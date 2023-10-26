  Meta’nın Üçüncü Çeyrek Raporunda Heyecanlandıran Metaverse Açıklaması: 2024 Yılında Yatırımların Adresi Olacak!

Meta, 2021’den bu yana en hızlı büyüme oranı olan %23’lük gelir artışıyla üçüncü çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi. Hisse senedi Çarşamba günü genişletilmiş işlemlerde yaklaşık %4 yükseldi.

Meta Kazanç Raporu

Platform hisselerinde, şirketin 3. çeyrekte beklenenden daha iyi sonuçları açıklamasının ardından Çarşamba günü yükseliş yaşandı. Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads’in ana şirketi olan Meta, 30 Eylül tarihinde sona eren 3. çeyrekte %23 artışın etkisiyle 34,2 milyar dolarlık büyük bir gelir elde ettiğini açıkladı. Wall Street’in beklentisi ise 33,5 milyar dolardı ve bu seviyenin üstüne çıkıldı.

Kâr oranı da yine beklentinin üzerinde oldu ve bir yıl öncesine göre %168 artışla hisse başına 4,39 dolar olarak gerçekleşti. Analistlerin hisse başına kâr beklentisi ise 3,61 dolardı ve bu seviyenin de üzerine çıkıldı. Bir diğer önemli noktada, faaliyet marjında yükseliş yaşandı.

Şirketin maliyetleri azaltmaya yönelik almış olduğu tasarruf hamlesinin bir parçasının olumlu geri dönüşü olarak bir önceki çeyreğe göre marj iki kat artarak %40’a yükseldi. Maliyetler ve giderlerde %7 düşüş yaşanırken, çeyrek sonunda çalışan sayısında da azalma görüldü ve %24 düşüşle 66.185 oldu.

Meta ayrıca “günlük aktif kullanıcı” sayısında da olumlu bir artış yaşandığını raporda paylaştı. Bir yıl öncesine göre günlük kullanıcı sayısı %7 artarak 3,14 milyara ulaştı. Bu durum aylık aktif kişi sayısına bakıldığında ise yine ise %7 artışla 3,96 milyara ulaştı. Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı %5 artış yaşadı 2,09 milyar oldu. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise %3 artışla 3,05 milyara ulaştı.

Meta ve Metaverse İçin Son Durum

Şirketin Metaverse ve Quest kulaklık süreçlerini yöneten Reality Labs kolu, 3. çeyrekte 3,74 milyar dolar zarar etti ve bir önceki yılda görülen 3,67 milyar dolarlık zararın büyümesine sebep oldu. Reality Labs’ın bu yıl şimdiye kadar açıklamış olduğu toplam zarar 11,47 milyar dolar oldu. Şirket raporunda, birimdeki kayıpların 2023 seviyelerinde kalmayacağı ve 2024 yılında daha da büyüyeceğini belirtildi..

Zuckerberg, açıklanan raporda yapay zekanın 2024 yılında şirket adına en büyük yatırım alanı olacağını belirtti. Meta raporunda, yapay zeka ve metaverse’un sürekliliği için yapılan yatırımlar devam ettikçe, bunun daha yüksek altyapı maliyetlerine sebep olacağı da belirtildi.