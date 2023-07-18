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  •   Dev Altcoin’deki Sessizlik Yüzde 130’luk Büyük Patlama İle Bozulabilir! 2 Kanıt Sunuldu!

Dev Altcoin’deki Sessizlik Yüzde 130’luk Büyük Patlama İle Bozulabilir! 2 Kanıt Sunuldu!

Özet

  • Kripto analisti Kaleo, Dogecoin'in düşen ayı piyasası direncini kırmasından dolayı %130'un üzerinde yükseliş bekliyor.
  • Analiste göre dev altcoin'in fiyatı yapacağı bu rallide 0,16 dolara kadar çıkabilir.
  • Kaleo, ayrıca Bitcoin'de 26 bin doların yeniden test edilmesini beklediğini açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:29
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, 2021’e damgasını vuran en büyük memecoin Dogecoin‘de (DOGE) devasa bir parabolik fiyat hareketi olmasını beklediğini açıkladı. Analiste göre DOGE, hızlı ve güçlü bir çıkışın hazırlığını yapıyor.

Dogecoin İçin Yüzde 130’luk Yükseliş Öngörüsü

Kripto para analisti Kaleo, Shiba Inu’nun (SHIB) rakip olma mücadelesi verdiği Dogecoin’in düşen ayı piyasası direnci çizgisini kırmasının ardından büyük bir ralliyle çıkış yapabileceğini söyledi. Kaleo’ya göre bu kırılma Dogecoin’i en son 2022’nin Kasım ayında görülen ve kripto para piyasasındaki boğa piyasasının sonuna gelindiğine işaret eden bir seviyeye taşıyabilir.

Kaleo’nun paylaştığı fiyat grafiği bakıldığında, Dogecoin’in 0,069 dolardaki mevcut fiyatından potansiyel olarak yüzde 130’un üzerinde yükselişle 0,16 doların üzerinde sert bir yükseliş yapmasını öngördüğü görülüyor. Analist ayrıca Dogecoin’in Bitcoin karşısında (DOGE/BTC) da uzun vadeli diyagonal direncini kırdığını, bu kırılımında ortaya koyduğu yükseliş öngörüsünü desteklediğini söyledi.

“Bitcoin 26 Bin Doları Yeniden Test Edilebilir” Uyarısı

Dogecoin’in ardından Bitcoin‘e bakan Kaleo, en büyük kripto paranın 30 bin doların üzerindeki uzun süreli konsolidasyonunun aşağı yönde sert ve hızlı bir hareketin hazırlığı olduğunu düşünüyor. Yatırımcıları uyaran analist beklentisini şu şekilde açıkladı:

30 bin dolar aralığında ne kadar uzun süre kalınırsa, ani bir yükseliş olma ihtimali o kadar az görünür. DoJ (ABD Adalet Bakanlığı) harekete geçtiği ve bazı BTC’lere el koymasıyla ilgili birkaç tweet gördüm. Bu nedenle fiyatın yeniden 200 günlük EMA’ya (üssel hareketli ortalama) düşmesi ve bir alım fırsatının oluşmasını bekliyor. Bu alım fırsatını BTC’lerimi artırarak değerlendireceğim.

Kaleo’nun Bitcoin grafiği, en büyük kripto paranın mevcut işlem aralığına geri dönmeden önce 26 bin dolar seviyesini yeniden ziyaret ederek alım fırsatı vereceğini söylüyor.

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