coin fiyatı iddialı (ve muhtemelen abartılı) söylemleri pozitif fiyatlıyor.

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