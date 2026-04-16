Clarity Act için Washington’da son viraj: Kritik yasa teklifi çıkmaya yakın

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Clarity Act Washington’da son aşamada, kritik başlıklar çözülmek üzere.
  • 👀 Stabilcoin ödül tartışmasında bankalar temkinli ama uzlaşı iklimi güçleniyor.
  • 💡 Siyasette olası değişim sürecin hızını ve önceliğini etkileyebilir.
  • 🎯 ABD’nin kripto düzenlemesinde tarihi adımı için gözler nihai metinde.
ABD’de dijital varlık sektörü için uzun süredir beklenen Clarity Act adlı yasa tasarısı, Washington’da yeniden gündemin en üst sırasına yerleşti. JPMorgan’ın çarşamba günü yayımladığı raporda, yasa teklifinin hazırlanmasında ileri aşamaya gelindiği, kalan anlaşmazlıkların sayısının ise önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.

Tasarıda kritik başlıklar çözüme kavuşuyor

JPMorgan’ın değerlendirmesine göre, son dönemde milletvekilleri ile düzenleyici kurumlar arasında yapılan görüşmelerde Clarity Act’in içeriği netleşmeye başladı. Bir üst düzey politika yetkilisi, başta tartışmalı olan yaklaşık 12 maddeden sadece 2-3 başlığın halen gündemde olduğunu vurgularken, özellikle stabilcoin’lere sağlanan ödüller konusunda taraflar arasında uzlaşıya yaklaşıldığını belirtti.

Clarity Act, ABD’de dijital varlıkların düzenlenmesine dair çerçeveyi netleştirmeyi hedefliyor. Tasarı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) denetim yetkilerinin nasıl dağıtılacağı, stabilcoin’lerin ve merkeziyetsiz finans platformlarının mevcut finansal kurallara göre nasıl değerlendirileceği gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor.

Senato’daki yasa yapıcıların süreçle ilgili olumlu yorumları dikkat çekiyor. Yasama sürecine yakın bir Senato danışmanı, tasarı metninin artık “çok yakında tamamlanabileceğini” söylerken, DeFi alanındaki denetim ve token sınıflandırmasıyla ilgili kalan bazı soruların da kısa zaman içinde çözülebileceğini aktardı.

Stabilcoin tartışmasında bankaların çekinceleri

Tasarının en tartışmalı bölümlerinden biri, stabilcoin ihraççılarına kullanıcılarına getiri benzeri ödüller sunma izninin verilip verilmeyeceği etrafında şekilleniyor. Bankalar, bu tür ödül mekanizmalarının mevduat toplamaya benzer riskler oluşturabileceğini öne sürerek çekimser bir tutum sergiliyor. Ancak JPMorgan raporunda, en son tekliflerin kripto şirketleriyle geleneksel finans kurumlarının da desteğini alabileceği değerlendirmesi yapıldı.

“Özellikle stabilcoin ödülleriyle ilgili tartışmalarda önemli ilerleme kaydedildiği, mevzuatta taraflar arasında köprü kurulabileceği görülüyor.”

Siyasi takvim ve belirsizlikler süreci etkiliyor

Yasa teklifi üzerindeki uzlaşma artarken, ilerleyen süreçte bazı riskler de dikkat çekiyor. Tasarının nihai metni henüz yayımlanmadı ve resmi bir oylama tarihi de belirlenmedi. Zamanlama açısından bazı politika uzmanları, gecikmelerin yasa teklifini daha belirsiz bir siyasi ortama taşıyabileceğini dile getiriyor.

JPMorgan, 2026’da yapılacak ara seçimler için belirsizliklerin sürdüğünü, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde yeniden çoğunluğa geçme ihtimalinin mevcut olduğunu belirtti. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, kripto varlık düzenlemeleri siyasi öncelikler arasında geri plana itilebilir ve ilerlemek daha da zorlaşabilir.

Tüm bu gelişmelere rağmen sektör temsilcileri arasında uzlaşıya açık bir yaklaşım gözleniyor. Bir politika danışmanının “mükemmel yasa diye bir şey yok” sözleri, tarafların uzun vadeli ve uygulanabilir bir düzenleyici çerçeveye ulaşma konusundaki istekliliğine işaret etti.

Clarity Act hayata geçerse, ABD finans sisteminin dijital varlıklarla entegrasyonu yolunda tarihi bir adım atılmış olacak. Sektörün uzun süredir talep ettiği yasal netlik, bu düzenleme ile sağlanmış olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin vergisinde yeni dönem sinyali: Küçük işlemlerde muafiyet gündemde

Güney Kore devlet harcamalarında blockchain tabanlı dijital para testine başlıyor

Yuan destekli stabilcoin iddiası, Çin için üç yıl içinde gündemde olabilir

ABD’de Bitcoin ile kahve alana vergi şoku: Basit ödeme yüzlerce sayfa evrak demek

Yuan’a endeksli stabilcoin için kritik açıklama: Çin’de yeni dönemin kapıları aralanıyor

Kore Maliye Bakanlığı’ndan blockchain tabanlı harcama dönemi başlıyor

Solana destekli PAC’tan Husted’e Ohio seçimleri için 8 milyon dolarlık kritik destek

