Morgan Stanley spot Bitcoin ETF’sine ilk haftada 100 milyon dolar akışı gerçekleşti

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’nin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) MSBT, piyasaya sürülmesinin ilk haftasında 100 milyon doları aşan bir girişle dikkat çekti. Bu hızlı başlangıç, bankanın dijital varlıklar alanındaki son adımına yönelik güçlü bir talebi ortaya koydu.

MSBT piyasadaki en düşük ücretli fon oldu

8 Nisan’da işlem görmeye başlayan Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si, CoinDesk Bitcoin Benchmark 4 PM New York Settlement Rate endeksini takip ediyor ve yüzde 0,14’lük gider oranı ile segmentinin en düşük masraflı ürünü konumunda bulunuyor. Bu düşük ücret, yoğun rekabetin yaşandığı ETF piyasasında önemli bir avantaj sağladı.

MSBT, sahip olduğu bu fiyat avantajına ek olarak, Morgan Stanley’nin trilyonlarca dolar varlığı yöneten geniş varlık yönetimi ağına da doğrudan erişiyor. Bankanın danışmanlarının, yatırımcılara Bitcoin’e kripto borsalar yerine yönetilen portföyler aracılığıyla ulaşabilecekleri bir kanal sunduğu belirtiliyor.

Rekabet hız kazanıyor: BlackRock ve Goldman Sachs hamleleri

MSBT’nin hızlı bir giriş yapmasına rağmen, fonun toplam büyüklüğü hâlen pazar lideri BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ının oldukça gerisinde. IBIT, ocak ayındaki lansmandan bu yana 53 milyar doları aşan bir varlık hacmiyle spot Bitcoin ETF’leri piyasasında ilk sırada yer alıyor.

Bazı piyasa analistleri, Morgan Stanley’nin ürününün mevcut fonlardan, özellikle IBIT’ten pay çekebileceğini öngörüyor. Ancak bankanın pazara dahil olması, yeni yatırımcıları da sektörle tanıştırma potansiyeli açısından önem taşıyor.

Diğer büyük bankalar da rakip hamleler hazırlıyor. Hafta başında, Goldman Sachs, Bitcoin Premium Income ETF isimli bir fon için başvuruda bulundu. Fonun farklı olarak, Bitcoin’e doğrudan yatırım yerine seçenek stratejileriyle gelir üretmeyi hedeflediği ve bu sayede düzenli nakit akışı sağlayan bir yapı sunduğu aktarılıyor. BlackRock da benzer şekilde gelir odaklı bir Bitcoin ETF’si geliştirmeye hazırlanıyor.

Morgan Stanley’nin liderliği ve piyasa etkisi

Morgan Stanley’nin dijital varlıklar birimi yöneticisi Amy Oldenburg, Bloomberg’e verdiği röportajda MSBT’nin şirket tarihinde şimdiye kadarki en başarılı ETF lansmanı olduğunu belirtti. Bu gelişme, Wall Street’in önde gelen bankalarının Bitcoin ve kripto paralara bakışındaki değişimi gözler önüne seriyor.

Morgan Stanley’nin son hamlesinin ardından, diğer geleneksel finans kurumlarının da Bitcoin ETF’leri başlatmak için harekete geçebileceği, sektör temsilcileri tarafından öngörülüyor. Finans danışmanlığı şirketi NovaDius Wealth Management’ın başkanı Nate Geraci, “Goldman’ın başvurusu gösteriyor ki, köklü Wall Street kurumları artık Bitcoin’i görmezden gelemeyeceğini anladı,” ifadesini kullanmış ve başka bankaların da benzer adımlar atabileceğine dikkat çekmişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, piyasa gözlemcileri Wall Street’te hareketliliğin artmasını ve yatırımcıların kripto paralara erişim şekillerinin giderek çeşitlenmesini bekliyor.