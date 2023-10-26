f Kripto Para Yatırımcılarının Zorunlu Göçü! Yatırımcıların Yüzde 40'ı Banka Değiştirdi! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Kripto Para Yatırımcılarının Zorunlu Göçü! Yatırımcıların Yüzde 40’ı Banka Değiştirdi!

Kripto Para Yatırımcılarının Zorunlu Göçü! Yatırımcıların Yüzde 40’ı Banka Değiştirdi!

Özet

  • Birleşik Krallık'taki geleneksel bankalar, kripto paralara yönelik tutumlarını sertleştirdi.
  • Recap'ın raporuna göre Birleşik Krallık'taki kripto para yatırımcılarının yüzde 38'i bu nedenle bankalarını değiştirdi.
  • Bulgular borsalar ve kripto işlemleri ile ilişkili hesapları kapatma eğiliminde olduklarını gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:01
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Son dönemde Birleşik Krallık‘taki geleneksel bankalar kripto paralara yönelik uyguladıkları politikalarını sertleştirdi. Bazı bankaların, merkezi kripto para borsalarıyla etkileşime giren veya kripto paralarla ile ilgili şirketlerden gelen hesapları kapattığı biliniyor. Recap’ın yayımladığı rapor bu taraftaki durumu daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Kripto Para Yatırımcılarının Banka Göçü

Recap tarafından 19 Ekim’de yayınlanan rapor, Birleşik Krallık’taki kripto para yatırımcılarının yüzde 38’inin banka değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu göç çoğunlukla daha katı kripto para politikalarına yanıt olarak gerçekleşti. Recap’ın kurucu ortağı Dan Howitt rapordaki bulgulara ilişkin yaptığı yorumda “Genel olarak sonuçlar, yatırımcıların yüzde 38’i uygulanan kripto para politikaları nedeniyle banka değiştirdiğini ortaya koyuyor. Geri kalan katılımcıların yüzde 22’si de bunu kesinlikle düşünmüş. Katılımcılardan biri, kripto para yoluyla gelen büyük miktarda para nedeniyle tüm kartları ve mobil bankacılık olanakları da dahil olmak üzere tüm banka hesaplarına bloke konulduğunu iddia ederken, diğerleri ise kripto para borsalarını bankalar tarafından daha fazla desteklenenlere değiştirdi.” ifadelerini kullandı.

Rapor, kripto para piyasasına yönelik küresel baskının bankacılık sektöründe sıkı denetim ve önlemlere neden olduğunu gösteriyor. Bunun başlıca nedenleri arasında yüksek riskli yatırımlar, dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili endişeler yer alıyor. Howitt, “En büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünden bu yana, birçok banka müşterilerini korumak için ekstra önlemler aldı.” dedi.

Geleneksel Bankalar Kripto Paralarla Bağlantılı Hesapları Kapatıyor

Özellikle yılın başından bu yana Birleşik Krallık’taki bankalar merkezi kripto para borsalarına ve bu kripto para borsalarından yapılan işlemlerin engellenmesi, yatırım tutarlarının sınırlandırılması ve aktif şekilde kripto para ticareti yapan müşteri hesaplarının kapatılması gibi önlemler almaya başladı. Bu tür önlemler, kripto para piyasası katılımcılarının bir kısmının sorunlar yaşamasına neden oldu. Veriler her beş kripto para meraklısının neredeyse ikisinin bankacılık sağlayıcısını değiştirmesine yol açtı. Howitt’e göre kripto paralar genellikle finansal özgürlük için bir yol olarak görülüyor, ancak elde edilen para bir bankaya yatırıldığında banka o paranın sahibi oluyor.

Birleşik Krallık’taki bankalar arasındaki bu eğilim, daha kripto para dostu bankacılık hizmetlerine yönelik artan bir talebe işaret ediyor. Ayrıca bu eğilim ateşli kripto para yatırımcılarının bu tür bir esneklik aradığı bir dönemin ortasında ortaya çıkıyor. Kripto paralara karşı daha uyumlu ve esneklik sunduğunu iddia ederek öne çıkan bankalar, hizmetleri için büyüyen bir pazar bulma fırsatına sahipler. İlginç bir şekilde Recap’ın raporunda Howitt, Revolut‘un Birleşik Krallık’taki kripto para sahipleri için en iyi fintech olarak ilk sıraya oturduğunu belirterek şunları söyledi:

Revolut, kullanıcılarına yalnızca görünüşte sınırsız bir değişim limitinden sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel neobank, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla ticaret yapmasına izin veren tek banka. Revolut müşterileri ayrıca ‘Kripto Öğren ve Kazan’ programından da faydalanıyor.

Listede ayrıca Monzo, Nationwide, First Direct, Royal Bank of Scotland, HSBC, Natwest, Capital One, Starling Bank, Halifax, TSB Bank, Santander ve Barclays yer alıyor.

Her geleneksel bankanın kripto paralara ilişkin politikaları olsa da, fikir birliği, kripto para işlemleri, çeşitli ticaret ve yatırım için daha açık bir ortam sağladıkları yönünde. Bu da kripto para yatırımcıları tarafından takdir ediliyor. Daha kripto para dostu banka arayışı, Birleşik Krallık finans ekosisteminde bir değişikliğe neden oluyor. Bu, finansal görünüm üzerindeki potansiyel etkileri açısından izlenmeye değer bir trend.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Ünlü Trader İddialı Kripto Para Tahminini Açıkladı, Hedef 2023 Sonu
Ünlü Trader İddialı Kripto Para Tahminini Açıkladı, Hedef 2023 Sonu
ABD Hazine Bakan Yardımcısı İsrail-Hamas Savaşı Sonrası Başlayan Kripto Para Tartışmasına Son Noktayı Koydu!
ABD Hazine Bakan Yardımcısı İsrail-Hamas Savaşı Sonrası Başlayan Kripto Para Tartışmasına Son Noktayı Koydu!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Gözler Fed’in Odaklandığı Kritik Veride!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Gözler Fed’in Odaklandığı Kritik Veride!
Kripto Para Dünyasının En Zengini Changpeng Zhao’nun Serveti 10 Ayda Yüzde 80 Eridi!
Kripto Para Dünyasının En Zengini Changpeng Zhao’nun Serveti 10 Ayda Yüzde 80 Eridi!
Farklı Kripto Yorumcuların Görüşleri, Bitcoin (BTC) Yükselişi Bitti Mi?
Farklı Kripto Yorumcuların Görüşleri, Bitcoin (BTC) Yükselişi Bitti Mi?
Bitcoin ve Ethereum Opsiyonlarında Büyük Patlama! Bugün Saat 11.00’a Dikkat!
Bitcoin ve Ethereum Opsiyonlarında Büyük Patlama! Bugün Saat 11.00’a Dikkat!
Parlamento’dan Yeni Yasa Tasarısına Onay: Birleşik Krallık’ta Kripto Varlık Düzenlemeleri Netleşiyor
Parlamento’dan Yeni Yasa Tasarısına Onay: Birleşik Krallık’ta Kripto Varlık Düzenlemeleri Netleşiyor
Kıdemli Kripto Yorumcusu: Yaklaşan Boğada Bunlara Dikkat Edin
Kıdemli Kripto Yorumcusu: Yaklaşan Boğada Bunlara Dikkat Edin
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023