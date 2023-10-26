  Yatırımcıların Radarındaki AVAX, Shiba, DOGE ve Bu 3 Altcoin Yükselişe Geçti! Fiyatları Hızla Artıyor

Altcoin piyasası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yakında bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle Bitcoin (BTC) öncülüğünde yükselişe geçti. En büyük kripto paranın 25 Ekim’de 35 bin 200 dolara varan bir çıkış yapması ve fiyatının son 7 günde yüzde 22’nin üzerinde artması altcoin’leri de hareketlendirdi. Son olarak Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), Arbitrum (ARB), The Graph (GRT) ve Quant (QNT) gibi en büyük 25 altcoin harekete geçtiği görülüyor.

AVAX, Shiba ve DOGE’un Fiyatlarında Çift Haneli Artış

BTC’nin fiyatındaki artış en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatının son 7 günde yüzde 19’un üzerinde artmasını tetiklerken, XRP (XRP), Cardano (ADA) gibi birçok altcoin’in fiyatı yüzde 20’yi bulan ve aşan oranlarda arttı. An itibariyle yatırımcıların radarında yer alan, yakından takip ettikleri AVAX, Shiba, DOGE, ARB, GRT ve QNT yükselişe geçti ve fiyatı yüzde 10’un üzerinde artmış durumda.

En güçlü Ethereum rakiplerinden birisi olarak gösterilen AVAX, güncel verilerle son 24 saatte yüzde 11,39 yükselişe 11,38 dolardan işlem görüyor. 4 milyar dolarlık piyasa değeri ile dev altcoin’lerden birisi olan AVAX’ın aynı zaman diliminde işlem hacminin yüzde 18,36 arttı. AVAX’ın fiyatının 11,52 doların üzerine çıkması onun son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasını sağlayacak.

En büyük memcoin DOGE ve ikinci en büyük memecoin SHIBA‘da yeni günde yükselişe geçerek fiyatını çift haneli artıran altcoin’ler arasında yer alıyor. DOGE’un fiyatı son 24 saatte yüzde 10,66 artarak 0,07224 dolara yükselirken, SHIB’in fiyatı aynı zaman diliminde yüzde 10,96 artışla 0,000008128 dolara çıktı. Dogecoin‘in piyasa değeri 10.2 milyar dolarda, Shiba Inu‘nun piyasa değeri ise 4.77 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ARB, GRT ve QNT de Yükselişe Geçti

Layer 2 protokolü Arbitrum‘un ARB’si de yukarı yönelen en büyük 25 altcoin arasında öne çıkan altcoin’ler arasında yer alıyor. ARB‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 11, 96 artışla 1 dolar eşiğine dayanarak 0,9875 dolara gelmiş durumda. ARB’nin fiyatı şu anda son 1 ayın en yüksek seviyesi civarında fiyatlanıyor.

Dahası veriler önde gelen endeksleme protokolü The Graph‘ın yerel varlığı GRT‘nin son 24 saatte yüzde 13,70 artışla 0,1016 dolardan, Quant‘ın QNT‘nin ise aynı zaman dilimide yüzde yüzde 10,72 artışla 106,73 dolardan işlem görüyor.