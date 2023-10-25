Polygon Ekibi POL Token İçin Ethereum Sözleşmesini Başlattı: Polygon 2.0 Nedir?

Polygon Labs yeni Polygon token’ı POL için Ethereum sözleşmesini başlattı. 25 Ekim’de resmi bir duyuru ile kamuoyuna açıklanan süreçte yeni token’ın Polygon ekosisteminin mevcut token’ı olan MATIC’in yerisi alması amaçlanıyor. Ancak ekip, kullanıcıların şu anda MATIC varlıklarını POL ile değiştirmelerine gerek olmadığını açıkladı.

POL İçin Öne Çıkanlar

Ethereum blockchain verilerine göre yeni token 25 Ekim’de UTC saatiyle 09:06’da oluşturuldu. Token’ın tam adı ise Polygon Ecosystem Token olarak açıklandı. Duyuruda Polygon ekibi, POL’un zero-knowledge teknolojisine dayalı Layer-2 zincirlerinden oluşan geniş bir ekosisteme güç sağladığını iddia etti.

Bu sayede yatırımcılar varlıklarını birden fazla zincirde stake edebilecek ve bu süreçte birden fazla işlevi yerine getirmesine olanak tanıyan bir yeniden stake etme protokolü uygulanacak. Ekip tarafından paylaşılan X gönderisine göre token’ın piyasaya sürülmesinin Polygon ekosistemi için yeni bir stake katmanı başlatılması ve mevcut Proof of Stake (PoS) ağının zkEVM Layer-2’ye yükseltilmesi ve tüm Polygon ağları için paylaşılan bir likidite protokolü oluşturulması da dahil olmak üzere Polygon 2.0 yol haritasının diğer yönlerinin uygulanmasının önünü açacağı belirtildi.

Ekip, POL’un şu anda Polygon ağındaki herhangi bir sistem için kullanılmadığına da dikkat çekti. Hem Polygon PoS hem de Polygon zkEVM üzerinde stake etme işlemi hala eski token MATIC üzerinden gerçekleştiriliyor ve PoS ağındaki gaz ücretleri MATIC ile ödeniyor. Yani kullanıcıların, doğrulayıcıların ve uygulama geliştiricilerin MATIC’lerini şu anda POL ile değiştirmelerine gerek yok.

Polygon 2.0 Nedir?

Polygon Labs ilk adımı 29 Haziran’da yeni bir Layer-2 ekosistemi geliştirdiğini duyurarak atmıştı. Yeni ekosistem ise ekip tarafından Polygon 2.0 olarak adlandırıldı. Ekip, 14 Eylül’de Polygon 2.0’ın yeni bir token olan POL’u kullanacağını duyurdu. O sıralar token henüz oluşturulmamıştı ve Ethereum’a dağıtılmamıştı.

Polygon’un önerdiği Layer-2 ekosistemi ağlar arasındaki işlemleri doğrulamak için zero-knowledge proofs sistemini kullanacak. Optimism Labs tarafından önerilen ve ağlar arasındaki mesajları güvence altına almak için optimistic rollup teknolojisini kullanacak olan Optimism ekosisteminin rekabetiyle Web3 alanında dikkat çekecek.