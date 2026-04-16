Yuan destekli stabilcoin iddiası, Çin için üç yıl içinde gündemde olabilir

  • 🚨 Çin’in üç yıl içinde yuan destekli stabilcoin çıkarabileceği iddia edildi.
  • Circle CEO’su Allaire, Pekin’in uluslararasılaşma hedefinde stabilcoin’lere kritik rol biçiyor.
  • 📊 Küresel stabilcoin piyasası 315 milyar dolara ulaştı, en büyük payı ise özel sektör elinde bulunduruyor.
  • 🧐 Kararın önündeki asıl engel, #yuan’ın tam dönüştürülebilir olmaması.
COINTURK
COINTURK

Circle şirketinin CEO’su Jeremy Allaire, Hong Kong’da Reuters’a verdiği demeçte, Çin yuanı destekli bir stabilcoin için çok büyük bir potansiyel olduğunu belirtti. Allaire, dijital para birimlerinin küresel ticaret ve finans sistemine daha fazla entegre olacağı bir dönemde, Çin’in önümüzdeki üç ila beş yıl içinde kendi stabilcoin’ini geliştirebileceğini öngördü.

Çin’den yeni stabilcoin hamlesi beklentisi

Son gelişmeler, konunun yalnızca spekülatif bir fikir olmaktan çıkıp, Pekin’in para politikalarıyla daha uyumlu bir hale geldiğine işaret ediyor. 2025 yılının Ağustos ayında Reuters’ın aktardığına göre; Çinli yetkililer, yuan tabanlı bir stabilcoin ile uluslararası kabulü artırma yönünde bazı değerlendirmeler yaptı. Bu yaklaşım, kripto varlık ticareti ve madenciliğini 2021’den bu yana yasaklayan Çin için dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

Jeremy Allaire, konuyu ilk kez 2023’te gündeme getirmiş ve stabilcoin’lerin, Çin’in merkez bankası dijital parasına kıyasla RMB’nin (Çin yuanı) uluslararasılaşmasında daha etkili olabileceğini savunmuştu. Pekin’in duruşu o dönem kesinlikle olumsuzdu; yetkililer, offshore yuanı ile bağlantılı stabilcoin CNHC’ye ilişkili kişileri gözaltına almış ve yıl sonunda sanal para birimlerine yönelik kısıtlamaları yeniden vurgulamıştı.

“Stabilcoinler artık spekülatif kripto ürünlerinden ziyade, sınır ötesi ödemeler için finansal altyapının bir parçası olarak görülüyor.”

Çin’in büyük dönüşümü: Karar ekseninde belirsizlik

Uzmanlar, Pekin’in bir yuan stabilcoin’i başlatabilmesi için para birimini tam olarak dönüştürülebilir (convertible) hale getirmesi gerektiğini belirtiyor. Yani, yabancı yatırımcıların ve piyasaların yuanı serbestçe alıp satabilmesi, sermaye hareketlerine yönelik mevcut kısıtlamaların kaldırılması lazım.

Yuan’ın tam olarak dönüştürülebilir olmaması durumunda, bir stabilcoin’in hayata geçirilmesi teknik olarak mümkün görünmüyor. Günümüzde Çin ekonomisinin temel dayanaklarından biri olan sermaye kontrolleri güçlü şekilde sürdürülüyor. Offshore yuanı (CNH) ile desteklenen stabilcoinler mevcut sistem içinde yer bulabilirken, onshore yuan (CNY) tabanlı bir stabilcoin ise kapsamlı bir yapısal değişiklik gerektiriyor.

Küresel stabilcoin rekabeti

Allaire’in öngördüğü üç ila beş yıllık takvim, Çin’in stabilcoin’lere geçici bir çözüm gözüyle mi yoksa uzun vadeli bir taahhütle mi yaklaşacağına bağlı. Teknoloji tarafında hızlı ilerlemeler kaydedilse de, tüm süreçler sonunda politika kararlarına dayanıyor.

Güncel verilere göre, dünya genelinde stabilcoin piyasasının büyüklüğü 315 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu pastada en büyük payı ise Tether ve USD Coin gibi dolara endeksli özel sektör token’ları oluşturuyor.

“Sonuç olarak politika sürecinin zamanlaması, teknolojik gelişmeye göre çok daha yavaş ilerliyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
