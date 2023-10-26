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Bu Ülkelerde Kripto Para Birimleri Gözde! Verilerin Etkisi Ne?

Özet

  • Chainaliz'in raporuna göre, ABD dünya genelinde Hindistan, Nijerya ve Vietnam'dan sonra kripto paraların benimsenmesinde dördüncü sırada yer alıyor.
  • Kuzey Amerika'da ABD ve Kanada, ilk 20'ye giren tek ülkelerdir; Kanada ise endekste 19. sırada bulunuyor.
  • Kuzey Amerika, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında toplam kripto para değerinin yaklaşık %24,4'ünü elde ederek dünya lideri konumunda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
03:00
26 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Blockchain analitik firması Chainaliz, yeni bir raporda 2023 küresel kripto benimseme Endeksini açıkladı. Chainliz’e göre ABD, kripto paraların benimsenmesinde Hindistan, Nijerya ve Vietnam’ın ardından dünya çapında dördüncü sırada yer alıyor.

Kripto Benimsemesinde Lider Ülke

Yayınlanan yeni rapora göre Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Kuzey Amerika’dan ilk 20’ye giren tek ülke. Kanada, 2023 küresel kripto benimseme endeksinde 19. sırada yer alıyor. Endekste en çok temsil edilen bölge, ilk 20’de yedi ülkenin yer aldığı Orta ve Güney Asya. Blockchain analiz firması, Kuzey Amerika’nın kripto para kullanımı konusunda dünya lideri olduğunu söylüyor.

Chainalytics’e göre, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında Kuzey Amerika’nın zincir üzerinden elde ettiği kripto para birimi değeri tahmini olarak 1,2 trilyon dolar veya küresel toplamın yaklaşık %24,4’ü kadar. Amerika Birleşik Devletleri bu değerin 1 trilyon dolarından fazlasını alırken, Kanada ve Bermuda’nın toplamı 200 milyar dolardan az aldı.

Stablecoin Raporu

Kripto para düzenlemeleriyle ilgili olarak Chainalytic raporu, tüm stablecoin faaliyetlerinin %90’ından fazlasının ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’lerde gerçekleşmesine rağmen ABD’de lisansı olmayan kuruluşlar aracılığıyla giderek daha fazla stablecoin faaliyetinin gerçekleştiğini belirtti. Şirket açıklamalarında şunları vurguladı:

2023 baharından bu yana, en büyük 50 kripto hizmetine olan stablecoin akışlarının çoğunluğu, ABD lisanslı hizmetlerden ABD lisanslı olmayan hizmetlere doğru kaydı ve 2022’nin sonları ile 2023’ün başlarında meydana gelen ters yöndeki değişimi geri aldı. Haziran ayında, en büyük 50 hizmete gelen stablecoin akışının %54,6’sı ABD dışındaki lisanslı borsalara gidiyordu… ABD kuruluşları başlangıçta stablecoin pazarının meşrulaştırılmasına ve tohumlanmasına yardımcı olsa da, giderek daha fazla kripto para kullanıcısı, yurtdışında yerleşik ticaret platformları ve ihraççılarla stablecoin ile ilgili faaliyetler yürütüyor. Ne yazık ki bu, ABD hükümetinin stablecoin gözetimi yapma yeteneğini giderek kaybettiği ve ABD’li tüketicilerin ABD düzenleyici rejimi tarafından sağlanan güvenlik önlemleriyle stablecoinlerle etkileşim kurma fırsatlarını kaçırdığı anlamına geliyor.

Ayrıca Chainaliz raporu ABD’deki politika yapıcıların, kripto para endüstrisi için elverişli bir ortam yaratırken tüketicileri güvende tutan stablecoin mevzuatını geçirmeleri gerektiğini belirtti.

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