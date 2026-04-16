Cardano’da kritik $0.24 desteği: Sert düşüş sonrası ADA için yeni sinyal

Cardano ekosistemi, 24 saatlik periyotta yaklaşık yüzde 1,6’lık bir değer kaybıyla 0,24 dolar seviyesinde işlem görürken yatırımcılar için kritik karar anına yaklaşıyor.

Brave New Coin’dan alınan son verilere göre Cardano fiyatı, bir süredir üzerinde yoğunlaşan ve geçmişte de önemli bir dönüş noktası olan 0,24 dolar desteğine yeniden indi.

Bu bölgenin yakınlarında fiyatın dengeye yaklaştığı ve kısa vadeli duraklamanın görülmesi, piyasada dengelerin değişme potansiyeline işaret ediyor.

Destekte karar anı: Yükseliş mi, yeni bir düşüş mü?

Analistlere göre Cardano fiyatındaki mevcut hareket, 0,243 dolar çevresinde önemli bir direnç-destek dengesi oluşturdu. Üst bantta 0,53 dolar direnci bulunurken, 1,18 dolar ise geçmişte güçlü bir geri çekilmenin başladığı bölge olarak takip ediliyor. ADA şu anda bu koridorun alt sınırında yer alıyor.

Cardano’daki son düşüşün ardından fiyat yeniden alt aralıklara dönerken, alıcıların bu noktalarda harekete geçmesi durumunda ADA fiyatında 0,53 dolar bölgesine doğru bir toparlanma gündeme gelebilir. Fakat eğer 0,24 dolar desteği kırılırsa, aşağı yönlü yeni bir hareketin kapısı aralanacak.

Zincir üstü verilerde rekor artışlar

On-chain analizler, Cardano ekosisteminde yeni bir hareketlilik başladığını gösteriyor. TheCryptoBasic’in paylaştığı istatistiklere göre, son dönemde Cardano ağındaki günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 1.400’ün üzerinde artış göstererek neredeyse 12.000 benzersiz adrese çıktı. Bu ciddi sıçrama, uzun süre durgun seyreden aktivitenin ardından geldiği için dikkat çekiyor.

Bununla beraber, işlem hacminde de hızlı bir yükseliş yaşandı; toplam işlem sayısı dört kat artışla 120.000’e yaklaştı. Zincir üstü büyüme ile fiyat hareketleri arasındaki bu ayrışmanın uzun sürmeyeceği öngörülüyor.

Momentum ve teknik göstergelerde iyileşme işaretleri

Teknik analiz tarafında ise çeşitli zaman dilimlerinde ivmenin yukarı dönmeye başladığı görülüyor. Yüksek zaman dilimlerinde, RSI göstergesinin yükselişi, fiyat gerilerken momentumdaki zayıflığın sona erdiğine işaret ediyor. Buna dikkat çeken analist Sssebi, bu tür sinyallerin çoğunlukla piyasa dibi arayışında görüldüğünü aktarıyor.

Kısa vadeli grafiklerde ise ADA, 7, 30 ve 99 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanışlar yaptı. Analist TapTools, bu toparlanmanın alıcılar için kısa vadeli bir güç kazanımı anlamına geldiğini belirtiyor. Ancak, bu gelişmeler fiyatın tam anlamıyla yukarı döndüğünü ispatlamasa da baskının hafiflediğini gösteriyor.

Kısa ve uzun vadeli teknik göstergelerin aynı anda olumlu sinyaller üretmeye başlaması, Cardano fiyatında aşağı yönlü trendin yerini birikim dönemine bırakabileceğine işaret ediyor.

Piyasa beklentileri ve fiyat projeksiyonları

Piyasadaki iyimserlik de kademeli olarak artıyor. Google Gemini yapay zekasının öngörüleri ve TapTools’ın paylaşımlarına göre, mevcut momentumun devam etmesi halinde ADA fiyatı orta vadede 0,55 dolara ulaşabilir. Güçlü bir yükseliş döngüsünde ise, 0,90 ve hatta 1,60 dolar bölgeleri potansiyel hedefler olarak sıralanıyor.

Bu projeksiyonlar, geçmişte fiyatın tepki verdiği makro direnç bölgeleriyle de uyum gösteriyor. Ancak buralara ulaşılması, ADA’nın önce mevcut dirençleri aşabilmesine bağlı olacak. CryptoAppsy verilerine göre, ADA şu anda 0,24 dolar seviyesinden işlem görüyor ve fiyat kısa vadede bu desteğe tutunmaya çalışıyor.

Son tablo: Kısa vadede hangi senaryolar öne çıkıyor?

Kısa vadede, ADA fiyatında iki olası senaryo öne çıkıyor. Eğer 0,24 doların üzerinde kalıcılık sağlanır ve yukarı yönlü hareket ivme kazanırsa, ilk etapta 0,30–0,35 dolar bandı, ardından da 0,50 dolar ve üzeri hedefler gündeme gelecek. Yükselişi destekleyen en temel unsur ise zincir üstü güçlü veri akışı olarak gösteriliyor.

Tersine, kritik destek kaybedilirse, yapının yeniden aşağı yönlü şekillenmesi ve ADA’nın daha zayıf talep bölgelerine çekilmesi bekleniyor. Bu durumda piyasanın yeniden satış baskısına girmesi gündeme gelebilir.