Bitcoin’dE 126 bin dolar hedefi, XRP’de 1,3 milyar dolarlık ETF talebi ve Vitalik Buterin’den anlamlı transfer

Kripto para piyasasında mayıs ayının ikinci haftasında dikkat çeken üç gelişme öne çıktı. Piyasanın odağında ABD ve Çin arasındaki büyük ekonomik rekabet, XRP ve Bitcoin ETF talebindeki artış, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin’in sosyal mesajı ve ABD regülasyon gündemi yer alıyor.

XRP’de Dev ETF Kilitlemesi: Piyasa Hassaslaştı

ABD merkezli XRP ETF fonlarında haftanın ortasında dikkat çeken bir arz daralması yaşanıyor. SoSoValue verilerine göre, bu fonların toplam net varlığı 1,18 milyar dolara ulaştı. XRP’nin 1,48 dolar seviyesine yakın fiyatı üzerinden hesaplandığında, fonlar toplam XRP arzının yüzde 1,3’ünü piyasadan tamamen izole etmiş durumda.

Yatırımcılar Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise ve Canary gibi fonlarda şu anda yaklaşık 770 ila 840 milyon adet XRP tutuyor. Böylece piyasada dolaşımda olan her 100 XRP’den biri sessizce çekilmiş durumda.

Bu büyük talebe rağmen, XRP fiyatı yaklaşık 80 gündür 1,3 ile 1,5 dolar arasında dar bir aralıkta yatay seyrediyor. Özellikle 2024 sonbaharında bile, ETF’lere rekor girişler yaşanmasına karşın XRP yüzde 27 oranında düşüş yaşamıştı. Bu da fonların piyasadan coin toplama hızının fiyat hareketlerine hemen yansımadığını gösteriyor.

Ancak yeni bir alıcı dalgası oluştuğunda, hacmen küçülen borsa emir defterleri nedeniyle fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi daha kolay hale gelecek. Arz daralmasının fiyatlara etkisi, bir sonraki risk iştahı artışında kendini gösterebilir.

“XRP ETF’lerine aktarılan 1,18 milyar dolar, toplam arzın yüzde 1,3’ünün kurumsal fonlarda izole edilmesine yol açtı; piyasada etkisi ilk etapta görülmese de yeni taleple beraber sert hareketler yaşanabilir.”

Vitalik Buterin’den 64 ETH’lik Anlamlı Bağış

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, 64 Ethereum (ETH) değerinde bir tutarı hayvan hakları odaklı bir yardım kuruluşuna bağışladığını açıkladı. İşlemi, vegan mutfak ve yapay et teknolojilerindeki ilerlemeleri vurgulayan bir manifesto ile birlikte duyurdu.

Bu hamle, piyasada 2021’de yaşanan Shiba Inu (SHIB) olayıyla bir kez daha karşılaştırıldı. SHIB’in yaratıcısı, zamanında toplam arzın yarısını Buterin’e göndermişti. Buterin ise bu token’ların yüzde 90’ını yakarken, kalanını Hindistan’daki bir yardım fonuna bağışlamıştı. O günden bu yana her büyük bağışı, onun piyasa dışı değerlerini yansıtan bir refleks olarak görülüyor.

Son transfer, boyutu itibarıyla piyasayı değiştirmese de, Buterin’in sektörün sosyal sorumluluğuna verdiği önemi öne çıkarıyor. Özellikle “kripto endüstrisinin, insanlar dışındaki canlılara daha fazla destek olması gerektiğini, hem teknolojik ilerleme hem de toplumsal fayda açısından bunu artık daha kolay yapabileceğimizi” belirttiği aktarıldı.

ABD ve Çin’in Para Politikasındaki Yarış: Bitcoin’de 126 Bin Dolar İddiası

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, Bitcoin’in 126 bin dolara ulaşacağı yeni bir makroekonomik döngü öngörüyor. Hayes’e göre ABD ile Çin, yapay zeka ve veri altyapısı rekabeti nedeniyle yoğun para genişlemesine gidiyor. Bu süreçte merkez bankaları ve ticari bankalar piyasaya ucuz kredi sunmaya başladı.

Hayes, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Çin Merkez Bankası’nın bu döngüde enflasyon riskini göze alarak sektöre likidite pompaladığını öne sürüyor. Özellikle yılın ilk çeyreğinden sonra, ülkeler ABD tahvili birikimini azaltıp sermayeyi reel piyasalara yönlendirdi. Fed ve ABD Hazine Bakanlığı’nın olağanüstü likidite önlemleriyle hazine piyasasını desteklemesi, Çin’in teşvikleriyle beraber küresel ölçekte yeni bir para bolluğu dalgası oluşturabilir.

Hayes, Bitcoin’in 60 bin dolar civarında dip yaptığını, likidite akışlarının netleşmesiyle 90 bin dolar üzerine çıkmasının ardından çok daha sert yükselişler görebileceğini savunuyor.

Arthur Hayes değerlendirmesinde, “Bitcoin’de asıl yükseliş, önemli dirençlerin aşılıp, likidite dalgasının etkisiyle kurumsal ve büyük yatırımcıların pozisyon kapatmak zorunda kalmasıyla, agresif fiyat sıkışması sonucu 126 bin dolara kadar sürebilir” ifadesine yer verdi.

Bununla birlikte Hayes, yapay zeka odaklı piyasa balonunun 2028 ABD seçimlerine doğru patlama riski olduğunu, elektrik fiyatlarındaki yükseliş ve kitlesel iş kayıplarının toplumsal gerilimi artırabileceğini kaydediyor. Yine de, bu kriz öncesi Bitcoin’in olası para bolluğundan faydalanabileceği belirtiliyor.

Kripto Piyasa Görünümü: ETF Girişleri, Regülasyon ve Makro Gelişmeler

Mayıs ayının ikinci haftasında Bitcoin fiyatı 81 bin dolar civarında seyrediyor. CryptoAppsy verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lerine Mayıs ayında toplam 1,28 milyar dolar giriş oldu. Bu süreçte MicroStrategy şirketinin yeni BTC alımları da fiyata kısmen destek verdi.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin “Clarity Act” adını taşıyan yeni yasa tasarısını gündeme getirmesi, stablecoin’lerde getiri imkanını yasaklarken; merkeziyetsiz finans (DeFi) geliştiricilerine koruma sağlamayı hedefliyor. Tasarının oylaması Perşembe günü yapılacak.

Makro gündemde ise ABD’de üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerine ilişkin açıklamalar yatırımcılar için takipte kalmaya değer konular olarak öne çıkıyor.

Madencilik sektöründe ise MARA Holdings’in yılın ilk çeyreğinde gelirlerinde yüzde 18 düşüş yaşamasına rağmen, elde edilen BTC’yi ana rezerv varlığı olarak tutmaya devam ettiği bildirildi.