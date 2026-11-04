BITCOIN (BTC)

Riot, Bitcoin varlığının yüzde 79’unu satıp yapay zekaya yöneldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Riot, üçüncü çeyrekte elindeki $BTC varlığının yüzde 79'unu sattı.
  • 📌 Şirket, yaklaşık 1,5 milyar doları Teksas merkezli yapay zeka altyapısına yönlendirdi.
  • 📊 2026'nın ilk dokuz ayında 20.264 BTC satışı yapılırken rezerv 11.380 BTC'den 2.418 BTC'ye indi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Riot Platforms, 2026’nın üçüncü çeyreğinde elindeki Bitcoin‘in yüzde 79’unu satarak kaynaklarını yapay zeka altyapısına kaydırdı. Şirketin son finansal raporuna göre kripto para rezervi 11.380 BTC’den 2.418 BTC’ye indi.

İçindekiler
1 Teksas anlaşması dönüşümün merkezine yerleşti
2 Madencilik gelirleri gerilerken bilanço korundu
3 Piyasa tepkisi ve nakit durumu

Teksas anlaşması dönüşümün merkezine yerleşti

Şirket, yılın ilk dokuz ayında piyasada toplam 20.264 BTC sattı ve bu satışlardan yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu kaynak, yüksek performanslı bilgi işlem ihtiyacına ayrılan yeni altyapı planlarının finansmanında kullanıldı.

Dönüşümün ana dayanağını, Teksas’taki Corsicana kampüsünde yer alan 910 megavatlık hazır saha ve enerji kapasitesi için yapılan 15 yıllık kiralama anlaşması oluşturdu. Stratejik ortak olarak Frontier AI Lab öne çıktı; laboratuvar, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

Mini sözlük: Triple net lease, kiracının kira bedeline ek olarak bakım, sigorta ve vergi gibi ana giderleri de üstlendiği uzun vadeli kiralama modelidir. Powered land lease ise enerji altyapısı hazır bir arazinin, yüksek elektrik ihtiyacı olan veri merkezi veya bilgi işlem projeleri için kiralanmasını ifade eder.

Anlaşmanın başlangıçtaki toplam değerinin 28 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. İlk aşamada yıllık ortalama kira gelirinin yaklaşık 1,8 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor. Şirket, diğer projeler de dahil edildiğinde veri merkezi segmentindeki uzun vadeli gelir potansiyelinin 38 milyar dolara, kontrol ettiği toplam kapasitenin ise 1.151 megavata ulaştığını açıkladı.

KalemMiktarAçıklama
Kiralanan kapasite910 MWCorsicana kampüsü
Toplam kontrollü kapasite1.151 MWTüm projeler dahil
Anlaşma değeri28 milyar dolarBaşlangıç tahmini
Yıllık ortalama kira1,8 milyar dolarİlk dönem beklentisi

Madencilik gelirleri gerilerken bilanço korundu

Riot Üst Yöneticisi Jason Les, söz konusu yapının triple net lease modeliyle kurgulandığını söyledi. Les, bu sayede bilgi işlem ekipmanının alımı ve bakımının müşteri tarafından karşılanacağını, bunun da Riot’ın inşaat maliyetlerini standart Tier 3 veri merkezlerine kıyasla yaklaşık yarı yarıya azaltacağını belirtti.

Jason Les, anlaşmanın yapısı sayesinde şirketin yeni hisse ihracı yapmadan ilerleyebileceğini ve mevcut yatırımcı paylarında sulanmanın önüne geçilebileceğini aktardı.

Bu yön değişikliği, geleneksel Bitcoin madenciliğinde kar marjlarının zayıfladığı bir dönemde geldi. Şirketin çeyreklik kripto madenciliği geliri yüzde 28 düşüşle 116 milyon dolara geriledi. Buna karşın aynı dönemde 1.637 BTC üretildi.

Toplam çeyreklik gelir yıllık bazda yüzde 1 artışla 181,4 milyon dolarda kaldı ve piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Net kar ise 4,03 milyon dolar olarak açıklandı.

Piyasa tepkisi ve nakit durumu

Bilanço düzenlemesi kapsamında Riot, Coinbase ile olan 200 milyon dolarlık kredi hattını tamamen kapattı. Bu işlemle birlikte teminat olarak tutulan 5.821 BTC geri alındı. Şirket çeyreği nakit ve kalan kripto varlıklar dahil 950,2 milyon dolarlık serbest likiditeyle tamamladı.

Şirket bilançosunda 2.418 BTC kalırken, bu varlıkların bir bölümünün Teksas’taki inşaat finansmanı için dördüncü çeyrekte satılabileceği değerlendiriliyor.

Riot hisseleri işlem gününün açılışında 16,20 dolara kadar yükseldi. Ardından fiyat 15,45 ile 15,50 dolar aralığında dengelendi ve işlemler yüksek hacimle sürdü.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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