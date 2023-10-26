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Hong Kong Merkezli Anboto Labs Kripto Para Ticaret Pazarına Adım Attı!

Özet

  • Anboto Labs $3 milyonluk yatırım almasının ardından gözetim dışı kripto para ticaret platformunu başlattı.
  • Şirketin değerlemesi bu yatırım ile 35 milyon dolara çıktı.
  • Platform, 18 aylık kapalı beta sürecinin ardından hizmete sunuldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:00
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Hong Kong merkezli kripto para ticareti ara sağlayıcısı Anboto Labs, Kronos Ventures, Cherry Crypto ve Mechanism Capital gibi yatırımcılardan 3 milyon dolar yatırım almasının ardından gözetim dışı ticaret platformunu başlattı. Başlatılan ticaret platformu sunduğu birçok özellik ile kripto para ticaret pazarında öne çıkıyor.

3 Milyon Dolarlık Yatırımla Birlikte Şirketin Değerlemesi 35 Milyon Dolara Çıktı

Hong Kong merkezli kripto para ticareti yürütme aracı sağlayıcısı olan Anboto Labs, bu yılın üçüncü çeyreğinde Kronos Ventures, Cherry Crypto, Mechanism Capital, XBTO ve Matrixport gibi yatırımcılardan 3 milyon dolar yatırım almasının ardından kurumsal düzeyde gözetim dışı bir ticaret platformu başlattı.

Anboto’nun kurucu ortağı Guillaume Forcade, yaptığı açıklamada, yeni yatırımın yatırımın şirketin geçen yıl aldığı 1.9 milyon dolar yatırımın üzerine geldiğini ve şirketin değerlemesini 35 milyon dolara çıkardığını söyledi. Forcade, “İlk günden beri gelir elde ediyoruz ve bugün ticaret platformumuzu deneyimli trader’lar ve yatırımcılardan oluşan daha geniş bir kitleye tanıtarak sunmaktan heyecan duyuyoruz. Platformumuzun halka açılmasıyla birlikte, Anboto Labs artık binlerce trader’ı ve yatırımcıyı aynı anda destekleyecek şekilde ölçeklenecek.” dedi.

Platform 18 Aylık Kapalı Beta Sürecinden Geçti

Anboto Labs’tan yapılan açıklamada yeni başlatılan ticaret platformunun 18 aylık bir kapalı beta sürecinden geçtiği, 20 kripto para borsası ve Blockchain ağında 4 milyar dolarlık işlem hacmi kaydettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca optimum fiyatlandırma ve gelişmiş bir uygulama sağlanması için TWAP, VWAP ve iceberg gibi yürütme algoritmaları sunulacağı ifade edildi. Dahası şirket kullanıcıların müşterini tanı (KYC) sürecinden geçmeden ticaret platformuna kayıt yaptırmalarını, iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmalarını ve güvenliği artırmak için IP adreslerini beyaz listeye almasına olanak tanıyor.

Anboto Labs, önümüzdeki birkaç ay için tüm kripto para trader’ları ve yatırımcıları için kurumsal düzeyde yürütme araçlarına demokrat erişimin önünün açılması amacıyla gözetim dışı ana hizmetler gibi ticaret özelliklerini genişletmeyi planlıyor.

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