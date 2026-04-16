Zanzibar’daki trajedi sonrası kripto fonu yöneticisine soruşturma şoku

Kripto yatırım şirketi Asymmetric’in kurucusu Joe McCann, nişanlısı ve ABD’li sosyal medya fenomeni Ashly Robinson’ın Zanzibar’da hayatını kaybetmesi sonrası Tanzanya’da başlatılan resmi bir soruşturmanın odağına yerleşti. Olay, çiftin Robinson’ın doğum gününü ve yakın zamanda gerçekleşen nişanlarını kutlamak üzere lüks bir tesiste konakladıkları süreçte meydana geldi.

Olayın detayları ve soruşturma süreci

31 yaşındaki Miami merkezli içerik üreticisi Ashly Robinson (diğer adıyla Ashlee Jenae), 9 Nisan’da Zuri Zanzibar adlı tatil köyündeki özel bir villada bilinci kapalı şekilde bulundu. Ardından hastaneye kaldırılan Robinson, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanzibar polisi, Robinson’ın ölümünü, çift arasındaki bir tartışmanın ardından yaşanan bir ‘anlaşmazlık’ sonrasında intihar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Olayla ilgili olarak bölge polisi, çiftin tartıştıktan sonra otel personeli tarafından iki kez birbirlerinden ayrılarak farklı odalara yerleştirildiğini aktardı. Ancak Robinson’ın kesin ölüm nedenini saptamak için adli tıp sonuçları bekleniyor. Bu süreçte Joe McCann’in pasaportuna polis tarafından el konulurken, McCann’in ülkede kalması istendi ve ifadesi alındı.

“Bu trajik olaydan ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Robinson ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yerel makamlar ve ABD Büyükelçiliği ile tam bir iş birliği içindeyiz,” diye bir açıklama yaptı Zuri Zanzibar oteli.

Yakınlarının şüpheleri ve toplumsal destek

Robinson’ın ailesi, genç kadının intihar ettiğine inanmadıklarını dile getirerek sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden detaylı bir soruşturma talep etti. Aile, özellikle Amerika’dan Tanzanya’ya ulaşım ve beklenmedik düzenlemeler için 50 bin dolar hedefli bir bağış kampanyası başlattı; bu miktarın üzerinde bir destek toplandığı öğrenildi.

Zanzibar polisi ise soruşturmanın halen sürdüğünü, basının bilgi taleplerine henüz yanıt verilmediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise şu anda yeni bir açıklamanın bulunmadığını, ailenin acısını paylaştıklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Kripto fonunda tartışmalı süreç

Joe McCann, kripto para sektöründe kurumsal yatırımların önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Asymmetric şirketi, Andreessen Horowitz’in kurucuları Marc Andreessen ve Chris Dixon gibi önemli yatırımcıların desteğini almış bir risk sermayesi ve fon yönetim şirketi. McCann’in 45 milyon dolar civarında bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

2023 yılının sonlarına doğru McCann, Asymmetric’in “Liquid Alpha Fund” adındaki likit fonunu kapatacağını duyurmuştu. Bu karar, 2025 yılında yüzde 78’lik bir zararın yaşandığı yönündeki doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarının gündeme gelmesiyle dikkat çekti.

Çiftin 4 Nisan’da Zanzibar’a giriş yaptığı Tanzanya polisi tarafından aktarıldı. Olayın ardından McCann’in durumu resmi makamlarca da yakından izleniyor.

Olayla ilgili olarak CoinDesk’in bilgi almak için Zanzibar polisine yaptığı aramalar ise yetkililer tarafından yanıtsız bırakıldı, e-posta yoluyla yapılan başvurulara da dönüş sağlanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sadece başsağlığı dileğinde bulunabileceklerini ve Robinson ailesinin yanında olduklarını vurguladı.