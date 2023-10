  Kripto Para Yatırımcılarının Zorunlu Göçü! Yatırımcıların Yüzde 40’ı Banka Değiştirdi!

Son dönemde Birleşik Krallık‘taki geleneksel bankalar kripto paralara yönelik uyguladıkları politikalarını sertleştirdi. Bazı bankaların, merkezi kripto para borsalarıyla etkileşime giren veya kripto paralarla ile ilgili şirketlerden gelen hesapları kapattığı biliniyor. Recap’ın yayımladığı rapor bu taraftaki durumu daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Kripto Para Yatırımcılarının Banka Göçü

Recap tarafından 19 Ekim’de yayınlanan rapor, Birleşik Krallık’taki kripto para yatırımcılarının yüzde 38’inin banka değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu göç çoğunlukla daha katı kripto para politikalarına yanıt olarak gerçekleşti. Recap’ın kurucu ortağı Dan Howitt rapordaki bulgulara ilişkin yaptığı yorumda “Genel olarak sonuçlar, yatırımcıların yüzde 38’i uygulanan kripto para politikaları nedeniyle banka değiştirdiğini ortaya koyuyor. Geri kalan katılımcıların yüzde 22’si de bunu kesinlikle düşünmüş. Katılımcılardan biri, kripto para yoluyla gelen büyük miktarda para nedeniyle tüm kartları ve mobil bankacılık olanakları da dahil olmak üzere tüm banka hesaplarına bloke konulduğunu iddia ederken, diğerleri ise kripto para borsalarını bankalar tarafından daha fazla desteklenenlere değiştirdi.” ifadelerini kullandı.

Rapor, kripto para piyasasına yönelik küresel baskının bankacılık sektöründe sıkı denetim ve önlemlere neden olduğunu gösteriyor. Bunun başlıca nedenleri arasında yüksek riskli yatırımlar, dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili endişeler yer alıyor. Howitt, “En büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünden bu yana, birçok banka müşterilerini korumak için ekstra önlemler aldı.” dedi.

Geleneksel Bankalar Kripto Paralarla Bağlantılı Hesapları Kapatıyor

Özellikle yılın başından bu yana Birleşik Krallık’taki bankalar merkezi kripto para borsalarına ve bu kripto para borsalarından yapılan işlemlerin engellenmesi, yatırım tutarlarının sınırlandırılması ve aktif şekilde kripto para ticareti yapan müşteri hesaplarının kapatılması gibi önlemler almaya başladı. Bu tür önlemler, kripto para piyasası katılımcılarının bir kısmının sorunlar yaşamasına neden oldu. Veriler her beş kripto para meraklısının neredeyse ikisinin bankacılık sağlayıcısını değiştirmesine yol açtı. Howitt’e göre kripto paralar genellikle finansal özgürlük için bir yol olarak görülüyor, ancak elde edilen para bir bankaya yatırıldığında banka o paranın sahibi oluyor.

Birleşik Krallık’taki bankalar arasındaki bu eğilim, daha kripto para dostu bankacılık hizmetlerine yönelik artan bir talebe işaret ediyor. Ayrıca bu eğilim ateşli kripto para yatırımcılarının bu tür bir esneklik aradığı bir dönemin ortasında ortaya çıkıyor. Kripto paralara karşı daha uyumlu ve esneklik sunduğunu iddia ederek öne çıkan bankalar, hizmetleri için büyüyen bir pazar bulma fırsatına sahipler. İlginç bir şekilde Recap’ın raporunda Howitt, Revolut‘un Birleşik Krallık’taki kripto para sahipleri için en iyi fintech olarak ilk sıraya oturduğunu belirterek şunları söyledi:

Revolut, kullanıcılarına yalnızca görünüşte sınırsız bir değişim limitinden sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel neobank, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla ticaret yapmasına izin veren tek banka. Revolut müşterileri ayrıca ‘Kripto Öğren ve Kazan’ programından da faydalanıyor.

Listede ayrıca Monzo, Nationwide, First Direct, Royal Bank of Scotland, HSBC, Natwest, Capital One, Starling Bank, Halifax, TSB Bank, Santander ve Barclays yer alıyor.

Her geleneksel bankanın kripto paralara ilişkin politikaları olsa da, fikir birliği, kripto para işlemleri, çeşitli ticaret ve yatırım için daha açık bir ortam sağladıkları yönünde. Bu da kripto para yatırımcıları tarafından takdir ediliyor. Daha kripto para dostu banka arayışı, Birleşik Krallık finans ekosisteminde bir değişikliğe neden oluyor. Bu, finansal görünüm üzerindeki potansiyel etkileri açısından izlenmeye değer bir trend.