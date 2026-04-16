Güney Kore devlet harcamalarında blockchain tabanlı dijital para testine başlıyor

  • 🚨 Güney Kore dijital kamu harcamalarında blockchain tabanlı ödeme testine resmen başlıyor!
  • Devletin iş geliştirme ödemeleri artık tokenlar ile yapılabilecek, geleneksel kart sistemi ilk kez esnetiliyor.
  • 💡 Otomatik takip ve harcama kontrolüyle, manual denetime duyulan ihtiyaç azalıyor.
  • En kritik gelişme: Küçük işletmelerin komisyon yükü hafifliyor, #blockchain devlet ödemelerinde etkisini artırıyor.
Güney Kore Ekonomi ve Finans Bakanlığı, kamu harcamalarının yönetiminde dijitalleşmeye yönelik önemli bir adım attı. Yerel basında çıkan haberlere göre, bakanlık son çeyrekte kamu fonlarının yönetiminde blockchain tabanlı teminat tokenları kullanacak bir deneme başlatacak. Bu girişim, ülke genelinde kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Dijital para ile kamu ödemelerinde yeni dönem
2 Kamu harcamalarında takip ve şeffaflık artacak
3 Daha önce elektrikli araç desteği için de denenmişti

Dijital para ile kamu ödemelerinde yeni dönem

Onaylanan bu pilot uygulama, devletin tanıtım ve iş geliştirme harcamalarını dijital para birimiyle yapabilmesine olanak tanıyor. Şu anda devlet harcamaları için yalnızca satın alma kartları kullanılabiliyor ve bu uygulama uzun süredir Hazine Fonları Yönetimi Yasası kapsamında yürütülüyordu. Ancak yeni düzenleme ile sınırlı bir çerçevede, ilgili kamu kurumları bu geleneksel yöntemin dışına çıkıp dijital ödemeleri test etme fırsatı bulacak.

Kalkınma amaçlı bu değişikliğin, bakanlık tarafından 2026 yılına kadar uzanan bir düzenleyici deneme programı kapsamında gerçekleştirileceği açıklandı. Böylece yeni ödeme yöntemlerinin hızla değerlendirilip, daha etkili hale gelmesi amaçlanıyor.

Kamu harcamalarında takip ve şeffaflık artacak

Yetkililer, dijital ve programlanabilir tokenlar sayesinde kamu fonlarının kullanımı üzerindeki denetimin güçleneceğini belirtiyor.

Yetkililer, token tabanlı ödemelerde önceden belirlenmiş koşulların uygulanabileceğini, örneğin hangi sektörlerin bu ödemeleri kabul edeceği ya da paranın hangi zaman dilimlerinde harcanabileceği gibi seçeneklerle harcama üzerinde kontrol artabileceğini aktardı.

Ayrıca, manuel denetim ihtiyacı azalacak; özellikle mesai saatleri dışında yapılan harcamalarda süreç otomatik olarak izlenebilecek.

Klasik kart ağları gibi aracıların çıkarılmasıyla devlet ödemeleri alan küçük işletmelerin işlem masraflarında da düşüş olması bekleniyor.

Daha önce elektrikli araç desteği için de denenmişti

Bu adım, hazine operasyonlarında teminat tokenlarının ikinci kez kullanılmasını sağlayacak. Daha önce elektrikli araç şarj altyapısına yönelik devlet teşviklerinde de benzer bir pilot uygulama hayata geçirilmişti.

Yeni deneme, Sejong kentinde gerçekleştirilecek ve pilot uygulamaya katılacak firmalar özel bir seçim süreciyle belirlenecek. Bakanlık, harcamalar üzerindeki denetimin güçlendirilmesi ve maliyetlerde ölçülebilir bir düşüş sağlanması halinde bu programı genişletmeyi planlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

