Morgan Stanley’den spot Bitcoin ETF sıralamasında hızlı yükseliş, 103 milyon dolarlık girişle WisdomTree’yi geçti

Morgan Stanley, kısa süre önce başlattığı spot Bitcoin ETF’siyle sektörde dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. 8 Nisan’da piyasaya çıkan Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), rekabetçi yönetim ücreti ve hızlı yatırım çekiliyle, bir haftadan kısa süre içinde WisdomTree’nin Bitcoin fonunu (WBTC) toplam net giriş miktarında geride bıraktı.

Yeni fon, kısa sürede WisdomTree’yi aştı

Banka, ETF piyasasına sektördeki en düşük oranlardan biri olan yüzde 0,14’lük yönetim ücretiyle girdi. Bu ücret, Grayscale’in Bitcoin Mini Trust fonundan bile bir baz puan daha düşük seviyede belirlenerek fiyat rekabetinin kızışmasına yol açtı. Yönetim ücretindeki bu agresif yaklaşım, Morgan Stanley’nin maliyet ve itibar avantajını öne çıkardı.

Yayınlanan son akış verilerine göre, 8 Nisan’da piyasaya çıkan MSBT’ye RÇarşamba günü içinde 19,3 milyon dolar yeni yatırım girişi oldu. Böylece fonun toplam net yatırım girişi 103 milyon dolara ulaştı. WisdomTree’nin Bitcoin fonu ise yılbaşından bu yana 86 milyon dolar toplamış durumda.

Yatırım akışlarında Morgan Stanley’nin çıkışı sürerken, piyasaya yeni giriş yapan fonun hızlıca WisdomTree’yi geçmiş olması dikkat çekiyor. Fon, sadece bir haftada toplam net girişte daha uzun süredir pazarda bulunan WisdomTree Bitcoin Fund’ı yakaladı ve geçti.

Pazarın liderleri ve rekabetin yönü

Her ne kadar Morgan Stanley fonu hızla öne çıksa da, şu anda sektörde belirgin bir liderlik konumuna sahip olan BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) 64,3 milyar dolarlık net girişle açık ara başı çekiyor. Onu 10,9 milyar dolar ile Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin fonu takip ediyor.

Bitwise, ARK 21Shares, Grayscale, Invesco Galaxy, Valkyrie ve Franklin Templeton gibi büyük finans kurumları da kendi Bitcoin ETF ürünleriyle piyasada yer alıyor. Morgan Stanley’nin yakaladığı mevcut ivmeyle, Invesco Galaxy’nin BTCO’su, Valkyrie’nin BRRR’si ve Franklin’in EZBC gibi orta ölçekli fonlarına da kısa sürede yaklaşabileceği belirtiliyor.

ETF piyasasında sıkı rekabet ve yeni başvurular

Kripto tabanlı borsa yatırım fonları hızla çeşitlenirken, Goldman Sachs da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kendi Bitcoin’e endeksli ETF ürünü için başvurdu. Sektörde gelecekte daha fazla ürün ve oyuncunun ortaya çıkması bekleniyor.

ETF endüstrisinde rekabetin arttığına işaret eden bir diğer veri ise fon ömründeki belirgin kısalma oldu. 2024’te ortalama dört buçuk yıl olan ETF yaşam süresi, 2025 için yaklaşık üç buçuk yıla kadar düştü. 2026’nın ilk iki ayında ise 40’ın üzerinde ETF kapandı.

Bitcoin fiyatında ise bu kurumsal hareketlilik sırasında olağanüstü bir dalgalanma yaşanmadı. Bitcoin son 24 saatte 74.005 dolar seviyesinde işlem gördü, bu dönemde fiyat yüzde 0,40 geriledi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı, artan ETF ilgisine rağmen kısa vadede sınırlı bir gerileme gösterdi.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin büyümesi, uzun vadede Bitcoin’e olan güvenin güçlendiğine işaret ediyor. Analistler, sektörün önümüzdeki dönemde rekabetin ve ürün çeşitliliğinin hız kazanmasını bekliyor.