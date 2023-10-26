  XRP ve BTC Kaç Doları Hedefliyor? Ünlü Kripto Yorumcusu Bu Sefer Farklı Diyor

Bitcoin fiyat 34.300 doların üzerinde alıcı bulmaya çalışırken 35.000 dolar bölgesi aşılabilmiş değil. Testler başarısızlıkla sonuçlandı. Diğer taraftan yarın gelecek PCE verisi Fed’in enflasyonla mücadelede ne durumda olduğunu gösterecek. Peki BTC ve XRP Coin için tahminler neler? Ünlü kripto yorumcusu bu sefer neden farklı olacak diyor?

Bitcoin (BTC) Kripto Yorumcusu

Daha birkaç hafta önce BTC düşüşünden emin görünen RektCapital karnesine büyük bir sıfır ekledi. Tahmin ettiğinin zıddı yöne giden BTC sadece onu değil QCP analistlerini de yanılttı. Analistler 32.000 dolar üzerinde kapanış olmadığı sürece bu yıl fiyatın düşüş eğilimini sürdüreceğini söylüyordu. Üstelik Elliot dalga sayımları da bunu teyit ediyordu.

Öyle olmadı ve her zaman olduğu gibi BTC söylenen değil istediği yöne gitti. Rekt Capital, 2023’te Bitcoin için tamamen farklı bir dönem olacağını söylüyor. Dört yıllık formasyonunun bu noktasında, BTC/USD’nin direnç değil destek test ediyor olması gerektiğini söyleyen analist mevcut durumu Mart 2020 ile karşılaştırdı.

Ancak unutulmaması gerekilen bir şey var. Daha negatif bir ortam bekleyenler önceki zirvelerde BTC fiyatının yaşadığı düşüşlere dikkat çekerken bir şeyi unuttular. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere BTC’nin ATH bölgesinin %60 altında olması durumu önceki döngülerle uyuşuyordu. Yani fiyat aşırı satışların kurbanı olduğu için halving öncesi düşüşünü ve uzun yatay hareketini zaten yapmış gibi görünüyordu.

Rekt Capital, yakın tarihli çeşitli X gönderilerinde, herhangi bir önemli geri çekilmenin büyük alım fırsatı olacağını söyledi.

Ripple (XRP) Coin Yorum

Fiyat beklenen ölçüde artmıyor çünkü teknik görünümden ziyade Ripple’ın sorunu temelde. Hamle sırası SEC’de ve 9 Kasım’dan önce uzlaşı olup olmadığı belli olacak. SEC geri adım atsa da çok fazla darbe aldığı için kurum itibarını kurtarmak üzere farklı bir hücum stratejisi izleyebilir. Yatırımcıların risk iştahındaki zayıflık ve dirençlerin satış bölgesine dönüşmesi bundan gibi görünüyor.

Boğalar 24 Ekim’de fiyatı aralığın direncinin üzerine çıkardı ancak mumdaki uzun kuyruk ayıların elinden geleni yaptığını gösteriyor. Eğer BTC fiyatındaki bu artışa rağmen 0,56 dolar üzerinde güçlü kapanışlar gelmiyor ve 0,58 ile 0,65 dolar aralığına geçilemiyorsa önemli bir sorun var. Şu aşamada kar satışlarının durulması ve davayla alakalı daha fazla haberin korkuyu ortadan kaldırması umulur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.