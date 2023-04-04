Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıllardır kripto yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist güncel görünümle ilgili değerlendirmesini sundu. Yatırımcılar tedirgin çünkü bu sinyal piyasalarda daha büyük düşüşlerin habercisi. Son yükselişi doğru tahmin eden isimlerden olduğu için Rekt Capital’in görüşlerini incelemekte fayda olabilir.

Kripto Stratejisti Uyardı

Yakından takip edilen Rekt Capital, Bitcoin (BTC) yatırımcılarını, kral kriptonun bir satış dalgasıyla arasında sadece günler olduğu konusunda uyarıyor. Rekt, Twitter takipçilerine Bitcoin’in hala diyagonal direncine saygı duyduğunu ve kısa vadede düşüş fiyat hareketine tanık olabileceğini söylüyor. Rekt’e göre, Bitcoin boğalarının BTC’yi daha yükseğe itememesi, kral kriptonun önemli bir geri çekilme için hazırlandığının bir işareti olabilir.

“BTC yüksek dirençte (siyah) mücadele etmeye devam ediyor. BTC, yüksek direnç ile yeşil destek arasında 27.000 dolar seviyesinde konsolide olduğu için trend dışı kalmaya devam edecek.”

Rekt ayrıca Bitcoin’in günlük grafikte düşüş eğilimli bir tersine dönüş yapısı oluşturmaya başladığı konusunda uyarıyor. Analistin grafiğine göre, 27.000 dolarlık desteğin kaybedilmesi büyük bir tersine dönüş hareketini başlatacak.

Bitcoin Kısa Vadeli Yorum

BTC çift tepeleri simetrik formasyonlar olma eğilimindedir. Ve bir süredir Bitcoin grafiği iki tepe formasyonuna doğru gidiyor. Bu tarz formasyonlar size sonraki hareket hakkında fikir verir. Bu simetrik formasyon birkaç gün sonra BTC cephesinde volatilitesinin önemli ölçüde artmasına neden olabilir. Rekt bu konuda şunları söyledi;

“BTC çift tepeleri simetrik formasyonlar olma eğilimindedir. Formasyonun ilk kısmı 10 gün içinde oluştu. Şu anda formasyonun ikinci kısmı yedi gün içinde oluşmuştur. Önümüzdeki birkaç gün ikili tepe formasyonunun tam olarak oluşup oluşmayacağını belirlemede çok önemli olacak.”

Kripto stratejisti ayrıca BTC’nin, ayı piyasası direncini destek olarak yeniden test ettikten sonra derin bir düzeltmeye tanık olduğu 2015 piyasa yapısını yansıtma olasılığını da ortaya koyuyor. Bitcoin’in tarihi tekerrür ettirmesi halinde analist, geri çekilmenin güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğini söylüyor.

“Tarihsel olarak, BTC makro düşüş trendini kırdığında, bunu makro bir yükseliş trendi takip etmiştir. Ancak 2015 yılında, yukarı yönlü trendden önce BTC düşüş trendini yeniden test etti. Eğer bu Nisan ya da Mayıs ayında bir düşüş yaşanırsa, bu birkaç ay boyunca 25.000 doların altına son düşüş olabilir”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.