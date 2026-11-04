Kripto Para

Ripple yöneticisi, kurumsal kripto benimsemesi için altyapı çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple yöneticisi, Dubai’de kurumsal kripto benimsemesi için altyapı ihtiyacını vurguladı.
  • 📌 Reece Merrick, $XRP ekosistemini de ilgilendiren panelde 24 saat çalışan ödeme ve takas sistemlerinin gerekli olduğunu söyledi.
  • 🧭 Ripple, 2024’te DIFC Innovation Hub ile ortaklık kurmuş, 2026’da Dubai’de bölge merkezini açmıştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Ripple Orta Doğu ve Afrika Kıdemli Yöneticisi Reece Merrick, 2 ve 3 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Dubai Fintech Summit’e katıldı. Dubai International Financial Centre bünyesindeki DIFC tarafından Dubai Future Finance Week kapsamında gerçekleştirilen zirvede dijital varlıkların nasıl ölçeklenebileceği ele alındı.

İçindekiler
1 Dubai’de kurumsal benimseme gündemi öne çıktı
2 24 saat çalışan sistemler vurgulandı
3 TradFi ve DeFi arasında köprü arayışı sürüyor

Dubai’de kurumsal benimseme gündemi öne çıktı

Merrick, X hesabından yaptığı paylaşımda, BlackRock, Standard Chartered ve Robinhood temsilcileriyle aynı panelde yer aldığını duyurdu. Merrick, panelde öne çıkan ortak görüşün, kurumsal benimsemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusunun geride kaldığı, asıl meselenin bunu taşıyacak finansal altyapının nasıl şekilleneceği olduğu yönünde olduğunu kaydetti.

Reece Merrick, kurumsal benimseme tartışmasında artık temel sorunun bunun olup olmayacağı değil, hangi altyapı değişikliklerinin gerekli olduğu noktasında toplandığını aktardı.

Ripple, 2026 yılında Orta Doğu ve Afrika bölge merkezini Dubai International Financial Centre içinde açarak Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki varlığını genişlettiğini açıklamıştı. Şirket, sınır ötesi ödeme altyapısı ve dijital varlık çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi firması olarak biliniyor. Ripple ayrıca 2024’te DIFC Innovation Hub ile blockchain yeniliğini hızlandırmaya yönelik bir iş birliği duyurmuştu.

24 saat çalışan sistemler vurgulandı

Merrick’in paylaştığı başlıklardan ilki, günün her saati çalışabilen finansal altyapıya duyulan ihtiyaç oldu. Merrick, yeni nesil dijital varlık piyasalarının ödeme ve takas sistemlerinde kesintisiz işleyiş gerektirdiğini, yalnızca belirli açılış kapanış saatlerine dayanan geleneksel piyasa yapısının yetersiz kalacağını belirtti.

“24 saat işleyen gerçeklikte yeni nesil piyasalar sürekli çalışan hatlara ihtiyaç duyuyor; açılış saatleriyle sınırlı sistemler yeterli olmayacak.”

Bu değerlendirme, özellikle tokenizasyon ve kurumsal dijital varlık işlemlerinde hız, erişim ve operasyon sürekliliğinin daha fazla öne çıktığı bir döneme işaret ediyor. Panelde aktarılan çerçeve, piyasa büyüdükçe mevcut finansal altyapının da buna uyum sağlaması gerekeceği yönünde şekillendi.

TradFi ve DeFi arasında köprü arayışı sürüyor

Merrick’in öne çıkardığı ikinci başlık, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasındaki bağlantının güçlendirilmesi oldu. Tokenize piyasaların büyümesi için kurumların banka düzeyinde altyapıya, güvenilir saklama çözümlerine ve etkili risk yönetimi sistemlerine ihtiyaç duyacağını söyledi.

Mini sözlük: TradFi, bankalar, aracı kurumlar ve borsalar gibi geleneksel finans kurumlarını ifade eder. DeFi ise akıllı sözleşmeler üzerinden çalışan, aracısız finans uygulamalarını kapsar.

Merrick, kurumsal ölçekte katılımın ancak sağlam saklama hizmetleri ve denetlenebilir risk çerçeveleriyle mümkün olacağını vurguladı. Bu yaklaşım, dijital varlık piyasalarının büyümesinde yalnızca teknoloji değil, kurumsal güvenlik ve uyum standartlarının da belirleyici olacağını gösteriyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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