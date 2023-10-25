f Polygon Ekibi POL Token İçin Ethereum Sözleşmesini Başlattı: Polygon 2.0 Nedir? › COINTURK

Polygon Ekibi POL Token İçin Ethereum Sözleşmesini Başlattı: Polygon 2.0 Nedir?

Özet

  • Polygon ekibinden POL için dikkat çeken bir adım geldi.
  • 25 Ekim'de ekip, Ethereum ağında POL token sözleşmesini başlattı.
  • Polygon ekibi ilerleyen dönemlerde ekosistemde MATIC yerine POL token'ı piyasaya sunacak.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
22:00
25 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Polygon Labs yeni Polygon token’ı POL için Ethereum sözleşmesini başlattı. 25 Ekim’de resmi bir duyuru ile kamuoyuna açıklanan süreçte yeni token’ın Polygon ekosisteminin mevcut token’ı olan MATIC’in yerisi alması amaçlanıyor. Ancak ekip, kullanıcıların şu anda MATIC varlıklarını POL ile değiştirmelerine gerek olmadığını açıkladı.

POL İçin Öne Çıkanlar

Ethereum blockchain verilerine göre yeni token 25 Ekim’de UTC saatiyle 09:06’da oluşturuldu. Token’ın tam adı ise Polygon Ecosystem Token olarak açıklandı. Duyuruda Polygon ekibi, POL’un zero-knowledge teknolojisine dayalı Layer-2 zincirlerinden oluşan geniş bir ekosisteme güç sağladığını iddia etti.

Bu sayede yatırımcılar varlıklarını birden fazla zincirde stake edebilecek ve bu süreçte birden fazla işlevi yerine getirmesine olanak tanıyan bir yeniden stake etme protokolü uygulanacak. Ekip tarafından paylaşılan X gönderisine göre token’ın piyasaya sürülmesinin Polygon ekosistemi için yeni bir stake katmanı başlatılması ve mevcut Proof of Stake (PoS) ağının zkEVM Layer-2’ye yükseltilmesi ve tüm Polygon ağları için paylaşılan bir likidite protokolü oluşturulması da dahil olmak üzere Polygon 2.0 yol haritasının diğer yönlerinin uygulanmasının önünü açacağı belirtildi.

Ekip, POL’un şu anda Polygon ağındaki herhangi bir sistem için kullanılmadığına da dikkat çekti. Hem Polygon PoS hem de Polygon zkEVM üzerinde stake etme işlemi hala eski token MATIC üzerinden gerçekleştiriliyor ve PoS ağındaki gaz ücretleri MATIC ile ödeniyor. Yani kullanıcıların, doğrulayıcıların ve uygulama geliştiricilerin MATIC’lerini şu anda POL ile değiştirmelerine gerek yok.

Polygon 2.0 Nedir?

Polygon Labs ilk adımı 29 Haziran’da yeni bir Layer-2 ekosistemi geliştirdiğini duyurarak atmıştı. Yeni ekosistem ise ekip tarafından Polygon 2.0 olarak adlandırıldı. Ekip, 14 Eylül’de Polygon 2.0’ın yeni bir token olan POL’u kullanacağını duyurdu. O sıralar token henüz oluşturulmamıştı ve Ethereum’a dağıtılmamıştı.

Polygon’un önerdiği Layer-2 ekosistemi ağlar arasındaki işlemleri doğrulamak için zero-knowledge proofs sistemini kullanacak. Optimism Labs tarafından önerilen ve ağlar arasındaki mesajları güvence altına almak için optimistic rollup teknolojisini kullanacak olan Optimism ekosisteminin rekabetiyle Web3 alanında dikkat çekecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
2022’nin Yıldız Altcoini 0,35 Dolara Kadar Korkunç Bir Düşüş Yaşayabilir!
2022’nin Yıldız Altcoini 0,35 Dolara Kadar Korkunç Bir Düşüş Yaşayabilir!
Polygon Fiyatı Neden Yükseliyor? MATIC/BTC Grafiğinde Dikkat Çeken Formasyon
Polygon Fiyatı Neden Yükseliyor? MATIC/BTC Grafiğinde Dikkat Çeken Formasyon
Polygon Grafik Analizi: MATIC/ETH Paritesinde Heyecan Yaratan Kırılım
Polygon Grafik Analizi: MATIC/ETH Paritesinde Heyecan Yaratan Kırılım
Polygon Grafiğinde Beklenen Kırılım Gerçekleşti: MATIC İçin Olası Senaryolar Neler?
Polygon Grafiğinde Beklenen Kırılım Gerçekleşti: MATIC İçin Olası Senaryolar Neler?
4.7 Milyar Dolarlık Altcoin Projesinden Sürpriz Hamle! Büyük Ses Getirecek!
4.7 Milyar Dolarlık Altcoin Projesinden Sürpriz Hamle! Büyük Ses Getirecek!
2022’nin Favori Altcoini Alım Seviyesinde Mi? Polygon (MATIC) Yükselişi Ne Zaman Başlar?
2022’nin Favori Altcoini Alım Seviyesinde Mi? Polygon (MATIC) Yükselişi Ne Zaman Başlar?
Polygon (MATIC) Fiyatı: Satış Baskısı ve Boğaların Beklentileri!
Polygon (MATIC) Fiyatı: Satış Baskısı ve Boğaların Beklentileri!
Polygon’dan (MATIC) Peş Peşe Yenilik! Token’a Etkileri Neler?
Polygon’dan (MATIC) Peş Peşe Yenilik! Token’a Etkileri Neler?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023