  Tüm Gözler Bu 2 Altcoin’de! Analiste Göre Biri 2x-4x, Diğeri 2x-3x Yapacak!

En büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum (ETH) Layer 1 rakibi Solana (SOL) geçtiğimiz son 30 günde yaklaşık yüzde 70’lik artışla güçlü bir fiyat rallisi yaptı. SOL’un fiyatı şu anda yüzde 3,55 yükselişle 12.6 milyar dolar piyasa değeri ile 32,54 dolardan işlem görüyor. Yaptığı çıkışla son günlerin dikkat çeken bir diğer altcoin’i ise merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink (LINK) oldu. LINK’in fiyatı geçtiğimiz son 30 günde yüzde 50’ye yakın yükseldi. Titan of Crypto adlı anonim kripto para analistine göre SOL güncel fiyatlarla 2x-4x, LINK ise 2x-3x yapacak.

SOL İçin 2x-4x, LINK İçin 2x-3x’lik Yükseliş Öngörüsü

Solana bu yılın Temmuz ayında ulaştığı seviyeye geçerek ileride daha büyük bir ralli yapmak için zemin hazırladı. SOL’un fiyatı fiyat grafiğinde 32 doların üzerinde bir günlük mum kapanışı yapacak olursa, yukarı tarafta yükselişin önündeki ilk önemli engel 40 doları test etmek için harekete edecek ve bunun ötesine geçmesi 50 dolar seviyesinin önünü çıkacak.

Anonim kripto para analisti Titan of Crypto‘a göre SOL önümüzdeki aylarda ciddi bir çıkış yapabilir. Analistin altcoin’e yönelik yaptığı kapsamlı analize göre SOL, 69 ile 123 dolar arasında değişen bir aralığı hedefliyor olabilir. Titan of Crypto’nun bu öngörüsü, Solana’nın gelecekteki performansını ve potansiyelini çevreleyen olumlu görünüme dayanıyor.

Solana’nın fiyat rallisi, geçen hafta altcoin piyasasında yaşanan güçlü bir yükselişin ortasında gerçekleşti. Ayrıca, son ralli Ethereum rakibinin geçtiğimiz ay Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) gibi altcoin’leri geride bırakarak piyasa değeri açısından yedinci altıncı en büyük altcoin olmasını sağladı.

Dahası Titan of Crypto, Chainlink’in LINK‘inin 21-32 dolar aralığına yükselmesini bekliyor. Şu anda 11 dolar civarında işlem gören dev altcoin için analistin öngörüsü fiyatta 2x-3x’lik artışa karşılık geliyor.

Solana ve Chainlink Ağına Yönelik Son Önemli Gelişmeler

Popüler Solana cüzdanı sağlayıcısı Solflare, MetaMask kullanıcılarının SOL varlıklarını mevcut MetaMask cüzdanlarında zahmetsizce denetlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Bu entegrasyon, Solana ve Ethereum arasında bir bağlantı kurarak Solana ekosistemine giriş engellerini azalttığı ve kullanıcı kolaylığını artırdığı için altcoin’in ağı için kayda değer bir gelişmeye karşılık geliyor.

Öte yandan Solana Blockchain’i Web3 platformlarının ağ üzerinde projelerini başlatmak için tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor. Web3 sosyal medya ve topluluk oluşturma platformu DSCVR, 25 Ekim Çarşamba günü Solana Blockchain’i üzerinde lansmanını yaptı. Bu entegrasyon, 200 binden fazla kişiden oluşan kullanıcı tabanıyla DSCVR’nin token’ize topluluklarını ve kripto para yeteneklerini Solana ekosistemine aktif olarak katılan ve etkileşimde bulunan daha fazla kullanıcı artışına işaret ediyor. DSCVR ayrıca, Solana topluluğu için özel bir sosyal ağ platformu sunarak, içeriğini ve kullanıcı arayüzünü Solana ağı içinde çalışacak şekilde uyarladı.

Chainlink ise son dönemde yeni entegrasyonlarla gündemde. Geçen hafta Chainlink ağının sunduğu hizmetlerin Abitrum, BNB Chain, Ethereum, Optimisim ve Polygon ağına entegre edildiği açıklandı. Ağın sunduğu hizmetleri önümüzdeki günlerde ise Bitcoin Lottery Protocol, Equilibriafi, Kreepy Kritters ve PixelSweeper’a entegre edilmesi bekleniyor. Dahası Aralık 2022’de v0.1 sürümü kullanıma sunulan Chainlink Staking‘in v0.2 sürümü kullanıma sunuldu.