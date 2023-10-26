Sıradaki Altcoinler Bunlar Mı? CEEK Coin ve LUNA Coin Yorumları

BTC fiyatı bu hafta şaşırtıcı biçimde yükselirken birçok kripto paranın yüzde 30’u aşan kazançlar elde ettiğini gördük. Hatta Mina Coin muhteşeme listeleme zamanlamasıyla yüzde 130’un üzerinde arttı. Peki CEEK ve LUNA Coin yatırımcıları için sıradaki şey ne? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

CEEK Coin Yorumları

BTC fiyatı ETF rallisine başlamadan önce CEEK Coin yeni yıllık dipler arıyordu. Peki güncel durum ne? Yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,041 dolarda bulunuyor. BTC rallisi 0,047 doların test edilmesine kapı araladı. Ancak daha fazlası şimdilik yok. Dip bölgede cesur davrananlar dirençte satış fırsatı bulmuş olsa da 0,04 dolar üstü kapanışlar yeni zirvelere kapı aralayabilir.

0,42 dolar üstü haftalık kapanış ilk dönüş sinyali olacak ardından BTC izin verirse 0,046 dolar desteğe dönüşebilir. Sonrasında 0,052 ve 0,054 dolar dirençleri izlenecek. Dipten net bir dönüş ve parabolik yükseliş görmek isteyenler 0,065 doların hacimli biçimde aşılmasını bekleyecek.

Fakat CEEK Coin’in birçok yönden zayıf olduğunu bilmeliyiz. SAND ve MANA Coin gibi öncü metaverse altcoinleri bile genel piyasa performansının üzerine çıkamadı. Kaldı ki CEEK Coin teknoloji, benimseme, topluluk ve daha birçok yönden onların gerisinde. Ve de metaverse bugünlerde pek kimsenin umurunda gibi görünmüyor.

LUNA Coin Grafik Yorum

Biri LUNA Coin’i BTC rallisinin başladığı konusunda uyarmalı. Fiyat bu hafta spekülatif fiyat geçmişine yakışır bir yükseliş yaşamadı. Belki de yatırımcılar daha iyi altcoinlerdeki spekülatif rallilere tetiklenmiştir? Do Kwon’un yerine gelen CEO şapkadan tavşan çıkaramadı. Tamamen yanmış bir fabrikayı ayağa kaldırmak zor bu yüzden Terra ekosistemi için umutlar her geçen gün azalıyor.

Yine de borsa emir defterlerinde likiditenin zayıfladığı bir noktada spekülatif yükseliş görülebilir. LUNA Coin yatırımcıları için bu bir kaçış fırsatı olabilir. Uzun vadede LUNA’nın pek bir başarıya ulaşamayabileceğinden zaten detaylıca bahsetmiştik.