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Yeni Kripto ETP’si: SOL, ADA ve DOT da İşin İçinde!

Yatırım firması WisdomTree, Avrupa pazarında kripto borsasında işlem gören ürünlerin bir başka türünü piyasaya sürdü. 
14:08
29 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Elde edilen son bilgilere göre yatırım firması WisdomTree, Avrupa pazarında kripto borsasında işlem gören ürünlerin bir başka türünü piyasaya sürdü.

Yeni ETP’ler, Yeni Kripto Paralar

Bir basın açıklamasına göre, Salı günü İsviçre borsası SIX ve Börse Xetra’da Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot‘u (DOT) kapsayan yeni ETP’ler listelendi. Paris ve Amsterdam’daki Euronext borsaları da bunları ay sonunda ekleyecek.

Kripto ETP’ler, kriptolara kolayca yatırım yapma imkanı sunan ana akım yatırım araçları olarak tanımlanıyor. Düzenleyicilerin kripto ürünleri konusunda hızlı hareket etmeye çalıştığı Avrupa’da ET’Plerin yaygın olduğu görülüyor. WisdomTree, VanEck ve 21Shares gibi diğer yayıncıların tümü, Avrupa’da Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi varlıkların ötesinde ürünler sunmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD’de kripto varlık yöneticileri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklamaların belirsizliği sebebiyle hala Bitcoin spot işlemleri ile mücadele ediyor. SEC, geçen Ekim ayında iki nakit ödemeli Bitcoin vadeli ETF’sine izin verdiğini açıklamıştı.

Kurumsal Yatırımlar ve Bitcoin

Bunlara ek olarak WisdomTree Avrupa Dijital Varlıklar Başkanı Jason Guthrie konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:

Yaklaşımımızın önemli bir bileşeni, kurumsal yatırımcılarda yankı uyandıracak stratejiler başlatmak

Öte yandan piyasada oluşan rekabet, kripto ETP harcamalarını aşağı çekti ama aynı zamanda kurumları yenilik yapmaya da zorladı. Örneğin; FTX ve CoinShares geçen hafta, yatırımcılara stake ödüllerinin bir kısmını geri veren “ilk” Solana ETP’yi başlatmak için çalıştıklarını dile getirdi.

ETF ve ETP gibi araçlar kurumsal yatırımcıları kripto para piyasasına çektiği için önemli girişimler olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bu konuda atılan adımlar da piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

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