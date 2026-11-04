Ekonomi

Demokratlar Kongre’yi geri aldı, Wall Street satıştan ralliye döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🗳️ Demokratlar hem Temsilciler Meclisi’nde hem Senato’da çoğunluğu aldı. Hayat pahalılığını düşürmek yeni Kongre’nin ilk önceliği.
  • 📈 Nasdaq 100 vadelileri seçim gecesi yüzde 2,4’e varan kayıptan yüzde 0,9 artıya döndü. Dow Jones yüzde 1,9, S&P 500 yüzde 1,1 yükselişle açıldı.
  • ⚠️ Teksas’ta veri merkezi izinlerinin askıda kalması, 2027’de devreye girmesi planlanan kapasiteyi 2028’e sarkıtabilir. ABD’nin borç tavanı da 2027’nin ikinci çeyreğinde yeniden gündeme gelebilir.
  • ₿ Wall Street’teki toparlanma Bitcoin’i kısa vadede destekleyebilir, ancak borç tavanı görüşmelerinin uzaması yatırımcıların risk iştahını azaltabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD ara seçimlerinde Demokratlar beklentileri aşarak Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Seçim gecesi kısa süreli satış baskısı yaşayan ABD borsaları hızla toparlandı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2,4’e varan kayıptan yüzde 0,9 artıya dönerken gün içi dibinden yaklaşık 929 puan yükseldi. S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1, Dow Jones vadeli işlemleri ise yaklaşık 700 puan değer kazandı.

İçindekiler
1 Yükselişi seçim öncesi pozisyonların kapanması destekledi
2 Yeni Kongre’nin önceliği hayat pahalılığı
3 Bitcoin açısından önemli

Yükseliş açılışa da taşındı. Dow Jones yüzde 1,9, S&P 500 yüzde 1,1, Nasdaq yüzde 1,07 yükseldi. Temiz enerji hisselerinden FTC Solar yüzde 40, First Solar yüzde 13 değer kazandı. Sağlık sektöründe Moderna yüzde 3, Gilead Sciences yüzde 2 yükseldi. Donald Trump ve Elon Musk ile bağlantılı hisselerde ise satış görüldü. Trump Media yüzde 9,8, SpaceX yüzde 5, Tesla yüzde 4 geriledi.

Yükselişi seçim öncesi pozisyonların kapanması destekledi

Goldman Sachs ve Deutsche Bank analistleri, ralliyi büyük ölçüde seçim öncesinde düşüşe karşı açılan korunma pozisyonlarının kapatılmasına ve siyasi belirsizliğin azalmasıyla risk primlerinin gerilemesine bağladı. Goldman Sachs, yapay zeka altyapısı şirketlerinin değerlemelerinde belirgin bir düşüş yaşandığını ve kısa vadeli oynaklığın azalmasının hisse senetlerini destekleyebileceğini belirtti.

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Teksas’ın seçilmiş valisi Gina Hinojosa, daha kapsamlı bir düzenleme hazırlanana kadar veri merkezi inşaat izinlerinin askıda kalacağını söyledi. Bu durum, 2027’de devreye girmesi planlanan birkaç gigavatlık veri merkezi kapasitesinin 2028’e sarkmasına yol açabilir.

Yeni Kongre’nin önceliği hayat pahalılığı

Trump’ın ikinci döneminin başından bu yana ABD’de tüketici fiyatları toplam yüzde 5,4, gıda fiyatları yüzde 4,5 ve benzin fiyatları yüzde 39 arttı. Seçim öncesi anketlerde katılımcıların yaklaşık yüzde 90’ı hayat pahalılığının oy kararında önemli olduğunu belirtirken seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi enflasyondan Trump yönetiminin politikalarını sorumlu tuttu. Ocak ayında Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Demokrat lider Hakeem Jeffries, yeni Kongre’nin hayat pahalılığını düşürmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Deutsche Bank’a göre Washington’un bir diğer kritik gündemi, 2027’nin ikinci çeyreğinde yeniden öne çıkabilecek borç tavanı. Cumhuriyetçilerin yeni Kongre ocakta göreve başlamadan önce borç tavanının ayarlanması konusunda uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağı, maliye politikasına ilişkin belirsizliğin seyrini belirleyecek.

Bitcoin açısından önemli

Bitcoin ve diğer kripto paralar açısından seçim sonrası toparlanmanın önemi, risk iştahındaki artışın ne kadar süreceğine bağlı. Wall Street’teki ilk yükseliş büyük ölçüde korunma pozisyonlarının kapatılmasıyla geldiği için bu hareketten kriptoya kalıcı talep geleceği sonucunu çıkarmak için erken. Borç tavanı görüşmelerinin uzaması veya veri merkezi izinlerindeki gecikmenin teknoloji hisselerini baskılaması, Bitcoin ve diğer kripto paralar için de risk iştahını sınırlayabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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