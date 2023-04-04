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  •   Şimdi, 3 Milyar Dolar Oldu! Popüler Kripto Projesine Samsung Bile Yatırım Yaptı! LayerZero Nedir?

Şimdi, 3 Milyar Dolar Oldu! Popüler Kripto Projesine Samsung Bile Yatırım Yaptı! LayerZero Nedir?

Kripto şirketine devasa yatırım geldi. Piyasa değeri hızla katlandı. Peki LayerZero ne işe yarıyor?
16:40
4 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ölçekte yeni girişimler fon bulmakta güçlük çekse de kripto odaklı girişimler çok daha rahat görünüyor. Biraz önce gelen müjde tam 3 milyar dolarlık değerlemeden bahsediyordu. Blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü LayerZero, B serisi yatırım turunu henüz tamamladı ve oldukça iyi bir başarıya imza attı.

LayerZero Piyasa Değeri

LayerZero’nun bugün yaptığı açıklamaya göre, turdaki yatırımcılar arasında a16z Crypto, Sequoia Capital, Circle Ventures, Samsung Next, OpenSea ve Christie’s yer aldı. LayerZero Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Bryan Pellegrino, LayerZero’nun zorlu yıl ortası piyasa koşulları nedeniyle geçen yılın sonlarında tur için para toplamaya başladığını söyledi. Pellegrino, Seri B turuna toplam 33 yatırımcının katıldığını, ancak lider yatırımcı olmadığını söyledi. Bu, LayerZero‘nun Mart 2022’de a16z Crypto, Sequoia Capital ve FTX Ventures tarafından ortaklaşa yönetilen 135 milyon dolarlık Seri A turuna karşı. LayerZero’nun o zamanki değeri 1 milyar dolardı. Bugünkü haberler, projenin bir yıldan kısa bir süre içinde değerini üçe katladığı anlamına geliyor.

Pellegrino şunları söyledi;

“Paraya ihtiyacımız yoktu. Bu yılki en büyük hedeflerimizden biri Asya-Pasifik bölgesine ve oyun sektörüne önemli ölçüde girmek. Büyüme planlarımızı karşılamak için bu tura çıktık”.

LayerZero Nedir?

LayerZero, kullanıcıların farklı blockchainler arasında tek bir işlemle token göndermelerini sağlayan bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Bir token transferini tamamlamadan önce birkaç işlem gerektiren blockchain köprülerine alternatiftir. Protokolün toplam değerinin 7 milyar doları aştığını ve işlem hacminin 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyleyen Pellegrino’ya göre, geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana LayerZero büyük bir benimseme gördü. Elbette bu işlem hacminin bir bölümü airdrop avcılarından geliyor.

Uniswap, SushiSwap ve PancakeSwap gibi önde gelen DeFi protokolleri, cross-chain işlemler için LayerZero’yu tercih etti. LayerZero ayrıca Omnichain NFT (ONFT) standardı aracılığıyla NFT transferlerini de desteklemektedir. Bu yılın başlarında, Ethereum tabanlı bir NFT koleksiyonu olan Pudgy Penguins, zincirler arası işlemleri etkinleştirmek için LayerZero ile ortaklık kurdu. Blockchain P2E oyunu DeFi Kingdoms da Aralık ayında LayerZero’yu entegre etti.

Uzun vadede Pellegrino, LayerZero’nun uygulamaların daha karmaşık yapılar inşa etmesine olanak tanıyan altyapıyı oluşturmaya devam etmesini umuyor.

“Bizim işimiz, ister oyunlar, ister DeFi uygulamaları veya başka bir şey olsun, geliştiricilerin yapabilecekleri en iyi sistemleri oluşturmalarına olanak tanıyan temeli oluşturmak.”

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