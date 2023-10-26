f Sıradaki Altcoinler Bunlar Mı? CEEK Coin ve LUNA Coin Yorumları › COINTURK

Sıradaki Altcoinler Bunlar Mı? CEEK Coin ve LUNA Coin Yorumları

Özet

  • CEEK Coin iyimser senaryoda 0,052 ve 0,054 doları hedefleyebilir.
  • LUNA Coin boğaları BTC fiyat artışından habersiz gibi görünüyor.
  • Sürpriz spekülatif ralli ihtimali LUNA için azalıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

BTC fiyatı bu hafta şaşırtıcı biçimde yükselirken birçok kripto paranın yüzde 30’u aşan kazançlar elde ettiğini gördük. Hatta Mina Coin muhteşeme listeleme zamanlamasıyla yüzde 130’un üzerinde arttı. Peki CEEK ve LUNA Coin yatırımcıları için sıradaki şey ne? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

CEEK Coin Yorumları

BTC fiyatı ETF rallisine başlamadan önce CEEK Coin yeni yıllık dipler arıyordu. Peki güncel durum ne? Yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,041 dolarda bulunuyor. BTC rallisi 0,047 doların test edilmesine kapı araladı. Ancak daha fazlası şimdilik yok. Dip bölgede cesur davrananlar dirençte satış fırsatı bulmuş olsa da 0,04 dolar üstü kapanışlar yeni zirvelere kapı aralayabilir.

0,42 dolar üstü haftalık kapanış ilk dönüş sinyali olacak ardından BTC izin verirse 0,046 dolar desteğe dönüşebilir. Sonrasında 0,052 ve 0,054 dolar dirençleri izlenecek. Dipten net bir dönüş ve parabolik yükseliş görmek isteyenler 0,065 doların hacimli biçimde aşılmasını bekleyecek.

Fakat CEEK Coin’in birçok yönden zayıf olduğunu bilmeliyiz. SAND ve MANA Coin gibi öncü metaverse altcoinleri bile genel piyasa performansının üzerine çıkamadı. Kaldı ki CEEK Coin teknoloji, benimseme, topluluk ve daha birçok yönden onların gerisinde. Ve de metaverse bugünlerde pek kimsenin umurunda gibi görünmüyor.

LUNA Coin Grafik Yorum

Biri LUNA Coin’i BTC rallisinin başladığı konusunda uyarmalı. Fiyat bu hafta spekülatif fiyat geçmişine yakışır bir yükseliş yaşamadı. Belki de yatırımcılar daha iyi altcoinlerdeki spekülatif rallilere tetiklenmiştir? Do Kwon’un yerine gelen CEO şapkadan tavşan çıkaramadı. Tamamen yanmış bir fabrikayı ayağa kaldırmak zor bu yüzden Terra ekosistemi için umutlar her geçen gün azalıyor.

Yine de borsa emir defterlerinde likiditenin zayıfladığı bir noktada spekülatif yükseliş görülebilir. LUNA Coin yatırımcıları için bu bir kaçış fırsatı olabilir. Uzun vadede LUNA’nın pek bir başarıya ulaşamayabileceğinden zaten detaylıca bahsetmiştik.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Kripto Yorum: Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) Grafikleri
Kripto Yorum: Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) Grafikleri
Kaç Dolar Olur? Güncel Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafik Yorumları
Kaç Dolar Olur? Güncel Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafik Yorumları
Rallide Altcoin Analizi: AVAX, Solana, Chiliz Coin Yorumları
Rallide Altcoin Analizi: AVAX, Solana, Chiliz Coin Yorumları
İlk Hedef Geldi Sırada Burası Var! En İyi Kripto Paralardan Biri 500 Gün Sonra Başardı
İlk Hedef Geldi Sırada Burası Var! En İyi Kripto Paralardan Biri 500 Gün Sonra Başardı
20 Ekim: Solana (SOL) ve Injective (INJ) Grafik Yorumu
20 Ekim: Solana (SOL) ve Injective (INJ) Grafik Yorumu
Bunlar Kriptolar Alınır Mı? 3 Altcoin Bu Hafta Roketleri Ateşledi
Bunlar Kriptolar Alınır Mı? 3 Altcoin Bu Hafta Roketleri Ateşledi
18 Ekim Altcoin Fiyat Analizi: AVAX, CEEK ve Solana (SOL) Yorumları
18 Ekim Altcoin Fiyat Analizi: AVAX, CEEK ve Solana (SOL) Yorumları
13 Ekim Güncel Fiyat Hedefleri: Solana, Chiliz ve CEEK Coin Yorumları
13 Ekim Güncel Fiyat Hedefleri: Solana, Chiliz ve CEEK Coin Yorumları
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023