Fransa Meclisi, 100 bin euroluk kripto bildirimi şartını kabul etti

Fransa Ulusal Meclisi, kendi saklamadaki kripto varlıkları toplamı 100 bin euroyu aşan mükellefler için vergi idaresine bildirim zorunluluğu getiren değişikliği kabul etti. Düzenleme, ilgili vergi yılının 31 Aralık tarihindeki toplam tutar esas alınarak uygulanacak.

Meclisten geçen değişiklik

I 2701 numaralı değişiklik salı günü 150 kabul oyuna karşı 44 ret oyuyla benimsendi. Oylamada sekiz milletvekili çekimser kaldı. Kabul edilen metin, kullanıcıların kendi cüzdanlarında tuttukları kripto varlıkların belirli eşiği aşması halinde bunun vergi makamlarına beyan edilmesini öngörüyor.

Fransa Ulusal Meclisi, ülkenin alt kanadı olarak bütçe ve vergi düzenlemelerinde belirleyici rol oynuyor. Bu değişiklik de 2027 Maliye Yasa Tasarısı içinde yer alıyor; ancak yürürlüğe girmesi için nihai yasada korunması gerekecek.

100 bin euro eşiği, ilgili vergi yılının 31 Aralık günü itibarıyla elde tutulan kendi saklamadaki kripto varlıkların toplamı üzerinden değerlendirilecek.

Vergi muafiyeti önerisi reddedildi

Meclis ayrıca, mal ve hizmet ödemelerinde kullanılan kripto varlıklardan doğan kazançlara sınırlı vergi muafiyeti getirecek ayrı bir öneriyi kabul etmedi. Buna göre vergi yılı içinde toplamı 1.000 euroyu geçmeyen kripto ödemelerinin vergiden istisna tutulması planlanıyordu.

Bu teklif 69 oya karşı 14 oyla reddedildi. Böylece günlük harcamalarda düşük tutarlı kripto kullanımına yönelik vergi kolaylığı şimdilik yasalaşma sürecinde yer bulamadı.

Meclis, mal ve hizmet alımlarında toplamı 1.000 euroyu aşmayan kripto ödemelerine vergi istisnası tanınmasını öngören öneriyi kabul etmedi.

Bütçe takvimi ve yasanın geleceği

Söz konusu bildirim zorunluluğu, 2027 bütçe görüşmelerinin bir parçası olarak ele alınıyor. Meclisin tasarının ilk okumasını 17 Kasım’a kadar tamamlaması gerekiyor. Senato takvimine göre üst kanattaki görüşmeler ise 20 Kasım’da başlayacak.

Bütçenin gelir bölümüne ilişkin salı günü yapılması planlanan oylama ise ikinci kez ertelendi. Bu oylama ilk olarak 20 Ekim için planlanmıştı. Milletvekilleri değişiklik önergelerini görüşmeyi sürdürdüğü için takvim yeniden kaydı.

Morpho’da küresel kamu politikaları başkanı olan Faustine Fleuret, bütçenin gelir bölümünün reddedilme ihtimalinin tüm yasa tasarısını etkileyebileceğini söyledi. Morpho, kripto temelli borç verme alanında faaliyet gösteren bir protokol olarak biliniyor.

Diğer kripto vergi adımları

Geçen cuma günü milletvekilleri, vergi mükelleflerinin ikametgahlarını yurt dışına taşıması halinde henüz satılmamış kripto kazançlarına çıkış vergisi uygulanmasını öngören iki öneriyi reddetti. Böylece gerçekleşmemiş kazançların vergilendirilmesine dönük bu adım ilerlemedi.

Öte yandan Meclis, 16 Ekim’de kripto varlıkların stabilcoinlere çevrilmesinden doğan kazançların vergilendirilmesini öngören başka bir değişikliği kabul etmişti. Bu düzenleme, Avrupa Birliği kuralları kapsamında elektronik para tokeni sayılan stabilcoinleri kapsıyor ve onun da yürürlüğe girmesi için nihai metinde yer alması gerekiyor.