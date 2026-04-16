Dogecoin 24 saatte yüzde 3,34 yükseldi, kritik seviyeler aşıldı

Dogecoin son 24 saatte dikkat çeken bir yükseliş göstererek yüzde 3,34 oranında değer kazandı. Fiyat, 0,093 dolardan 0,09603 dolara tırmanırken, özellikle son işlem saatlerinde işlem hacmindeki artış göze çarptı. Bu güçlü hareketle Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralardan daha iyi performans sergiledi.

Kurumsal İlginin Rolü ve Kısa Vadeli Hacim Artışı

Fiyat hareketinin arkasında, daha yüksek risk iştahının etkisiyle piyasa katılımcıları sermayeyi yüksek oynaklık sunan varlıklara kaydırdı. Son saatlerde hacmin yükselmesi ve belirli fiyat seviyelerindeki alımlar, kurumsal yatırımcıların da aktif biçimde pozisyon aldığı izlenimini verdi. Özellikle 0,097 dolar seviyesi aşıldığında oluşan işlem hacmi, bu ilgiyi daha da belirginleştirdi. Dogecoin, gün kapanışına doğru 0,096 doların üzerinde kalmayı başardı.

Türev Piyasalarında Artan Kaldıraç ve Zincir Üzerinde Zayıflayan İşlem

Analizler, fiyat artışının alım hacmiyle desteklenmesinin önemli olduğunu gösteriyor. Ancak blokzincir üzerindeki veriler, bu yükselişin ardında organik ağ talebinin henüz güçlenmediğini işaret ediyor. Son dönemde Dogecoin ağında günlük aktif adres sayısı giderek azalırken, işlem hacmi yükselişi sadece türev piyasalarındaki açık pozisyonlardan kaynaklanıyor. Başka bir deyişle, yatırımcılar Dogecoin’i aktif kullanmak yerine, fiyat değişiminden faydalanmaya çalışıyor.

Bu tür kırılmalar geçmişte de gözlemlenmişti. Özellikle genel piyasa risk iştahı artırdığında Dogecoin benzer faydalar sağlıyor. Ancak bu yükselişin sürdürülebilir olması için aslında kullanıcıların ağı daha fazla kullanması gerekiyor. Şimdilik, fiyat artışı büyük oranda kaldıraçlı ve spekülatif işlemlere dayanıyor. Bu tür hareketlerin hızla tersine dönebildiği de unutulmamalı.

Kritik Fiyat Seviyeleri ve Kısa Vadeli Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, Dogecoin’in 0,095 dolar üzerinde kalması yukarıya hareketin devamı açısından olumlu olarak yorumlanıyor. Fakat hâlen uzun vadeli direnç çizgisinin altında sıkışma devam ediyor. Mevcut hareket, tamamen bir trend değişimi anlamına gelmiyor; ancak fiyatın üst bölgelerde kalma çabası önemli.

Analistler, üç fiyat seviyesine özellikle dikkat çekiyor. 0,096 dolar kısa vadede en yakın destek noktası. Eğer bunun altına inilirse, son dönem kazançlarının hızla kaybedilebileceği belirtiliyor. 0,092–0,090 dolar bandı ise teknik olarak çok daha güçlü bir taban oluşturuyor; bu seviyenin altına inilirse mevcut yükselişin tamamen geçersiz olacağı görüşü öne çıkıyor. Diğer taraftan, 0,104 dolar üzerine kalıcı ve hacimli bir hareket gelirse, trendin yukarı yönlü olarak güçlenmesi bekleniyor.

Fiyat hareketleri ile birlikte işlem hacminin artması dikkat çekiyor, ancak zincir üzerindeki kullanıcı hareketliliğindeki düşüş, yükselişin yalnızca türev ürünler üzerinden gerçekleştiğini ve kalıcı olmayabileceğini düşündürüyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Dogecoin fiyatı haberin yazıldığı anda 0,09603 dolar seviyesindeydi. Bu fiyatlama; hacim ve açık pozisyonları ile öne çıkarken, ağ üzerinde işlem yapan kullanıcıların sayısı artmayınca, yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri devam ediyor.