RIPPLE (XRP)

XRP 1,40 dolar eşiğini aştı, yatay seyir sona mı eriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP, 1,40 dolar direncini aşarak yatırımcıların dikkatini çekti.
  • Fiyatın yeni destek ve direnç seviyeleri oluşurken, teknik göstergeler güçlenmeye başladı.
  • 🔍 Uzmanlar, uzun süren yatay seyrin kırıldığını ve yeni bir trend başlangıcının sinyalinin verildiğini aktardı.
  • 📊 #XRP’de yakın dönemde yukarı yönlü hareketlerin sürüp sürmeyeceği piyasada merak konusu oldu.
Yaklaşık iki aydır belirli bir fiyat bandında hareket eden XRP’de dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Uzun süredir 1,40 dolar seviyesini aşmakta zorlanan bu altcoin, bugün bu kritik direnç bölgesini yukarı yönlü kırdı. Piyasa genelinde yakından izlenen bu hamle, yatırımcılarda yeni bir hareketin sinyalleri olarak değerlendiriliyor.

Yeni destek ve direnç bölgeleri

XRP bugün itibarıyla 1,41 dolardan işlem görüyor ve son bir haftada yüzde 5,51 oranında yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre, 1,36 ila 1,38 dolar arası daha önce fiyatın önünde bir bariyer oluşturuyorken, artık muhtemel bir destek seviyesine dönüşüyor. Şu anda bu bölge üzerindeki hareket, yukarı yönlü ivmenin sürmesi için önemli bir temel olarak öne çıkarılıyor.

Özellikle teknik analizde öne çıkan “macro wedge” formasyonu, uzun süreli sıkışıklık sonrası güçlü fiyat hareketlerinin işareti olarak kabul ediliyor. XRP’de de bu sıkışıklığın ardından gelen yükseliş hareketinin potansiyel olarak daha büyük bir trende kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa analistlerinden teknik görünüm

Kripto para piyasasında yakından takip edilen analist GainMuse, yalnızca kısa süreli bir yükseliş değil, yapısal bir trend değişikliğinin ilk göstergesinin oluştuğunu aktardı. Analiste göre fiyatın uzun zamandır kırmakta zorlandığı üst bandın geçilmesi, piyasa dinamiklerinde önemli bir değişim anlamına gelebilir.

Bu yapının gücü sıkışıklığın ne kadar sürdüğüyle doğru orantılı olarak artıyor. GainMuse, “altın fırsat” olarak nitelendirdiği bu durumda, göstergelerin yukarı yönlü bir dönüşü desteklemek üzere uyumlandığını belirtiyor.

GainMuse, “Fiyat, uzun bir süre baskı altında kaldığı için şimdi yakaladığı ivme ile makro düzeyde güçlü bir kırılma potansiyeli taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Yine de fiyat hareketinin şimdilik görece ılımlı olduğu, henüz yüksek hacimli alımlar ya da dikey bir yükseliş izlenmediği vurgulanıyor. Buna rağmen arka planda önemli teknik göstergelerin pozitif sinyal vermeye başladığı aktarılıyor.

XRP için yeni bir dönemin işareti mi?

Uzmanlar, bu yükselişi destekleyecek yeni bir ivmenin oluşup oluşmayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyor. Bir süredir sessizliğe bürünen XRP fiyatlarında yükselen hareketin kalıcı olup olmayacağı yakından izlenecek. Şu an için piyasada öne çıkan görüş, uzun süren yatay seyrin sona erdiği ve yeni bir trend başlangıcına işaret eden ilk adımların atıldığı yönünde.

XRP, Ripple şirketi tarafından geliştirilen ve özellikle sınır ötesi para transferlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir dijital varlık olarak biliniyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan XRP, uzun vadeli volatilite dönemleriyle de dikkat çekiyor.

Önümüzdeki haftalarda, yükselen fiyat hareketinin devam edip etmeyeceği ve yeni direnç seviyelerinin kırılıp kırılmayacağı piyasadaki yönü belirleyecek ana etmenler arasında yer alacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP ETF’lerine 17 milyon dolarlık giriş, fiyat 1,42 dolarda dirençte

Xrp’de yüzde 6’lık yükselişte psikolojik direnç savaşı: 1,44 dolar geçilecek mi?

Xrp’de işlem hacmi tek günde 1,81 milyar dolara sıçradı

Exodus, XRP Ledger desteğini artırdı: RLUSD ve yeni cüzdan araçları devrede!

Xrp 1,41 doları kırdı, 8 yılın ardından güçlü yükseliş sinyali verdi

Ripple (XRP) 3 dolara geri dönecek mi? XRP Coin beklentileri ne yönde?

RLUSD Bitrue’da vadeli işlemler teminatı oldu, Gana’daki pilot projeyle yeni hedefler belirledi

Bir Önceki Yazı Morgan Stanley’den spot Bitcoin ETF sıralamasında hızlı yükseliş, 103 milyon dolarlık girişle WisdomTree’yi geçti
Bir Sonraki Yazı Cardano’da kritik $0.24 desteği: Sert düşüş sonrası ADA için yeni sinyal
Solana’da 84 dolar kritik dirençte, haftalık grafik 1.000 dolar üzerini işaret ediyor
Solana (SOL)
Bitcoin yeniden 75.000 dolar sınırında dirençle karşılaştı, balina alımları hız kesmiyor
BITCOIN (BTC)
Pepecoin fiyatı yüzde 6 yükseldi, büyük yatırımcılar alıma hız verdi
PEPE
Solana’da 89 dolar kritik sınır, gözler direnç hareketinde
Solana (SOL)
Bitcoin 90.000 dolara göz kırptı, piyasadan sermaye çıkışı hız kesmedi
BITCOIN (BTC)
