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Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!

Yatırımcılar BTC için umutlu ve DOGE uzun süredir beklediği müjdeyi aldı. Peki sırada ne var?
15:45
4 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı dünkü dalgalanmanın ardından yeniden 28.300 doların üstüne çıktı ve iyimserlik tekrar artıyor. Kripto paraların genelinde de bir miktar toparlanma var. Peki BTC, DOGE ve CFX için sıradaki hedefler neler? Kripto para piyasalarında son durum ve fiyat beklentilerini inceleyelim. İşte detaylar.

Bitcoin Neden Yükseldi?

Son 24 saatte dikkat çeken birçok gelişme gördük. Binance, ABD hükümetinin düzenleyici baskısı arttıkça Kurtarma Fonlarından 800 milyon BUSD’yi diğer kripto para birimlerine dönüştürdü. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çok sayıda kripto uyarısı içeren “Ücretsiz Yatırımcı Eğitim Kaynakları” girişimini duyurdu. Twitter CEO’su Elon Musk, Twitter logosunu Dogecoin’inkiyle değiştirerek Dogecoin’de fiyat artışına neden oldu.

Şimdilik Binance CEO’su hakkında başlatılan dedikodunun asılsız çıkması Bitcoin fiyat yükselişinin temelini oluşturdu. Diğer taraftan altcoinlerin geneliyle alakalı yükseliş iyimserliği güçleniyor. Birçok analist Nisan ayı içinde Bitcoin fiyatının 30.000 doları aşacağını ve altcoinlerde çift haneli yükselişler göreceğimizi tahmin ediyor.

BTC, CFX ve DOGE Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 14 Mart’tan bu yana 1,09 trilyon dolar ile 1,16 trilyon dolar arasında bir aralıkta işlem görmekte. Dip ve tavan seviyeler birçok kez doğrulandı. Şimdilik tavana yakın işlem gören TOTALCAP yukarı yönlü bir kırılmada 1,30 trilyon dolarlık bir sonraki dirence doğru hareket edebilir. Tersi senaryoda hedefi 1,09 ve altı olacaktır.

Bitcoin fiyatı 29 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve iki gün sonra 29.184 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat o zamandan beri düşse de, önceki direnç çizgisini iki kez doğruladı. Eğer mevcut pozitif performans devam ederse fiyatın 32.000 dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Direnç çizgisi altında kapanışlar ise 26.300 dolar hedefini gündeme getirecektir.

Conflux (CFX) 0,335 dolarlık destek bölgesinden sıçradı ve fiyat daha fazla yükselebilir. Dogecoin fiyatı Kasım 2022’den bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşmüştü. Bu kanallar genellikle düzeltici yapılar içerir, bu da bir kırılmanın muhtemel olacağı anlamına gelir. Mart ayında kanalın ortasını geri aldıktan sonra, DOGE fiyatı nihayet 3 Nisan’da çıktı. DOGE fiyatı şu anda 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesinde 0,10 dolara yakın işlem görüyor.

Eğer bu bölge üzerine kalıcılık elde ederse 0,14 dolar seviyesi hedeflenecek. Twitter’ın logo konusunda geri adım atmaması ilerleyen günlerde daha büyük bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

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