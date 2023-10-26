  Bitti Denilen Shiba Inu’nun Yükselişi! Shytoshi Kusama Açıkladı: Gerçekten Daha Yeni Başlıyoruz!

Shiba Inu’nun geliştirme sorumlusu olan Shytoshi Kusama, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar yaptı ve projenin geleceğine ışık tuttu. Özellikle Kusama, Shibarium topluluğunun artan ilgi artışına övgüde bulundu ve “En iyi kısmı… GERÇEKTEN daha yeni başlıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Shiba çevresinde artan ilgi artışı, Shiba Inu topluluğunun düzenleyeceği “Büyük Shibarium Alanı” adlı dev bir etkinliğin hazırlıkları konusunda gelen haberlerden kaynaklanıyor olabilir.

Shiba Inu ve Shibarium Yorumları

Shiba Inu üzerinde büyük etkisi bulunan kişi ve kurumlar 26 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte yer alacaklar. Bu etkinlikte Shibarium’un ilerlemesine katkıda bulunabilecek potansiyel girişimler üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bu önemli etkinlik, Shiba Inu topluluğu içinde artan bireyselliği, birlik olma duygusunu, projenin sahip olduğu sağlam temelleri ve alana gönül vermiş yetenekli geliştiricilerden oluşan özel bir takipçi topluluğunu etkileme ve sürdürme yeteneğine vurgu yapıyor.

Topluluk öncülüğünde düzenlenecek X Space etkinliği Shibarium’un yükselişi adına atılmış bir adım olarak yorumlanabilir. “Büyük Shibarium Evreni” olarak isimlendirilen büyük etkinlik, Shiba Inu topluluğunun etkili ve önemli üyelerini tek bir çatı altında toplayacak.

Shibarium’u başarıya götürebilecek olan planlar ve alınabilecek önlemler üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Shiba Inu meraklıları etkinliği heyecanla beklemeye devam ederken Shiba Inu’nun geleceği hakkında ilham verici gelişmeler bekliyorlar.

Topluluğun bir araya gelerek böyle bir etkinliği gerçekleştirme becerisi, Shibarium topluluğunun artan etkisini ve projeyi ileriye götürme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Özerklik yolunda atılan her adımla Shibarium, yenilikçilik, yaratıcılık ve dayanıklılıkla tanımlanan bir proje olarak itibarını pekiştiriyor.

Shibarium ve Olumlu Hava

Kripto paralarda yaşanan artışında etkisiyle ilgi büyüyor ve Shibarium etrafındaki heyecan artıyor. Özellikle, Shiba Inu’nun resmi ortağı BAD Idea AI büyük bir adım attı. Shibarium üzerinde inşa edilen veya ağda başlatılması planlanan projeler için özel olarak tasarlanmış bir programı başlattı.

Bu yenilikle birlikte, kullanıcıların kendi sosyal medya destekçileriyle güvenle bir biçimde etkileşimde bulunmaları hedefleniyor. Bunun yanı sıra projeleriyle alakalı soruları hakkında güvenilir yanıtlar almak adına AI sohbet robotundan yararlanmalarını mümkün kılıyor.

Tüm bu gelişmeler, projenin gelişen, büyüyen yapısını ve ilgi çekiciliğini daha da güçlendiriyor. Shibarium topluluğu bu ilerlemelerin direksiyonunda bulunuyor.