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Türk Yatırımcıların Akın Ettiği Altcoinler! Son 24 Saatin Verileri!

Türkiye'deki kripto para yatırımcılar en fazla hangi altcoinlere ilgi gösteriyor?
22:23
13 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaların 2022 yılında ayı piyasalarının zorlu şartlarını fazlasıyla tecrübe etti. Türk yatırımcılar altcoinlere ilgi göstermeye devam ediyor. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlere rağmen hacimler dikkat çekiciydi. Peki Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla hangi altcoinler alınıp satıldı? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

Türklerin Aldığı Altcoinler

Normal şartlarda en fazla hacim (USDT hariç) Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarda olur. Ancak Türk yatırımcıların verileri genellikle farklı sonuçlar veriyor. Türkiye merkezli faaliyet gösteren birçok yerel borsa var. Bunların hacim verilerini tek tek bir Excel dosyasında toplamak zahmetlidir. Bu verileri bizim yerimize derleyen 21milyon.com var. Türkiye’de faaliyet gösteren borsalar ve bunların kripto para pariteleriyle ilgili birçok bilgiye buradan ulaşabiliyoruz.

Şimdi gelelim son 24 saatte Türk yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altcoinlere, Türk borsalarında 239 farklı altcoin alınıp satılabiliyor. Bunlar arasında en fazla ilgi görenleri aşağıdaki tabloda paylaştık.

21milyon.com verilerine göre altcoinlerin 24 saatlik işlem hacmi sıralaması

Bahse konu borsaların son 24 saatteki işlem hacmi 5,2 milyar TL veya 227,7 milyon dolardı. En fazla ilgiyi küresel borsalarda olduğu gibi Tether gördü. İkinci sırada ise riski seven milletimizin teveccühüyle LUNC yer alıyor. Do Kwon kaçak, Terra ağındaki uygulamaların çoğu farklı blockchainlere taşındı ancak yatırımcılar LUNC tokenden vazgeçmedi. Sosyal medyadaki token yakım anlatısı (yanlış anlaşılsa da) büyük ilgi görüyor. Bitcoin ve Ripple ise ilk 4’te yer alıyor. Bu iki kripto para uzun süredir Türk yatırımcıların sürekli alıp sattığı varlıklardır.

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada yeniden 19.000 doların üzerinde bulunuyor. Biden tarafından yapılan açıklama çeyrek bazlı enflasyon verisini dikkate alıyordu ve %2 artış yaşandı cümlesi piyasalarda pozitif etki yarattı. Fed birkaç yılda ulaşması gereken faiz oranına birkaç ayda ulaştı. Buna rağmen enflasyonda sert bir düşüş yaşanmıyor. Önümüzdeki toplantıda 75bp artış ihtimali neredeyse kesinleşti. Yeni bir olumsuz gelişme olmadığı sürece 75bp artışı büyük oranda fiyatlayan kripto para piyasaları ara yükselişler görebilir.

 

Kripto paraların kümülatif değeri 922 milyar dolar ve küresel kripto para işlem hacmi 76 milyar dolardır. Bitcoin 19.449 dolardan alıcı buluyor.

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