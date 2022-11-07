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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davası devam eden Ripple’da (XRP) son durum ne? XRP yatırımcıları davanın özet kararı beklerken, kripto para biriminin fiyatı yatırımcıları şaşırtmaya devam edecek mi?

Devasa XRP Transferi

Ripple Avukatı Jeremy Hogan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun özet karar hareketinin çeşitli nedenlerle onaylanmayabileceğini iddia ederek kripto para topluluğu adına bazı iyi haberler vermişti. Jeremy Hogan’ın olumlu iddialarına rağmen XRP fiyatı sosyal beklentiye karşın çok fazla tepki veremedi. Bununla birlikte XRP balinaları son zamanlarda hareket geçti. Ancak yapılan hamleler XRP fiyatında bir düşüşe yol açabilir mi?

Yazı kaleme alındığında XRP fiyatı günlük zaman diliminde yaklaşık %3 oranında bir düşüşle 0,4725 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para birimi balinaları 7 Kasım tarihinde cüzdanlardan borsalara önemli miktarda para yatırdı. Balina izleme platformu olan Whale Alert’ten elde edilen verilere göre, XRP balinaları tarafından cüzdanlardan çeşitli borsalara veya cüzdandan cüzdana 190 milyon doların üzerinde para gönderildi. 13.52 milyon dolar değerinde yaklaşık 29 milyon XRP’lık ilk işlem, bilinmeyen bir cüzdandan Bitstamp’a yapılan bir transferdi. Sonraki bir saat içinde bilinmeyen bir cüzdandan FTX’e 16,55 milyon dolar değerinde 35 milyon XRP’lık başka bir transfer yapıldı. Transferlerden kısa bir süre sonra 16.63 milyon dolarlık üçüncü bir işlem yapıldı. Bunu 16.50 milyon dolarlık başka bir transfer daha izledi.

“Volatilite Artabilir!”

Kripto para biriminin balinaları yaptıkları devasa işlemlerin ardından son olarak bilinmeyen cüzdandan bilinmeyen bir diğer cüzdana aktarılan 147 milyon dolar değerinde 310.365,004 XRP transfer etti. Yazının kalem alındığı andan itibaren son 8-10 saat içerisinde yaklaşık olarak 190 milyon doları aşan daha büyük bir XRP hareketliliği yaşanıyor. Uzmanlara göre XRP balinaları, fiyatın daha da düşmesi durumunda kar elde etmek amacıyla borsalara transfer gerçekleştirmiş olabilir. Genellikle balinalar tarafından yapılan satışlar, piyasada önemli bir karmaşaya neden olur ve bu da fiyat için aşağı yönlü sonuçlara yol açabilir.