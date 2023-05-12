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Kripto para piyasaları genelinde BTC düşüşünden kaynaklı artan satışlar dikkat çekiyor. Bitcoin 26.000 doları test ediyor. Önümüzdeki saatlerde 25.500 dolara kadar düşme riski bulunan Bitcoin’in asıl sorunu kısa vadeli yatırımcılardaki satış eğilimi. Ancak BTC tek başına düşmüyor. Altcoinleri de peşinden sürüklüyor.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada günlük dibine yakın 26.300 dolarda bulunuyor. Tüketici enflasyon beklentisi verileri uzun vadede ciddi anlamda arttı. Bunun arkasında da çekirdek enflasyonun istenen hızda düşmeyişi yatıyor. Enerji fiyatlarındaki geri çekilmeyle düşüş trendini (hızı yavaşlasa da) devam ettiren enflasyon Fed’i sert duruşunu sürdürmeye itebilir.

Tüm bu ihtimalle kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının satışa yönelmesini sağladı. On-chain analiz şirketlerinin tahminleri 25.000 dolar seviyesinde yerel dibin işaretleneceği şeklinde. Ancak bu bölgede de alıcılar sahneye çıkmazsa artık 20.000 dolar riski kuvvet kazanacak. Elbette bu senaryoda altcoinlerin bir bölümü Kasım ayındaki dibinden daha da aşağı inecek.

Likidite eksikliği kripto para piyasalarındaki en kritik sorun ve halen aşılabilmiş değil.

Ethereum (ETH)

Piyasa değerine göre altcoinlerin kralı konumunda bulunan ETH cephesinde de işler yolunda gitmiyor. Shapella sonrasında 2.500 doları hedefleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Nisan ayında ETH 2.151 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, görünüşe göre 1.950 dolarlık direnç alanının üzerinde bir kırılmaya neden oldu. Ancak, bir sonraki hafta keskin bir düşüş yaşandı ve bu fiyat bu seviyenin altına indi.

Bu, önceki kırılmanın geçersiz olduğu anlamına geliyordu. Aksine, ETH fiyatı altına düşmeden önce bölgenin üzerine saptı. Bu sapma da düşüş işareti olarak kabul ediliyor ve alıcıların kırılmayı sürdüremediğini gösteriyor.

En yakın destek alanı 1.670 dolar seviyesindeyken, bir sonraki direnç 2.530 dolar seviyesinde. Ethereum (ETH) kısa vadeli zaman diliminde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Öte yandan dalga sayımı fiyatın A-B-C düzeltici bir yapıda olabileceğini gösteriyor. Eğer öyleyse, fiyat B dalgasını tamamladı ve şimdi C dalgasında. Bu, kısa vadeli kanalın kırılmasıyla teyit edildi. Buna göre fiyat hafta sonunda 1.660 doları test edebilir.