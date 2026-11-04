BITCOIN (BTC)

Robert Kiyosaki, Bitcoin düşüşünü alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robert Kiyosaki, Bitcoin’deki düşüşü alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı.
  • 📉 Kiyosaki, son dalgalanmada $BTC ile birlikte altın ve gümüş aldığını söyledi.
  • 🌍 Kiyosaki, fiyat gerilemesinden çok özellikle ABD kaynaklı küresel borç yüküne işaret etti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Kripto para piyasasında süren geri çekilme yatırımcı tedirginliğini artırırken, Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki Bitcoin’deki düşüşe farklı yaklaştı. Kiyosaki, piyasadaki sert dalgalanmalara rağmen yeni bir Bitcoin gerilemesini beklediğini, böyle dönemleri ise alım fırsatı olarak değerlendirdiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Dalgalanmayı fırsat olarak yorumladı
2 Asıl risk olarak küresel borcu işaret etti
3 Piyasadaki ayrışma yeniden görünür hale geldi

Dalgalanmayı fırsat olarak yorumladı

Kiyosaki, birçok yatırımcının satış baskısı ve belirsizlik nedeniyle temkinli davrandığı bir dönemde, Bitcoin önceki düşük seviyelerini yeniden test ederken portföyüne ek alım yaptığını söyledi. Ünlü yazar, Bitcoin’in yanı sıra altın ve gümüş de aldığını belirtti.

Kiyosaki, piyasadaki oynaklık sırasında birçok kişinin panik yaptığını, kendisinin ise daha fazla Bitcoin, altın ve gümüş aldığını kaydetti.

Kiyosaki finans dünyasında özellikle borç, enflasyon ve itibari para sistemine yönelik eleştirileriyle tanınıyor. Son yıllarda Bitcoin’i de sınırlı arza sahip bir değer saklama aracı olarak öne çıkaran isimler arasında yer aldı.

Asıl risk olarak küresel borcu işaret etti

Kiyosaki, Bitcoin fiyatındaki düşüş etrafında oluşan korkunun abartıldığını savunurken, yatırımcıların daha büyük ekonomik risklere odaklanması gerektiğini dile getirdi. Ona göre asıl tehdit, özellikle ABD’de büyümeyi sürdüren borç yükü ve küresel ölçekte artan mali kırılganlık.

Robert Kiyosaki, yatırımcıların Bitcoin’deki kısa vadeli düşüşten çok, artan küresel borç yükü ve ekonomik yönetimdeki sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü yazar ayrıca birçok ülkedeki zayıf yönetim anlayışını ve insanların para ile finans yönetimi konusunda yeterince bilinçlenmemesini de başlıca sorunlar arasında gösterdi. Kiyosaki, geleneksel eğitim sisteminin bireylere parasal okuryazarlık kazandırmakta yetersiz kaldığını savundu.

Piyasadaki ayrışma yeniden görünür hale geldi

Kiyosaki’nin açıklamaları, kripto para piyasasında düşüş dönemlerine bakıştaki ayrışmayı da yeniden ortaya koydu. Bir kesim yatırımcı fiyat kaybını risk olarak görürken, uzun vadeli bakan bazı isimler geri çekilmeleri daha düşük maliyetli birikim fırsatı olarak değerlendiriyor.

Açıklamalarıyla yeni bir tartışma başlatan Kiyosaki, odağı yalnızca Bitcoin’in kısa vadeli hareketlerinden çıkarıp daha geniş ekonomik tabloya çevirdi. Böylece kripto piyasasındaki son düşüşü, küresel borç ve ekonomik yönetim tartışmalarıyla birlikte ele aldı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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