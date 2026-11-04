BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin doları aştı, seçim sonrası risk iştahı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Seçim sonrası artan risk iştahıyla $BTC 80 bin doların üzerine çıktı.
  • 📈 Bitcoin yüzde 4'ten fazla yükselirken S&P 500 vadeli işlemleri 7.490 puandan 7.690 puana toparlandı.
  • 🛢️ İran geriliminin azalabileceği beklentisiyle WTI ham petrol bu hafta yüzde 11,9 düşerek 93 doların altına indi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Bitcoin, çarşamba günü Wall Street açılışıyla birlikte yeniden 80 bin doların üzerine çıktı. ABD ara seçimlerinde Demokratların güçlü sonuç almasının ardından hisse senetleri ve diğer riskli varlıklarda görülen toparlanma, kripto piyasasına da yansıdı.

İçindekiler
1 Piyasalarda seçim sonrası hızlı toparlanma
2 CoinShares belirsizlikte azalmaya işaret etti
3 Petrol fiyatları da sert geriledi

Piyasalarda seçim sonrası hızlı toparlanma

İşlemlerin ilk bölümünde Bitcoin 80.500 doların üzerine kadar yükseldi. Veriler, BTC/USD paritesinin son yedi haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak yüzde 4’ten fazla değer kazandığını gösterdi. Aynı saatlerde ABD endeks vadeli işlemlerinde de sert bir dönüş yaşandı.

S&P 500 vadeli işlemleri gece saatlerinde 7.490 puana kadar gerileyerek 31 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Daha sonra 7.690 puana kadar toparlanan endeks, ay içindeki zirvelere yeniden yaklaşmış oldu.

The Kobeissi Letter, hisse senetlerindeki ilk zayıflığın klasik bir ayı tuzağı görünümü verdiğini ve bunun son yılların en büyük siyasi güç kaymalarından biriyle aynı döneme denk geldiğini belirtiyor.

The Kobeissi Letter, piyasa yorumlarıyla bilinen bağımsız bir araştırma yayını olarak öne çıkıyor. Kurum, Demokratların Senato’da yedi, Temsilciler Meclisi’nde ise 25 sandalye kazandığını kaydetti.

CoinShares belirsizlikte azalmaya işaret etti

Kripto varlık yönetim şirketi CoinShares araştırma biriminin başındaki James Butterfill, seçim belirsizliğinin azalmasının Bitcoin’de daha geniş çaplı bir rahatlama yükselişine zemin hazırlayabileceğini söyledi. Ancak Butterfill, seçim sonuçlarından çok reel getiriler, dolar likiditesi ve borsa yatırım ürünü akımlarının belirleyici olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

James Butterfill, Bitcoin açısından asıl ağırlığın seçimlerde değil, reel getirilerde, dolar likiditesinde ve ETP akımlarında bulunduğunu kaydediyor.

ETP, borsada işlem gören yatırım ürünlerini kapsayan genel bir yapı olarak biliniyor. Bu araçlar, yatırımcılara doğrudan varlık tutmadan fiyat hareketlerine erişim imkanı sunuyor.

Petrol fiyatları da sert geriledi

Seçim sonuçlarının ardından yalnızca kripto ve hisse piyasaları değil, enerji cephesi de hareketlendi. İran tarafından gelen mesajların çatışma riskinin azalabileceği beklentisini güçlendirmesiyle ABD tipi ham petrol WTI üç haftanın en düşük seviyesine indi.

WTI ham petrolün varil fiyatı 93 doların altına düştü ve haftalık kayıp yüzde 11,9’a ulaştı. Brent petrol de 7 Ekim’den bu yana ilk kez 100 doların altına yaklaşarak benzer bir eğilim izledi.

İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, seçmenlerin savaşa hayır dediğini ve bu mesajı desteklediklerini yazdı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran çatışmasının Cumhuriyetçilerin seçim kayıplarında kısmen etkili olduğunu kabul etti. Ekonomist Robin Brooks da ara seçimler öncesinde petrol piyasasında jeopolitik risk priminin gereğinden yüksek fiyatlandığını savundu.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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