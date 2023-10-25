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Dogecoin’de (DOGE) Balina Aktivitesi! Token Fiyatına Etki Edecek Mi?

Özet

  • Dogecoin (DOGE) fiyatı, 14 Ekim'deki en düşük seviyesinden %20'lik bir artışla toparlandı.
  • Balina yatırımcılarının DOGE'ye olan ilgisi arttı. Balinalar, daha büyük kayıpları önlemek ve likidite sağlamak için satın almalar gerçekleştiriyor.
  • Dogecoin, pazarda hala fazla talep görmekte; aktif alım emirleri, DOGE'nin güçlü fiyat seviyelerine rağmen devam eden talebi yansıtıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:07
25 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin (DOGE) fiyatı Salı günü haftalık %20 oranında bir artışla 0,068 dolar bölgesini geri kazandı. Uzmanlar kripto para biriminin gelecekteki fiyat hareketi adına artan balina talebinin nasıl etkiler uyandırabileceğini ele aldı.

DOGE Rakiplerinin Gerisinde Kaldı

Dogecoin fiyatı 14 Ekim’de yılın en düşük seviyesi olan 0,057 dolara geriledikten sonra, balina yatırımcılarının tarihi kayıpları önlemek için harekete geçmesinden önce Solana‘nın gerisinde kaldı. Devam eden DOGE fiyat toparlanma sürecini yeni boyutlara taşıyacak mı?

14 Ekim ile 23 Ekim arasında Dogecoin fiyatı %20 oranında bir iyileşme kaydetti. Zincir içi veriler, piyasa değerine göre en büyük meme coin’e yönelik yenilenen balina ilgisinin önemli bir etken olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca DOGE fiyatı yılın en düşük seviyesinde zayıflarken, Dogecoin sayısı 15 Ekim’de 599 gibi düşük bir balina işlemi kaydetti. Ancak o zamandan beri balinalar daha büyük kayıpları önlemek için satın almalar gerçekleştiriyor.

24 Ekim’de Dogecoin, 25 Temmuz’dan bu yana en yüksek rakam olan 1.420 balina işlemi kaydetti. Balina işlemi metriği, 100.000 ABD Doları sınırını aşan günlük işlemlerin toplam sayısını sunabilir. Balina işlemlerindeki artış, çeşitli nedenlerden dolayı yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

DOGE’de Kritik Gösterge

İlk olarak, balina yatırımcılarının satın alma ilgisinin arttığına işaret ediyor ve bu da bireysel yatırımcıların güvenini artırıyor. Daha da önemlisi bu büyük işlemlerin sağladığı likidite, yatırımcıların işlemleri daha verimli ve uygun fiyatlarla gerçekleştirmesine olanak tanıyabilir.

Dogecoin fiyatı bu dönemde hızla %20’lik bir toparlanma kaydetti. Ancak balinaların pozisyonlarını mı sağlamlaştıracağı yoksa daha fazla kazanç için zorlamaya devam mı edeceği henüz belli değil. Ayrıca Dogecoin şu anda 60 günlük fiyat zirvesinde işlem görürken zincir üzerindeki kritik bir gösterge, holder’larının hâlâ daha fazla kazanç elde etmek için çabalayabileceklerini gösterebilir.

Gösterge olarak Binance ve Coinbase dahil 10 kripto borsasının toplu sipariş defterlerinden elde edilen son veriler, mevcut yüksek fiyatlara rağmen DOGE’nin hâlâ pazarda fazla talep olduğunu gösterebilir. Yatırımcılar 782 milyon DOGE satın almak için aktif emirler verdi. Bu arada sadece 740 milyon DOGE tutarında aktif satış emri bulunuyor.

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