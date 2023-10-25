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Bu Altcoin Yatırımcılarına Müjde! Popüler Altcoinde Yükseliş Ufukta Mı?

Özet

  • Fantom'un geliştirici ekibi, Fantom Sonic adlı büyük bir yükseltmeyi duyurdu. Bu yükseltme, Fantom blok zincirinde önemli değişiklikleri içeriyor ve Fantom Opera'nın yerine geçmeyi hedefliyor.
  • Yükseltme, Fantom Sanal Makinesi (FVM), yeni bir veri tabanı depolama motoru olan Carmen ve optimize edilmiş bir fikir birliği mekanizması olan Optimize Edilmiş Lachesis'i içerir.
  • FVM, daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışacak, Carmen veri tabanı depolaması düğüm depolama gereksinimlerini azaltabilir
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:45
25 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen Layer 1 blockchain ağı Fantom’un (FTM) arkasındaki geliştirici ekip, Fantom Sonic’in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Duyuruya göre Fantom Sonic, Fantom blok zincirinde büyük bir yükseltmeyi temsil ediyor. Fantom Opera’nın yerini almak üzere tasarlanan ağın yeni teknoloji yığınının diğer adı.

Fantom’da Yenilik

Fantom Opera, Fantom’un ilk ek katmanı olarak 2019 yılında kullanıma sunuldu. EVM uyumlu bir akıllı sözleşme platformu ve doğrulayıcıların işlemleri doğrulamak ve yeni bloklar oluşturmak için Lachesis’i kullandığı bir Proof-of-Stake (PoS) ağıdır. Yükseltmenin üç önemli özellikle birlikte gelmesi bekleniyor. Bunlar Fantom Sanal Makinesini (FVM), bir Carmen veri tabanı depolama alanını ve Optimize Edilmiş Lachesis fikir birliği mekanizması olarak bilinen farklı bir fikir birliği mekanizmasını içerir.

FVM, Opera’da çalıştırılan mevcut EVM’den daha hızlı ve daha verimli olacak şekilde tasarlanmış bir sanal makine. Bu gelişme, Fantom’un işlemleri daha hızlı işlemesine ve kullanıcılar için maliyetleri azaltmasına olanak tanıyacak. Ayrıca Sonic, Carmen veritabanı depolaması olarak bilinen yeni bir veri tabanı depolama motorunu da tanıtacak. Fantom’daki düğüm depolama gereksinimlerini azaltması ve ağın genel performansını iyileştirmesi bekleniyor.

Yükseltilmiş ağdaki fikir birliği mekanizmasıyla ilgili olarak Sonic, Optimize Edilmiş Lachesis fikir birliği mekanizmasını tanıtacak. Ayrıca belirtildiği gibi Fantom Opera, ağdaki doğrulayıcıların işlemleri bağımsız ve eş zamansız olarak işleyebildiği Lachesis konsensüsünü benimser. Doğrulayıcıların artık bir sonrakine başlamadan önce diğerlerinin bir bloğu işlemeyi bitirmesini beklemesine gerek kalmayabilir.

FTM’de Test Ağı

Bu mekanizmanın optimize edilmiş versiyonuyla Sonic’te işlemlerin doğrulanması daha verimli, daha hızlı ve güvenilir olacak şekilde tasarlandı. Fantom, ağ kullanıcılarının bazı yeni yükseltmeleri test edebileceği bir test ağı başlattı. Duyuruya göre ana ağ 2024 baharında faaliyete geçecek.

Ek olarak FTM’ye yönelik yeni talep birkaç ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. FTM ticareti için oluşturulan yeni adreslerin günlük sayısına ilişkin bir değerlendirme, 22 ve 23 Ekim tarihleri ​​arasında günler arası %86 oranında bir artış olduğunu ortaya çıkardı.

Analitik şirketi Santiment’in verilerine göre, 23 Ekim itibarıyla ilk kez FTM işlemlerini tamamlayan yeni adres sayısı 371 oldu. Bu durum, Temmuz ayından bu yana en yüksek adres sayısı oldu. Yaşanan artış, genel kripto pazarında devam eden yükseliş momentumundan kaynaklandı ve FTM’ye olan talebin artmaya başladığını gösterdi.

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