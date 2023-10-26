  7.002 Adet Bitcoin (BTC) Tarihe Karışmak Üzere! Yalnızca 2 Deneme Hakkı Kaldı! Ünlü İsim Şimdi Ne Yapacak?

Ripple‘ın eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Stefan Thomas kritik bir karara imza attı. Geçmişte de bir çok habere konu olan ve mevcut fiyatı 241 milyon dolar olarak hesaplanan 7.002 BTC‘nin bulunduğu şifreli USB sürücüsünün kilidini açabileceğine inanan bir grup bilgisayar korsanının yardım çağrısını reddetti. Thomas’ın kripto servetine erişim şifresinin kayıp olduğu ve daha da önemlisi erişimi sonsuza dek kaybetmeden önce sadece 2 deneme hakkı kaldığı biliniyor.

Bitcoin’lerin Son Durumu

Geçmişte de açıklandığı üzere eski Ripple CTO’sunun 2011 yılında Bitcoin (BTC) hakkında eğitici bir video hazırlarken bu Bitcoin’leri satın aldığı biliniyor. Aynı yıl cüzdanı için hayati önem taşıyan tohum kelimelerini de kaybetmişti.

2021 yılında, kayıp tohum ifadelerinin haberi ilk kez internete düştüğünde Thomas şu ifadeyi kullanmıştı:

Tüm bu kendi bankanız olma fikri – şu şekilde ifade edeyim, ‘Kendi ayakkabılarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Bankalara sahip olmamızın nedeni, bankaların yaptığı tüm bu şeylerle uğraşmak istemememizdir.

2023’e geldiğimizde, Seattle merkezli bir girişim olan Unciphered, Thomas’ın Bitcoin’lerini koruyan IronKey modeline erişmek için gizli bir teknik bulunduğunu iddia etmişti. IronKey’ler on yanlış şifre denemesinden sonra içeriklerini silecek şekilde bir tasarıma sahipler, bu da daha önce yapılan 8 yanlış denemeyi de düşündüğümüzde erişimi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Ancak Unciphered’in hacker’ları, yüksek performanslı bir bilgisayar yardımıyla ve sahip oldukları tescilli tekniklerle bir IronKey’in kilidini toplam 200 trilyon denemede açabileceklerini ifade ettiler. Tüm bunların sonucunda Thomas’ın kilitli USB sürücüsüne erişebileceklerine olan inançlarını paylaştılar.

Şirket Eski CTO’yu İkna Edebilecek Mi?

Sorun şu ki Thomas USB sürücüsünü ekibe teslim etmek konusunda tereddütler yaşamaya devam ediyor. Daha önce de benzer tekliflerle karşılaşan Thomas, iki ekiple anlaşmalar yapmış ve onlara başarıyla işlemi gerçekleştirmeleri karşılığında gelirden pay vermeyi teklif etmişti.

Bu durum Unciphered’i zor bir durumda bırakmış görünüyor. IronKey’in kilidini açmak için ellerinde değerli bir araç olduğu düşünülüyor ancak ama bunu kullanmak için izin alamıyorlar. Thomas, Unciphered’in teklifini geri çevirdiği yönünde yapılan açıklamaları doğruladı ve farklı bir uzman ekibiyle süreci yönettiğini belirtti.

Thomas’ın geçmişte 1 dolardan daha ucuza almış olduğu Bitcoin’leri 235 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata ulaştı. Sahip olduğu tohum kelimelerinin yedek kopyalarını da yanlışlıkla sildi ve IronKey’in şifresini kaybetti. Erişilemeyen servet ise on yılı aşkın bir süredir yeniden şifrenin hatırlanacağı günü bekliyor.