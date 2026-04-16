Kayıt Banner
Ekonomi

Zanzibar’daki trajedi sonrası kripto fonu yöneticisine soruşturma şoku

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Joe McCann, nişanlısı Ashly Robinson’ın Zamzibar’daki şaibeli ölümü sonrası Tanzanya’da soruşturma altında kaldı.
  • 💬 Robinson’ın ailesi intihar iddiasına şüpheyle yaklaştı, destek kampanyası kısa sürede hedefini aştı.
  • 🚨 En önemli nokta: Kripto fonu Asymmetric’in kurucusu McCann’in pasaportuna el konuldu ve soruşturma sürüyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto yatırım şirketi Asymmetric’in kurucusu Joe McCann, nişanlısı ve ABD’li sosyal medya fenomeni Ashly Robinson’ın Zanzibar’da hayatını kaybetmesi sonrası Tanzanya’da başlatılan resmi bir soruşturmanın odağına yerleşti. Olay, çiftin Robinson’ın doğum gününü ve yakın zamanda gerçekleşen nişanlarını kutlamak üzere lüks bir tesiste konakladıkları süreçte meydana geldi.

İçindekiler
1 Olayın detayları ve soruşturma süreci
2 Yakınlarının şüpheleri ve toplumsal destek
3 Kripto fonunda tartışmalı süreç

Olayın detayları ve soruşturma süreci

31 yaşındaki Miami merkezli içerik üreticisi Ashly Robinson (diğer adıyla Ashlee Jenae), 9 Nisan’da Zuri Zanzibar adlı tatil köyündeki özel bir villada bilinci kapalı şekilde bulundu. Ardından hastaneye kaldırılan Robinson, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanzibar polisi, Robinson’ın ölümünü, çift arasındaki bir tartışmanın ardından yaşanan bir ‘anlaşmazlık’ sonrasında intihar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Olayla ilgili olarak bölge polisi, çiftin tartıştıktan sonra otel personeli tarafından iki kez birbirlerinden ayrılarak farklı odalara yerleştirildiğini aktardı. Ancak Robinson’ın kesin ölüm nedenini saptamak için adli tıp sonuçları bekleniyor. Bu süreçte Joe McCann’in pasaportuna polis tarafından el konulurken, McCann’in ülkede kalması istendi ve ifadesi alındı.

“Bu trajik olaydan ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Robinson ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yerel makamlar ve ABD Büyükelçiliği ile tam bir iş birliği içindeyiz,” diye bir açıklama yaptı Zuri Zanzibar oteli.

Yakınlarının şüpheleri ve toplumsal destek

Robinson’ın ailesi, genç kadının intihar ettiğine inanmadıklarını dile getirerek sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden detaylı bir soruşturma talep etti. Aile, özellikle Amerika’dan Tanzanya’ya ulaşım ve beklenmedik düzenlemeler için 50 bin dolar hedefli bir bağış kampanyası başlattı; bu miktarın üzerinde bir destek toplandığı öğrenildi.

Zanzibar polisi ise soruşturmanın halen sürdüğünü, basının bilgi taleplerine henüz yanıt verilmediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise şu anda yeni bir açıklamanın bulunmadığını, ailenin acısını paylaştıklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Kripto fonunda tartışmalı süreç

Joe McCann, kripto para sektöründe kurumsal yatırımların önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Asymmetric şirketi, Andreessen Horowitz’in kurucuları Marc Andreessen ve Chris Dixon gibi önemli yatırımcıların desteğini almış bir risk sermayesi ve fon yönetim şirketi. McCann’in 45 milyon dolar civarında bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

2023 yılının sonlarına doğru McCann, Asymmetric’in “Liquid Alpha Fund” adındaki likit fonunu kapatacağını duyurmuştu. Bu karar, 2025 yılında yüzde 78’lik bir zararın yaşandığı yönündeki doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarının gündeme gelmesiyle dikkat çekti.

Çiftin 4 Nisan’da Zanzibar’a giriş yaptığı Tanzanya polisi tarafından aktarıldı. Olayın ardından McCann’in durumu resmi makamlarca da yakından izleniyor.

Olayla ilgili olarak CoinDesk’in bilgi almak için Zanzibar polisine yaptığı aramalar ise yetkililer tarafından yanıtsız bırakıldı, e-posta yoluyla yapılan başvurulara da dönüş sağlanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sadece başsağlığı dileğinde bulunabileceklerini ve Robinson ailesinin yanında olduklarını vurguladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Morgan Stanley spot Bitcoin ETF’sine ilk haftada 100 milyon dolar akışı gerçekleşti
Bir Sonraki Yazı Morgan Stanley’den spot Bitcoin ETF sıralamasında hızlı yükseliş, 103 milyon dolarlık girişle WisdomTree’yi geçti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’da 84 dolar kritik dirençte, haftalık grafik 1.000 dolar üzerini işaret ediyor
Solana (SOL)
Bitcoin yeniden 75.000 dolar sınırında dirençle karşılaştı, balina alımları hız kesmiyor
BITCOIN (BTC)
Pepecoin fiyatı yüzde 6 yükseldi, büyük yatırımcılar alıma hız verdi
PEPE
Solana’da 89 dolar kritik sınır, gözler direnç hareketinde
Solana (SOL)
Bitcoin 90.000 dolara göz kırptı, piyasadan sermaye çıkışı hız kesmedi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?